Doanh nghiệp

PV GAS và BSR tăng cường hợp tác, gia tăng giá trị từ liên kết chuỗi

14:57 | 08/10/2026
(TBTCO) - Thực hiện chủ trương liên kết chuỗi của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS)và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã có buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả hợp tác, rà soát các nội dung đang triển khai và trao đổi định hướng phối hợp trong thời gian tới.
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Tham dự buổi làm việc, về phía BSR có ông Bùi Ngọc Dương - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc; về phía PV GAS có ông Bùi Minh Tiến - Chủ tịch HĐQT và ông Dương Trí Hội - Tổng Giám đốc; cùng các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc và đại diện các Ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên của hai đơn vị.

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác đã ký, hai bên trao đổi về tình hình triển khai các nội dung trong kinh doanh LPG, chia sẻ cơ sở hạ tầng, nghiên cứu khoa học, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực… Từ kết quả thực tế, hai bên trao đổi về các điều kiện cần thiết để mở rộng phối hợp, hướng tới gia tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực và tạo thêm giá trị trong chuỗi.

PV GAS và BSR tăng cường hợp tác, gia tăng giá trị từ liên kết chuỗi
Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng: Những hoạt động đã triển khai sẽ là cơ sở quan trọng để mở rộng hợp tác trong thời gian tới

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng đã thông tin về các nội dung hai bên đã triển khai. Những hoạt động này là cơ sở thực tiễn để BSR và PV GAS tiếp tục xem xét khả năng phối hợp và mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Trong thời gian qua, BSR đã cung cấp LPG liên tục cho PV GAS theo hợp đồng bao tiêu kể từ khi NMLD Dung Quất đi vào vận hành, với khối lượng hơn 12.000 tấn/tháng. Cùng với kinh doanh LPG, việc chia sẻ cơ sở hạ tầng đã được triển khai thông qua những hoạt động cụ thể. Trong giai đoạn bảo dưỡng tổng thể, BSR thực hiện hợp đồng cho PV GAS thuê cảng Jetty để nhập LPG với mức phí ưu đãi, góp phần bảo đảm nguồn cung cho thị trường miền Trung

PV GAS và BSR tăng cường hợp tác, gia tăng giá trị từ liên kết chuỗi
Tổng Giám đốc PV GAS Dương Trí Hội: PV GAS sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với BSR để cụ thể hóa các định hướng thành kết quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của hai đơn vị

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc PV GAS Dương Trí Hội bày tỏ mong muốn PV GAS và BSR tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác, phát huy thế mạnh và nguồn lực của mỗi bên. Hiệu quả hợp tác cần được xem xét trong tổng thể lợi ích của hai đơn vị và sự phát triển chung của PETROVIETNAM.

Trên nền tảng đó, hai bên cần chủ động trao đổi, chia sẻ định hướng phát triển để xác định những cơ hội hợp tác phù hợp, có tính bổ trợ và giá trị lâu dài. Với tinh thần đồng hành, tin cậy và cùng phát triển, PV GAS sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với BSR để cụ thể hóa các định hướng thành kết quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của hai đơn vị.

PV GAS và BSR tăng cường hợp tác, gia tăng giá trị từ liên kết chuỗi
Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương đề nghị BSR và PV GAS tiếp tục mở rộng hợp tác trên cơ sở những kết quả đã đạt được

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương đề nghị hai đơn vị tiếp tục mở rộng hợp tác, đồng thời nghiên cứu bổ sung những nội dung mới nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên. Trọng tâm là xác định những lĩnh vực mà hai đơn vị có năng lực, kinh nghiệm.

Ở mảng dịch vụ, ông Bùi Ngọc Dương đề xuất tăng cường phối hợp trong vận hành, bảo dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, quản trị rủi ro và công tác đổi mới sáng tạo. Đây là những nội dung có thể khai thác từ chính quá trình quản lý, vận hành và tổ chức sản xuất của hai đơn vị.

PV GAS và BSR tăng cường hợp tác, gia tăng giá trị từ liên kết chuỗi
Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến nhấn mạnh yêu cầu thực hiện chủ trương liên kết chuỗi trong Tập đoàn, tăng cường hợp tác để tận dụng lợi thế của hai đơn vị

Chia sẻ tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến nhấn mạnh yêu cầu thực hiện chủ trương liên kết chuỗi trong Tập đoàn, tăng cường hợp tác để tận dụng lợi thế của hai đơn vị. Ông đề nghị rà soát phạm vi hợp tác, duy trì làm việc định kỳ và thúc đẩy các nội dung phối hợp trên cơ sở thế mạnh của mỗi bên. Việc trao đổi thông tin thường xuyên sẽ tạo cơ sở để hai đơn vị xác rõ nhu cầu, rà soát điều kiện triển khai và từng bước cụ thể hóa các cơ hội hợp tác.

PV GAS và BSR tăng cường hợp tác, gia tăng giá trị từ liên kết chuỗi
Lãnh đạo BSR trao quà lưu niệm cho lãnh đạo PV GAS

Từ thực tiễn cung ứng LPG và chia sẻ hạ tầng, mối liên kết giữa PV GAS và BSR cho thấy khả năng kết nối nguồn lực của các đơn vị trong hệ sinh thái PETROVIETNAM. Sản phẩm, hạ tầng và năng lực của mỗi bên có thể hỗ trợ cho hoạt động của bên còn lại, tạo nền tảng để mở rộng phối hợp trong những lĩnh vực có tính bổ trợ.

PV GAS và BSR tăng cường hợp tác, gia tăng giá trị từ liên kết chuỗi
Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến trao quà lưu niệm cho Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương

Bên cạnh các nội dung kinh doanh, hai đơn vị cũng xác định phạm vi hợp tác về nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; cung ứng nhân sự vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa. Đây là cơ sở để hai bên tiếp tục trao đổi các hình thức phối hợp phù hợp với yêu cầu thực tế.

Việc tăng cường hợp tác giữa PV GAS và BSR nhằm cụ thể hóa chủ trương liên kết chuỗi của PETROVIETNAM, gắn kết năng lực sản xuất, kinh doanh và hạ tầng của các đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực chung. Trên cơ sở thế mạnh bổ trợ, hai bên đẩy mạnh phối hợp từ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm đến chia sẻ hạ tầng, kinh nghiệm vận hành và quản trị. Qua đó, phục vụ nhu cầu phát triển của mỗi đơn vị, đồng thời góp phần tăng cường sự gắn kết trong chuỗi giá trị, phát huy sức mạnh tổng hợp và nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn.

Hằng Nga
Từ khóa:
gia tăng giá trị từ liên kết chuỗi PV GAS và BSR tăng cường hợp tác Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR)

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