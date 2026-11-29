Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tại Chỉ thị số 06/CT-BTC ngày 28/11/2026 về việc bảo đảm công khai, minh bạch trong xác định tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP).

GRDP phải phản ánh đúng kết quả sản xuất

Chỉ thị nêu rõ, GRDP là chỉ tiêu tổng hợp quan trọng, làm căn cứ để các cơ quan Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương sử dụng theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, so sánh kết quả phát triển giữa các địa phương, xây dựng kịch bản tăng trưởng và hoạch định chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển của cả nước và từng địa phương.

Tốc độ tăng GRDP 9 tháng năm 2026 của các địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số (%). Nguồn: Cục Thống kê

Thời gian qua, Cục Thống kê đã tổ chức biên soạn tập trung, thống nhất số liệu GRDP của 34 tỉnh, thành phố, bảo đảm tính tương thích với số liệu tổng sản phẩm trong nước (GDP), góp phần nâng cao chất lượng và độ tin cậy của số liệu thống kê.

Trong bối cảnh các địa phương đang nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030, yêu cầu về tính khách quan, minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với số liệu GRDP ngày càng cao.

Theo Chỉ thị, việc biên soạn, công bố số liệu GRDP phải tuân thủ nghiêm các nguyên tắc của Luật Thống kê số 89/2015/QH13, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 01/2021/QH15 và Luật số 138/2025/QH15; Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 7/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu GDP, GRDP cùng các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung có liên quan. Đồng thời, mọi ý kiến, phản ánh của địa phương phải được giải quyết kịp thời, công khai, minh bạch.

Để bảo đảm các yêu cầu này, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Cục Thống kê thực hiện nghiêm việc xác định GRDP các địa phương phải phản ánh đúng kết quả sản xuất trên địa bàn; áp dụng phương pháp, quy trình, tổng hợp dữ liệu theo đúng quy định, bảo đảm những nguyên tắc cơ bản của công tác thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê.

Cùng với yêu cầu về phương pháp, quy trình và tổng hợp dữ liệu, Chỉ thị yêu cầu công bố rộng rãi về phương pháp tính, phương pháp thu thập số liệu; tổ chức hướng dẫn các địa phương từ tỉnh đến xã và các ngành về phương pháp tính toán và thu thập số liệu.

“Mọi kết quả tính toán, điều chỉnh số liệu phải được lưu trữ đầy đủ hồ sơ để kiểm tra, giải trình khi cần thiết”, Chỉ thị nêu rõ.

Trả lời thấu đáo các ý kiến của địa phương

Đối với việc tiếp nhận, xử lý ý kiến, Bộ trưởng yêu cầu trường hợp địa phương, bộ, ngành có ý kiến về phương pháp tính, cách thức tính toán, tổng hợp số liệu GRDP, Cục Thống kê phải kịp thời tiếp nhận, nghiên cứu và trả lời thấu đáo bằng văn bản.

Trường hợp địa phương đề nghị làm việc trực tiếp, Cục Thống kê tổ chức làm việc và lập biên bản. Biên bản phải ghi rõ nội dung đã giải trình, nội dung đã thống nhất và nội dung còn ý kiến khác nhau.

Chỉ thị đồng thời quy định cụ thể việc xử lý đối với ý kiến có căn cứ, trường hợp tự phát hiện sai sót cũng như những ý kiến chưa có căn cứ hoặc do cách hiểu khác nhau.

Theo đó, đối với ý kiến có căn cứ hoặc Cục Thống kê tự phát hiện sai sót, phải chủ động điều chỉnh, thông báo cho địa phương và công khai số liệu điều chỉnh, lý do điều chỉnh. Trường hợp ý kiến chưa có căn cứ hoặc do cách hiểu khác nhau, phải giải thích, hướng dẫn cụ thể để địa phương hiểu rõ.

Về trách nhiệm tổ chức thực hiện, Bộ trưởng giao Cục trưởng Cục Thống kê chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về chất lượng số liệu GRDP và việc trả lời ý kiến của địa phương. Cục trưởng Cục Thống kê phải lập hồ sơ theo dõi, định kỳ hằng quý báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện.