Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 26.460 - 26.560 VND/USD, tăng lần lượt 60 đồng chiều mua và 70 đồng chiều bán so với phiên trước.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.402,65 - 26.971,35 VND/USD.

Sáng 27/11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.687 đồng, tăng 11 đồng so với phiên trước đó. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank , BIDV sáng ngày 27/11 như sau:

Đối với đồng USD, Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào - bán ra ở mức 25.600 - 26.010 VND/USD, giảm 10 đồng ở cả hai chiều. Ngược lại, BIDV niêm yết ở mức 25.645 - 26.025 VND/USD, tăng 5 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng 27/11 tại nhiều ngân hàng ghi nhận diễn biến trái chiều, trong đó USD biến động nhẹ, EUR, GBP và JPY đồng loạt giảm, trong khi CNY tiếp tục tăng giá.

Đồng GBP ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong số các ngoại tệ khảo sát. Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào - bán ra ở mức 32.932,96 - 34.331,93 VND/GBP, giảm lần lượt 68,14 đồng và 71,01 đồng. Tại BIDV, tỷ giá mua vào - bán ra ở mức 33.350 - 34.363 VND/GBP, giảm tương ứng 42 đồng và 54 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng 0,18% lên 103,85 điểm.

Lo ngại về lạm phát dai dẳng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng tới đang chi phối tâm lý thị trường tài chính quốc tế.

Dữ liệu Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) tháng 10 của Mỹ công bố ngày thứ tư đã củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 12 và có thêm một đợt tăng lãi suất vào đầu năm 2027.

Hiện thị trường định giá xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 9/12 ở mức trên 90%. Các quan chức Fed sẽ bước vào giai đoạn hạn chế phát biểu công khai từ thứ bảy, trước khi đưa ra quyết định chính sách.

Trong bối cảnh đó, giới đầu tư cũng theo dõi liệu Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) có tiếp bước Fed trong cuộc họp diễn ra sau đó 8 ngày hay không.

Trên thị trường ngoại hối, đồng bảng Anh ít biến động do thị trường Mỹ nghỉ lễ. Tỷ giá GBP/USD giao dịch quanh mức 1,31, gần như không thay đổi so với phiên thứ tư. Báo cáo ổn định tài chính mới công bố của BoE cũng không tạo ra tác động đáng kể đến tỷ giá.

Trong khi đó, giá vàng giảm nhẹ xuống khoảng 3.570 USD/ounce trong phiên giao dịch đầu ngày thứ sáu tại châu Á, chịu áp lực bán trước triển vọng lãi suất Mỹ tiếp tục duy trì ở mức cao.

Tuy nhiên, căng thẳng thương mại có nguy cơ leo thang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang chuẩn bị tăng thuế quan đối với hàng hóa từ Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Mexico, Nhật Bản và hàng chục quốc gia khác.

Theo Wall Street Journal, động thái này nhằm vào những quốc gia mà ông Trump cho rằng đang gây bất lợi cho doanh nghiệp Mỹ thông qua các chính sách hỗ trợ sản xuất công nghiệp trong nước.

Bất kỳ dấu hiệu leo thang nào của căng thẳng thương mại cũng có thể thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn, qua đó hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn, phần nào hạn chế áp lực giảm từ kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất./.