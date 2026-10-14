Ngân hàng - Bảo hiểm

"Nắn" dòng vốn đúng đích trong chặng nước rút

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

14:21 | 14/10/2026
(TBTCO) - Với dư địa tăng trưởng còn 3,41 điểm phần trăm trong quý cuối năm để hoàn thành mục tiêu, quy mô tín dụng toàn hệ thống có thể đạt 21,4 triệu tỷ đồng. Cùng với mục tiêu tăng trưởng, nhiều ngân hàng ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh, với nhiều gói tín dụng thiết kế riêng, bảo đảm dòng vốn chảy đúng đích.
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Tạo thêm dư địa cấp vốn phục vụ tăng trưởng kinh tế

Bước vào chặng nước rút cuối năm, tăng trưởng tín dụng đang tiến gần mục tiêu 15% được Ngân hàng Nhà nước giao từ đầu năm. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 30/9/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025 và tăng 16,69% so với cùng kỳ.

Như vậy, khoảng 2,2 triệu tỷ đồng đã được “bơm” cho nền kinh tế từ đầu năm đến cuối tháng 9. Với kết quả này, dư địa tăng trưởng tín dụng trong quý IV còn khoảng 3,41 điểm phần trăm để hoàn thành mục tiêu 15% cả năm, qua đó, có thể đưa quy mô dư nợ toàn hệ thống lên khoảng 21,4 triệu tỷ đồng.


Khoảng 77,4% tổng dư nợ tín dụng trong 9 tháng năm 2026 phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Đức Thanh

Đáng chú ý, khác với các năm trước, tăng trưởng tín dụng năm nay diễn ra tương đối đồng đều qua các quý, đạt 3,18% trong quý I; 7,73% sau 6 tháng và 11,59% sau 9 tháng. Diễn biến này gắn với cách thức điều hành có sự khác biệt của Ngân hàng Nhà nước khi chủ động giới hạn tốc độ tăng trưởng tín dụng ngay quý đầu năm.

Không chỉ tốc độ tăng trưởng tín dụng, dòng vốn đang chảy vào những lĩnh vực nào và đóng góp ra sao cho nền kinh tế cũng là vấn đề đáng quan tâm.

Dù Ngân hàng Nhà nước không nới hạn mức giai đoạn cuối năm như nhiều năm trước, nhưng nhà điều hành linh hoạt điều chỉnh cách tính chỉ tiêu, loại trừ dư nợ của một số loại hình bất động sản, dự án đáp ứng điều kiện, qua đó tạo thêm dư địa cho các tổ chức tín dụng cấp vốn phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Kiểm soát tín dụng rủi ro, thúc đẩy các gói vay ưu tiên

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, lành mạnh và hiệu quả, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các gói tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đảm bảo hiệu quả tốt nhất như mục tiêu đề ra.

Ngân hàng Nhà nước cũng tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng.

Đặc biệt, các ngân hàng thương mại được chỉ đạo triển khai chương trình tín dụng dành cho các động lực tăng trưởng, doanh nghiệp nhỏ và vừa, với lãi suất ưu đãi thấp hơn tối thiểu 1%/năm, góp phần thúc đẩy dòng vốn vào những lĩnh vực trọng tâm trong chặng nước rút cuối năm.

Về kết quả phân bổ dòng vốn trên thực tế, ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, khoảng 77,4% tổng dư nợ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong các lĩnh vực ưu tiên, tín dụng nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 22% tổng dư nợ, tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 20%.

“Về tốc độ tăng trưởng, một số lĩnh vực có mức tăng khá cao, trong đó, tín dụng xuất khẩu tăng 33,32% và tín dụng đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 39,62% so với cuối năm 2025” - ông Bắc thông tin.

Đẩy vốn vào sản xuất, các lĩnh vực ưu tiên

Cập nhật về tình hình tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng thương mại, ông Lê Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị VietinBank cho biết, dư nợ tín dụng của ngân hàng đạt hơn 2,1 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 7,5% so với cuối năm 2025, góp phần cung ứng vốn cho nền kinh tế và tuân thủ hạn mức tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, VietinBank luôn quan tâm dành nguồn lực cho các lĩnh vực ưu tiên. Đến nay, dư nợ tín dụng cho lĩnh vực ưu tiên của VietinBank đạt hơn 141 nghìn tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 57% tổng dư nợ của nhóm này; tiếp đến là nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu.

