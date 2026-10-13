BSR cùng các đơn vị thành viên PETROVIETNAM được vinh danh tại Hội nghị doanh nghiệp Quảng Ngãi 2026

Ngày 12/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2026. Tham dự hội nghị, có đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Đức Tâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cùng sự tham dự của đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Văn Niên và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm trao tặng bằng khen các đơn vị đã có thành tích thực hiện tốt chính sách pháp luật, thuế trong 8 tháng đầu năm 2026, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. Các đơn vị thành viên thuộc PETROVIETNAM được khen thưởng gồm BSR, PTSC Quảng Ngãi, Thuỷ điện Đakđrinh và PMS.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, năm 2026 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Nhờ sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế Quảng Ngãi đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 9,16%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,3% so với cùng kỳ, và du lịch đón hơn 5,5 triệu lượt khách (tăng khoảng 60%).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cũng nhìn nhận: “Muốn kinh tế phát triển, doanh nghiệp phải phát triển; muốn doanh nghiệp phát triển, chính quyền phải thực sự kiến tạo, đồng hành và lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo cho hoạt động của bộ máy chính quyền. Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh; khó khăn của doanh nghiệp cũng là trách nhiệm mà chính quyền phải cùng chia sẻ, tháo gỡ”.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh tầm quan trọng và sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi.

Để cụ thể hóa phương châm “Chính quyền đồng hành - Doanh nghiệp tiên phong - Quảng Ngãi phát triển”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan quản lý chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, không đùn đẩy trách nhiệm và giải quyết dứt điểm vướng mắc cho nhà đầu tư. Ông Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh nguyên tắc làm việc là “Việc của doanh nghiệp không thể chờ đợi vì sự chậm trễ, thiếu trách nhiệm của cán bộ, công chức” và “Không để các cuộc đối thoại chỉ dừng lại ở những lời hứa”.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đưa ra 6 nội dung chỉ đạo và kỳ vọng đối với cộng đồng doanh nghiệp là: mạnh dạn đầu tư dài hạn với việc tin tưởng vào môi trường đầu tư của tỉnh; chính quyền sẽ đồng hành từ khâu quy hoạch đến khi dự án vận hành; đoàn kết và khát vọng để đổi mới sáng tạo, chủ động nắm bắt không gian phát triển mới sau hợp nhất, tăng cường liên kết giữa khu vực phía Đông và phía Tây, giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ; chuyển đổi xanh & chuyển đổi số trong đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu vào chuỗi giá trị; hợp tác tương trợ để phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp lớn đối với doanh nghiệp nhỏ, “không để doanh nghiệp nào phải đi một mình”; phát huy vai trò cầu nối với việc Hiệp hội Doanh nghiệp và Hội Doanh nhân trẻ chủ động phản ánh khó khăn, đề xuất giải pháp thiết thực; thực thi trách nhiệm với việc các sở, ngành phải phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và rõ kết quả xử lý đối với kiến nghị của doanh nghiệp.

BSR và PTSC Quảng Ngãi cũng được trao tặng bằng khen với thành tích thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh Quảng Ngãi.

Tại hội nghị, BSR được biểu dương, trao bằng khen ở hai hạng mục quan trọng, ghi nhận những đóng góp trong thực hiện nghĩa vụ thuế, ngân sách nhà nước và các hoạt động an sinh xã hội. Cùng với đó, các đơn vị cũng thuộc hệ sinh thái PETROVIETNAM như Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi (PTSC Quảng Ngãi) cũng được ghi nhận ở cả hai lĩnh vực này.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh (PV Power DHC) và Công ty cổ phần Dịch vụ Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí (PMS) cũng được khen thưởng trong danh sách doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách, pháp luật về thuế, đóng góp số thu ngân sách nhà nước lớn.

Việc nhiều đơn vị thuộc PETROVIETNAM được ghi nhận tại hội nghị cho thấy dấu ấn của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Tập đoàn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp ngân sách và thực hiện trách nhiệm xã hội tại Quảng Ngãi.

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc BSR đã dành lời cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn kịp thời từ lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đối với cộng đồng doanh nghiệp. Tổng Giám đốc BSR cũng gợi nhắc trang sử 81 năm trước (13/10/1945) khi Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương, qua đó khẳng định đội ngũ doanh nhân ngày nay mang sứ mệnh kiến tạo động lực tăng trưởng mới, làm chủ khoa học công nghệ và nâng cao sức cạnh tranh quốc gia.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cam kết sẽ triển khai sâu rộng 6 ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và tập trung phát triển BSR theo 4 định hướng chiến lược trong các giai đoạn tiếp theo.

Trong hành trình gần 3 thập niên từ quyết định đặt Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất tại Quảng Ngãi, BSR ghi dấu những thành tựu kinh tế - xã hội đầy tự hào.

Trong đó, đơn vị đã đóng góp ngân sách và doanh thu kỷ lục, tính đến tháng 9/2026, BSR đã sản xuất trên 111 triệu tấn sản phẩm, tổng doanh thu vượt 2 triệu tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước hơn 270 nghìn tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, NMLD Dung Quất đạt công suất bình quân 123% công suất thiết kế, sản xuất khoảng 6,15 triệu tấn sản phẩm, đạt doanh thu trên 164 nghìn tỷ đồng và nộp ngân sách hơn 10,5 nghìn tỷ đồng.

Cùng với đó, BSR cũng bảo đảm an ninh quốc phòng, nghiên cứu và sản xuất thành công các dòng nhiên liệu đặc chủng cho quân sự như nhiên liệu hàng không Jet A-1K (cho máy bay chiến đấu) và diesel L-62 (cho tàu ngầm, tàu chiến), góp phần chủ động nguồn nhiên liệu chiến lược quốc gia.

Đặc biệt, BSR cũng gắn kết với địa phương khi lao động chính tại BSR là người Quảng Ngãi chiếm trên 55% tổng số nhân sự tại BSR. Bên cạnh đó, đơn vị cũng dành hơn 1.100 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội trên cả nước, trong đó ưu tiên hàng đầu cho tỉnh Quảng Ngãi.

Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, quán triệt các Nghị quyết lớn của Trung ương (Nghị quyết 57 về KHCN & chuyển đổi số, Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân, Nghị quyết 70 về an ninh năng lượng, Nghị quyết 79 về kinh tế nhà nước), BSR đặt mục tiêu chuyển mình thành doanh nghiệp năng lượng - lọc hóa dầu hiện đại, đứng thứ 8 trong khu vực. BSR cũng hướng tới mô hình “Nhà máy Lọc dầu Dung Quất thông minh” (Smart Refinery) ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và công nghệ bản sao số (Digital Twin).

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng khẳng định, đơn vị sẽ nghiêm túc triển khai 6 ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, đơn vị cũng tập trung vào 4 định hướng lớn là đẩy nhanh Dự án nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất; phát triển danh mục sản phẩm xanh (như SAF, E10, SMFO); đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; và mở rộng liên kết chuỗi giá trị công nghiệp - năng lượng. BSR kỳ vọng cùng tỉnh xây dựng thành công Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.