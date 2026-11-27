Cụ thể hóa các chủ trương lớn về đổi mới mô hình phát triển

Ngày 27/11/2026, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ tổ chức Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đổi mới mô hình phát triển đất nước: Kiến tạo các động lực tăng trưởng mới”. Đây là sự kiện thường niên do Bộ Tài chính tổ chức từ năm 2017, nhằm tăng cường trao đổi, đối thoại chính sách giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, dự kiến có sự tham gia của hơn 150 đại biểu. Những trao đổi tại Diễn đàn được kỳ vọng góp phần cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn về đổi mới mô hình phát triển, phục vụ mục tiêu phát triển giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hoạt động xuất, nhập khẩu tại cảng Nam Đình Vũ - TP. Hải Phòng. Ảnh: Đức Thanh

Hiện nay, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng và yêu cầu cao hơn về tốc độ, chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng. Trong khi đó, trật tự kinh tế và thương mại toàn cầu đang có những chuyển dịch sâu sắc dưới tác động của cạnh tranh địa chính trị, tái cấu trúc chuỗi cung ứng và biến động dòng vốn. Những đột phá về khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh, quản trị và phân bổ nguồn lực. Các xu thế này vừa tạo sức ép thích ứng, vừa mở ra cơ hội để Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Ở trong nước, yêu cầu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới đòi hỏi những chuyển biến thực chất về thể chế, công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Theo ông Nguyễn Vinh Quang, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, yêu cầu chiến lược hiện nay là chuyển từ dựa chủ yếu vào mở rộng vốn đầu tư, lao động và khai thác tài nguyên sang phát triển dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực. Diễn đàn là dịp để các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp cùng nhận diện điểm nghẽn, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất giải pháp.

Theo chương trình dự kiến, Diễn đàn gồm hai phiên thảo luận chính. Phiên thứ nhất, “Đổi mới mô hình phát triển đất nước: Bối cảnh, tầm nhìn và nguồn lực cho phát triển”, tập trung làm rõ định hướng mô hình phát triển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; yêu cầu đổi mới thể chế kinh tế, quản trị quốc gia, phân cấp, phân quyền gắn với hiệu quả quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực.

Các nội dung trao đổi bao gồm cân bằng giữa tăng trưởng và chuyển đổi xanh gắn với phát triển bao trùm; hạ tầng dữ liệu; không gian thể chế cho mô hình kinh tế mới; những ưu tiên chính sách tài chính; phát triển thị trường vốn và các kênh vốn dài hạn. Vai trò của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong kết nối các dòng vốn cho tăng trưởng cũng là một trọng tâm thảo luận.

Phiên thứ hai tập trung vào các động lực tăng trưởng mới và lực lượng sản xuất hiện đại, với những nội dung về chuyển dịch cấu trúc kinh tế toàn cầu; dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng số; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu dự kiến trao đổi giải pháp phát triển doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh quốc tế, nguồn nhân lực chất lượng cao, vai trò của doanh nhân nữ, hoàn thiện cơ chế phát triển thị trường carbon và các công cụ tài chính xanh.

Chính sách tài chính góp phần định hình các động lực phát triển

Xuyên suốt những nội dung này là yêu cầu đổi mới cách thức tạo ra giá trị, nâng cao năng suất và hiệu quả của nền kinh tế. Trong tiến trình này, chính sách kinh tế - tài chính có vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ thực hiện chức năng huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực, chính sách kinh tế - tài chính còn góp phần định hình các động lực phát triển, tạo lập môi trường và khuyến khích các chủ thể kinh tế đầu tư vào những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh dài hạn.

Điều này đòi hỏi phải đổi mới đồng bộ chính sách tài khóa, nâng cao hiệu quả đầu tư công, phát triển thị trường vốn và các kênh huy động vốn dài hạn, tăng cường kết nối nguồn lực công với nguồn lực tư nhân và quốc tế. Qua đó tạo nền tảng tài chính vững chắc cho mô hình phát triển mới.

Theo các tham luận tại Diễn đàn, nguồn lực công cần được ưu tiên cho các lĩnh vực có tác động lan tỏa lớn như kết cấu hạ tầng chiến lược, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đầu tư công phát huy vai trò vốn mồi, trở thành đòn bẩy thu hút đầu tư tư nhân, vốn đầu tư nước ngoài và các nguồn lực xã hội thông qua hợp tác công - tư.

Đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cơ chế tài chính cần tháo gỡ vướng mắc trong nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ. Trọng tâm là đổi mới cơ chế phân bổ, quản lý kinh phí theo sản phẩm đầu ra và kết quả đạt được; trao quyền tự chủ đi đôi với trách nhiệm giải trình, có phương thức quản trị rủi ro phù hợp.

Cùng với đó, phát triển thị trường carbon và các công cụ tài chính xanh sẽ góp phần định hướng dòng vốn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh bền vững. Yêu cầu hài hòa giữa tăng trưởng, chuyển đổi xanh và phát triển bao trùm được đặt trong mối liên hệ với nâng cao chất lượng tăng trưởng, sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Kết quả của Diễn đàn được kỳ vọng thể hiện ở những cơ chế, chính sách và giải pháp khả thi để hiện thực hóa các động lực tăng trưởng mới. Các ý kiến, khuyến nghị được thảo luận sẽ là cơ sở tham khảo quan trọng phục vụ nghiên cứu, hoạch định và điều hành chính sách, góp phần khơi thông nguồn lực, hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.