“Với gói tín dụng 50 nghìn tỷ đồng hướng tới các động lực kinh tế và doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngay trong tháng đầu tiên triển khai đã đạt 5,9 nghìn lượt khách hàng giải ngân” - ông Tùng chia sẻ.

Với Nam A Bank, theo số liệu sơ bộ trước thời điểm công bố báo cáo tài chính quý III/2026, tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng tăng 10,8% so với đầu năm. Hoạt động cấp tín dụng tiếp tục được định hướng gắn với nhu cầu vốn của nền kinh tế, đồng thời cân đối giữa mở rộng quy mô, chất lượng tài sản và các chỉ tiêu an toàn.

Đại diện Nam A Bank cho biết, ngân hàng ưu tiên dòng vốn vào các lĩnh vực có chuỗi giá trị khép kín, giá trị xuất khẩu cao như trà, thủy sản, cà phê, cao su... và những ngành tạo dòng tiền ổn định như giáo dục, y tế...; đồng thời giảm mạnh tỷ trọng cho vay bất động sản.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ nhóm 2 được Nam A Bank kiểm soát ở mức 0,6%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng 12,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, cho thấy ngân hàng đang chú trọng kiểm soát rủi ro tín dụng song song với mở rộng dư nợ.

Dòng vốn tín dụng chính sách cũng tiếp tục được mở rộng, hướng đến các nhóm đối tượng đặc thù và mục tiêu an sinh xã hội.

Về kết quả triển khai các chương trình tín dụng chính sách, ông Vương Văn Minh - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, đến nay, tổng dư nợ của ngân hàng đạt khoảng 457.961 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2025 và hoàn thành 96% chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh mở rộng quy mô tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội đã phối hợp với các bộ, ngành tham mưu Chính phủ ban hành nhiều chính sách mới mang tính nhân văn sâu sắc.

Trong đó, chương trình cho vay học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) đã hỗ trợ hơn 6.900 người vay vốn, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và kinh tế số.

Đối với chương trình cho vay người chấp hành xong án phạt tù, đến nay đã có trên 18.000 người được tiếp cận nguồn vốn. Bên cạnh đó, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm cũng được mở rộng, với dư nợ lớn trên 110.000 tỷ đồng; đồng thời, hạn mức cho vay tăng từ 50 triệu đồng lên 200 triệu đồng đối với mỗi người lao động và tối đa 10 tỷ đồng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh. Đến nay, khoảng 2 triệu người lao động đã được vay vốn từ chương trình này.

Gói tín dụng nông, lâm, thủy sản vượt đích

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng Nguyễn Xuân Bắc, doanh số giải ngân chương trình tín dụng nông, lâm, thủy sản đến cuối tháng 8/2026 đạt gần 238.120 tỷ đồng, tương đương 128,7% quy mô chương trình, vượt mục tiêu đề ra, với 88.434 lượt khách hàng được giải ngân.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai chương trình cho vay đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản với quy mô ban đầu 15.000 tỷ đồng từ năm 2023. Sau 4 lần nâng quy mô, đồng thời mở rộng phạm vi và đối tượng tham gia, quy mô chương trình lên tới 185.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đến cuối tháng 8/2026, doanh số giải ngân lũy kế đạt gần 238.120 tỷ đồng, tương đương 128,7% quy mô chương trình, với 88.434 lượt khách hàng được giải ngân.

Về định hướng triển khai trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Công văn số 8839/NHNN-TD, yêu cầu 18 ngân hàng thương mại tham gia đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất phương hướng triển khai tiếp theo, làm cơ sở tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét việc tiếp tục thực hiện chương trình.
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Từ khóa:
ngân hàng dòng vốn tín dụng dòng vốn chảy đúng đích

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Cập nhật: 14/10/2026 16:00

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Cập nhật: 14/10/2026 16:00

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Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30