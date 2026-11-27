Thiết lập tiêu chí rõ ràng để xác định xuất xứ hàng Việt

Trong nhiều năm, pháp luật về xuất xứ hàng hóa chủ yếu tập trung điều chỉnh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phục vụ hoạt động thương mại quốc tế và thực thi các cam kết ưu đãi thuế quan. Trong khi đó, đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước, thị trường chưa có bộ tiêu chí kỹ thuật định lượng để xác định thế nào là sản phẩm có xuất xứ Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), thực tiễn này đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, khắc phục khoảng trống trong quản lý xuất xứ hàng hóa nội địa.

Dây chuyển sản xuất lắp ráp xe hơi tại nhà máy Skoda Thành Công tại khu công nghiệp Việt Hưng, Quảng Ninh. Ảnh: Đức Thanh

Đặc biệt, tình trạng một số hàng hóa nhập khẩu nguyên chiếc hoặc linh kiện nước ngoài chỉ trải qua công đoạn gia công, lắp ráp, đóng gói đơn giản tại Việt Nam nhưng vẫn gắn nhãn “Made in Vietnam” đã ảnh hưởng đến uy tín của hàng Việt và các doanh nghiệp sản xuất chân chính.

Nghị định số 384/2026/NĐ-CPđược ban hành nhằm thiết lập bộ tiêu chí kỹ thuật làm căn cứ xác định xuất xứ, đồng thời tạo cơ sở để doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ ghi nhãn, minh bạch thông tin với người tiêu dùng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Bốn quy định doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý

Điểm đáng chú ý của Nghị định 384/2026/NĐ-CP là việc đưa ra các tiêu chí định lượng cụ thể đối với hàng hóa không có xuất xứ thuần túy Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu nhập khẩu vẫn có thể xác định sản phẩm có xuất xứ Việt Nam nếu đáp ứng một trong hai tiêu chí: chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp độ 4 số (CTC) hoặc đạt hàm lượng giá trị Việt Nam (VVC) tối thiểu 30% tính trên giá xuất xưởng.

Đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ số, các chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D), thiết kế bo mạch, phần mềm và kiểm thử thực hiện tại Việt Nam được tính vào hàm lượng giá trị Việt Nam. Quy định này tạo cơ sở ghi nhận các hoạt động có giá trị gia tăng được thực hiện trong nước khi xác định xuất xứ sản phẩm.

Một nội dung quan trọng khác là quy định về các công đoạn gia công, chế biến đơn giản không được công nhận là căn cứ xác định xuất xứ Việt Nam.

Siết gian lận xuất xứ, bảo vệ thương hiệu “Made in Vietnam” Bộ Công thương khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng danh nghĩa “Made in Vietnam” để gian lận xuất xứ. Công tác kiểm soát không chỉ nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm mà còn bảo vệ các doanh nghiệp thực sự đầu tư sản xuất trong nước, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin chính xác của người tiêu dùng.

Theo Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, quy định này nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng những công đoạn sản xuất đơn giản để gắn nhãn “Made in Vietnam” cho hàng hóa không đáp ứng tiêu chí xuất xứ. Qua đó, bảo vệ những doanh nghiệp thực sự đầu tư sản xuất tại Việt Nam.

Quy định thứ ba liên quan đến cơ chế tự kê khai, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chủ động xác định xuất xứ, thể hiện thông tin trên nhãn hàng hóa và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đã công bố.

Tuy nhiên, đi cùng quyền chủ động là trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh xuất xứ trong 5 năm để phục vụ công tác kiểm tra, hậu kiểm của cơ quan chức năng. Hồ sơ cần có các tài liệu liên quan như hóa đơn, chứng từ đầu vào, bảng kê nguyên vật liệu và quy trình sản xuất.

Quy định thứ tư liên quan đến việc chuyển tiếp đối với bao bì, nhãn mác đã in sẵn trước ngày 1/1/2027. Theo Điều 12 của Nghị định, doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng số bao bì, nhãn mác này trong thời hạn chuyển tiếp 12 tháng, gắn với vòng đời sản phẩm hoặc thời hạn sử dụng của sản phẩm theo quy định.

Ông Nguyễn Anh Sơn khuyến nghị doanh nghiệp không nên chờ đến thời điểm Nghị định có hiệu lực mới bắt đầu chuẩn bị. Trước hết, cần rà soát toàn bộ quy trình sản xuất, mã HS của nguyên liệu đầu vào, lập bảng kê chi tiết giá thành để xác định khả năng đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã HS cấp 4 số hoặc VVC tối thiểu 30%. Cùng với đó, cần xây dựng quy trình quản lý, lưu giữ hồ sơ trong 5 năm; bảo đảm hóa đơn, chứng từ, bảng kê nguyên liệu và dữ liệu sản xuất khớp với sổ sách kế toán...

Hướng dẫn doanh nghiệp đi đôi với tăng cường hậu kiểm

Để Nghị định 384/2026/NĐ-CPđược triển khai thống nhất, Bộ Công thương xác định hai nhóm giải pháp song hành.

Ở nhóm giải pháp hỗ trợ, Bộ Công thương sẽ đẩy mạnh số hóa thông tin, xây dựng và vận hành Cổng thông tin điện tử chuyên trang về xuất xứ hàng hóa nội địa. Đồng thời, phát hành Sổ tay hướng dẫn dưới dạng bản in và sách điện tử (E-book), cung cấp các biểu mẫu kê khai, công thức tính VVC tối thiểu 30% và ví dụ thực tiễn theo từng ngành hàng.

Cục Xuất nhập khẩu cũng phối hợp với Sở Công thương các địa phương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các hiệp hội ngành hàng tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu, hướng dẫn doanh nghiệp rà soát quy trình sản xuất, xác định mã HS và thiết lập hệ thống lưu trữ hồ sơ chứng minh xuất xứ.

Song song với hỗ trợ doanh nghiệp, công tác hậu kiểm sẽ được tăng cường theo hướng dựa trên đánh giá rủi ro, có trọng tâm, trọng điểm. Cục Xuất nhập khẩu sẽ phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường trên toàn quốc và cơ quan Hải quan chia sẻ dữ liệu về thông quan nguyên liệu nhập khẩu, qua đó xây dựng danh mục những mặt hàng có nguy cơ cao về gian lận xuất xứ để tập trung kiểm tra.