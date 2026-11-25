Mở rộng hợp tác nghiên cứu trên nền tảng khoa học chứng cứ

Sau hơn 25 năm phát triển, Nutifood nhất quán xây dựng các giải pháp dinh dưỡng trên nền tảng khoa học chứng cứ. Bên cạnh năng lực tự nghiên cứu và phát triển công thức, doanh nghiệp phối hợp với Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM để nghiên cứu, đánh giá lâm sàng các giải pháp dành cho nhóm người dùng có nhu cầu chuyên biệt; đồng thời hợp tác với Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM nhằm đánh giá tính an toàn, hiệu quả và khả năng ứng dụng của dược liệu trong sản phẩm dinh dưỡng.

Nutifood tiếp tục mở rộng phạm vi nghiên cứu thông qua thông qua Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển, đồng thời hợp tác với Đại học Monash tại Úc nghiên cứu về đạm A2 và Đại học Công giáo San Antonio de Murcia (UCAM) tại Tây Ban Nha để phát triển công thức dinh dưỡng chuyên biệt dành cho người tiểu đường.

Điểm đến tiếp theo của hành trình khoa học thực chứng ấy là Hoa Kỳ, quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu khoa học và dinh dưỡng. Thông qua Nutifood American Nutrition Science, Nutifood hợp tác với Dairy Farmers of America (DFA) để đồng nghiên cứu công thức, đồng thời kết nối với Natural Immune Systems Laboratories (NIS Labs) để mở rộng năng lực nghiên cứu và đánh giá lâm sàng.

Nutifood American Nutrition Science kết nối các nguồn lực chuyên biệt trong ngành sữa và khoa học dinh dưỡng Hoa Kỳ.

Mở rộng phát triển công thức và kiểm nghiệm lâm sàng tại Hoa Kỳ

Ở lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Dairy Farmers of America (DFA) là hợp tác xã tiếp thị và chế biến sữa lớn nhất Hoa Kỳ xét theo doanh thu, quy tụ khoảng 5.000 trang trại thành viên trên toàn quốc.

DFA sở hữu Trung tâm Nghiên cứu và Đổi mới sản phẩm cùng danh mục hơn 17 bằng sáng chế trên toàn cầu. Nền tảng này tạo điều kiện để hai bên kết hợp năng lực khoa học, công nghệ và kinh nghiệm thị trường, hướng đến đồng nghiên cứu công thức và phát triển thương hiệu dinh dưỡng toàn cầu dành cho người trưởng thành.

Hợp tác với DFA mở rộng năng lực R&D và đổi mới sản phẩm của Nutifood tại Hoa Kỳ.

Cùng với DFA, Nutifood hợp tác với Natural Immune Systems Laboratories (NIS Labs), viện nghiên cứu khoa học độc lập được thành lập năm 1999 tại Hoa Kỳ. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, NIS Labs tập trung vào miễn dịch học, hoạt tính sinh học và đánh giá hiệu quả của các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên.

Vai trò của NIS Labs nằm ở khả năng thiết kế nghiên cứu, đánh giá và kiểm chứng hiệu quả của các công thức dinh dưỡng cho các giải pháp dinh dưỡng. Năng lực này giúp Nutifood mở rộng bước đánh giá lâm sàng trong quá trình nghiên cứu công thức và phát triển sản phẩm.

Hiện Nutifood và NIS Labs đang chuẩn bị nghiên cứu lâm sàng hệ Công thức GIFT, hướng đến hỗ trợ tối ưu miễn dịch cho trẻ em và người trưởng thành. Sau khi hoàn tất, Nutifood dự kiến đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và xin cấp bằng sáng chế tại Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO), tiếp nối sau công thức FDI hỗ trợ đề kháng khoẻ, tiêu hoá tốt cũng vừa được USPTO cấp bằng sáng chế vào đầu năm 2026. Doanh nghiệp từng bước nối dài quá trình phát triển công thức, kiểm chứng khoa học và xác lập tài sản trí tuệ trên bản đồ dinh dưỡng toàn cầu.

NIS Labs bổ sung năng lực nghiên cứu, đánh giá hoạt tính sinh học và kiểm chứng lâm sàng cho các công thức dinh dưỡng.

Hợp tác trên nền tảng khoa học dinh dưỡng làm cốt lõi

Quan hệ với DFA và NIS Labs tiếp nối nền tảng nghiên cứu Nutifood đã tích lũy qua hơn 25 năm. Doanh nghiệp mang vào các hợp tác tại Hoa Kỳ kinh nghiệm nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng, phát triển sản phẩm và ứng dụng công thức, trong khi các đối tác bổ sung chuyên môn về R&D và nghiên cứu lâm sàng.

Ông Trần Bảo Minh, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood, chia sẻ: “Tại Nutifood, chúng tôi tâm niệm rằng không có một công thức chung cho tất cả mọi người; mỗi lứa tuổi, mỗi thể trạng và mỗi giai đoạn của cuộc đời đều cần một giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt. Và để giải pháp đó thực sự phát huy hiệu quả, mọi thứ bắt buộc phải được xây dựng dựa trên nền tảng khoa học chứng cứ vững chắc.”

Từ hợp tác với các bệnh viện, đại học đến việc phát triển công thức cùng DFA và chuẩn bị nghiên cứu lâm sàng với NIS Labs, Nutifood đang nối dài quá trình đưa khoa học vào các giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt. Đây là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm của doanh nghiệp tại Việt Nam và trên thị trường quốc tế.