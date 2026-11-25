Nhu cầu vốn đầu tư lớn trong giai đoạn 2026 - 2030 đặt ra yêu cầu không chỉ mở rộng các kênh huy động mà còn nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực. Trong đó, việc cơ cấu lại danh mục đầu tư vốn nhà nước, đa dạng hóa nguồn vốn của hệ thống ngân hàng và nâng cao năng lực hấp thụ vốn của doanh nghiệp là những vấn đề cần được giải quyết đồng thời.

Nâng cao hiệu quả phân bổ vốn nhà nước

Ông Võ Trí Thức - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cho biết, trong giai đoạn 2026 - 2030, định hướng hoạt động của SCIC là tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư, tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, bám sát tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.

Kể từ khi thành lập đến nay, SCIC đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại khoảng 1.086 doanh nghiệp từ các bộ, ngành và địa phương. Thông qua hoạt động bán vốn, thoái vốn và cơ cấu lại danh mục đầu tư, tổng số tiền thu về đạt khoảng 56.000 tỷ đồng.

Toàn cảnh Diễn đàn Đầu tư tạo tác động (Vietnam Impact Investing Forum). Ảnh: Thành Đạt.

Trong giai đoạn tới, việc cơ cấu lại danh mục sẽ tiếp tục được thực hiện theo hướng thoái vốn tại những doanh nghiệp có quy mô nhỏ, giảm các khoản đầu tư phân tán, tập trung nguồn lực tài chính và nhân lực vào các doanh nghiệp lớn, hoạt động hiệu quả và những dự án có khả năng tạo động lực phát triển.

Theo ông Thức, hoạt động đầu tư vốn nhà nước được xem xét trên năm nhóm tiêu chí, gồm: bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; bảo đảm hiệu quả đầu tư, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; đánh giá tác động đối với môi trường, xã hội và phát triển bền vững; khả năng thu hút thêm nguồn lực xã hội; bảo đảm công khai, minh bạch và quản trị chuyên nghiệp.

Các lĩnh vực được ưu tiên nghiên cứu đầu tư bao gồm cơ sở hạ tầng, năng lượng xanh, năng lượng sạch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh yêu cầu bảo toàn và phát triển vốn, một trong những mục tiêu đặt ra đối với hoạt động đầu tư của SCIC là sử dụng nguồn vốn nhà nước để thu hút thêm vốn từ khu vực tư nhân, các tổ chức đầu tư trong nước và quốc tế. Định hướng này gắn với việc phát triển mô hình nhà đầu tư chuyên nghiệp, có năng lực thực hiện các khoản đầu tư quy mô lớn, dài hạn, đóng góp vào nâng cao năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng.

Ở góc độ hoàn thiện mô hình tổ chức đầu tư vốn nhà nước, TS. Cấn Văn Lực đề xuất sớm nâng tầm SCIC thành quỹ đầu tư quốc gia, qua đó nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả và trách nhiệm trong huy động, quản lý, phân bổ nguồn lực đầu tư của Nhà nước. Theo đó, vốn nhà nước cần phát huy vai trò dẫn dắt, tạo điều kiện thu hút thêm nguồn lực xã hội vào các lĩnh vực chiến lược của nền kinh tế.

Nâng cao năng lực hấp thụ vốn của doanh nghiệp

Bên cạnh việc cơ cấu lại nguồn lực đầu tư của Nhà nước, khả năng đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế cũng đặt ra những vấn đề cần giải quyết từ phía các tổ chức tín dụng.

Bà Ngô Thu Hà - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cho biết, nguồn vốn huy động trong nước từ dân cư và doanh nghiệp hiện chủ yếu có kỳ hạn ngắn, trong khi nhu cầu vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp đặt ra không ít thách thức đối với hệ thống ngân hàng. Vì vậy, đa dạng hóa nguồn vốn huy động, trong đó có việc tiếp cận nguồn vốn từ các định chế tài chính quốc tế, là một trong những hướng đi của các ngân hàng thương mại.

Dẫn chứng từ thực tế, từ cuối năm 2025 đến nay, SHB đã huy động khoảng 1,5 tỷ USD từ thị trường quốc tế, với sự tham gia của các ngân hàng, định chế tài chính và quỹ đầu tư đến từ Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và các thị trường châu Á. Ngoài nguồn vốn thương mại, ngân hàng này cũng tham gia khoảng 30 chương trình, dự án với quy mô nguồn vốn khoảng 2,7 tỷ USD, bao gồm các chương trình tài trợ phát triển hạ tầng và phát triển bền vững.

Tuy nhiên, theo bà Hà, huy động vốn mới chỉ là một phần của bài toán. Vấn đề quan trọng hơn là khả năng phân bổ nguồn vốn đúng mục tiêu, bảo đảm hiệu quả sử dụng và đóng góp thực chất vào phát triển kinh tế.

Từ phía doanh nghiệp, nhu cầu thu xếp nguồn vốn dài hạn thể hiện rõ trong kế hoạch triển khai các dự án đầu tư, đặc biệt là những dự án phát triển hạ tầng và năng lượng.

Bà Phan Thị Phương Anh - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho hay, trong kế hoạch phát triển 5 năm tới, doanh nghiệp xác định nhu cầu thu xếp nguồn vốn dài hạn khoảng 3 - 5 tỷ USD để triển khai các dự án phát triển hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ quá trình chuyển dịch năng lượng.

Theo bà Phương Anh, việc tiếp cận các nguồn vốn chất lượng cao đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị từ sớm, từ xây dựng danh mục đầu tư đến đáp ứng các yêu cầu của nhà đầu tư về hiệu quả kinh doanh, trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Nhìn rộng hơn từ yêu cầu nâng cao năng lực hấp thụ vốn của nền kinh tế, TS. Nguyễn Hải Nam - Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho rằng, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần có những thay đổi căn bản về tư duy và chiến lược phát triển. Trong đó, cần chuyển từ tăng trưởng theo quy mô sang tăng trưởng theo chiều sâu, chú trọng năng suất và hiệu quả sử dụng vốn; chuyển từ mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn sang tạo dựng giá trị dài hạn; đồng thời cơ cấu lại nguồn vốn, đa dạng hóa các kênh huy động và chủ động tiếp cận những không gian phát triển mới.

Việc áp dụng các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch thông tin tài chính và môi trường cũng là những điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và tiếp cận nguồn vốn dài hạn.

Nhìn chung, bài toán vốn trong giai đoạn phát triển mới cần được giải quyết đồng thời từ khâu huy động, phân bổ đến hấp thụ nguồn lực. Cùng với vai trò dẫn dắt của vốn nhà nước, sự phát triển cân đối giữa thị trường vốn và hệ thống ngân hàng, việc nâng cao chất lượng dự án, năng lực quản trị và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp là những yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu đầu tư, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số gắn với phát triển bền vững.