BSR trao thỏa thuận khung mua dầu thô với ExxonMobil Châu Á - Thái Bình Dương, mở rộng nguồn cung cho NMLD Dung Quất

Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam đã trao Thỏa thuận khung mua dầu thô với ExxonMobil Châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng (thứ 6 từ trái qua, hàng đầu) trao Thỏa thuận khung với đối tác ExxonMobil Châu Á – Thái Bình Dương.

Thỏa thuận với ExxonMobil Châu Á - Thái Bình Dương được thực hiện trong bối cảnh BSR đang đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn dầu thô, nâng cao tính linh hoạt trong vận hành và chủ động ứng phó với những biến động ngày càng khó lường của thị trường năng lượng quốc tế.

Từ đầu năm 2026, Tổng công ty đã chủ động tìm kiếm, đánh giá và mở rộng các nguồn dầu thô từ nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ. BSR cũng đã ký các thỏa thuận cung cấp dầu thô với Chevron nhằm góp phần bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định cho Nhà máy.

Đáng chú ý, khả năng tiếp nhận và chế biến nhiều chủng loại dầu thô đang trở thành một lợi thế quan trọng của NMLD Dung Quất. Từ đầu năm 2026 đến nay, BSR đã thử nghiệm thành công thêm 3 loại dầu thô mới, nâng tổng số loại dầu thô có thể chế biến tại Nhà máy lên 40 loại, gồm 12 loại dầu trong nước và 28 loại dầu nhập khẩu. Riêng trong năm 2026, BSR đã làm chủ công nghệ chế biến dầu thô Erha của Nigeria ở tỷ lệ phối trộn tối đa khoảng 45% thể tích và condensate Sao Vàng - Đại Nguyệt ở tỷ lệ tối đa khoảng 12% thể tích.

Nhập dầu thô tại phao SPM cho NMLD Dung Quất

Việc mở rộng “rổ dầu” giúp BSR có thêm dư địa lựa chọn nguồn nguyên liệu phù hợp với từng thời điểm của thị trường, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào một số nguồn cung truyền thống. Trong năm 2025, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã nhập khoảng 8,28 triệu tấn dầu thô, trong đó dầu thô nhập khẩu chiếm khoảng 31%. Năm 2026, để đảm bảo nguồn cung, ứng phó với những bất ổn địa chính trị, BSR ưu tiên cân đối nguồn dầu thô trong nước; tuy nhiên vẫn tiếp tục duy trì nhập khẩu dầu thô với tỷ trọng khoảng 15% với nguồn cung đến từ nhiều khu vực như Tây Phi, Địa Trung Hải, khu vực Đông Nam Á.

Với thỏa thuận khung cùng ExxonMobil Châu Á - Thái Bình Dương, BSR tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác cung ứng dầu thô quốc tế, tạo thêm lựa chọn về nguồn nguyên liệu cho NMLD Dung Quất. Đây cũng là bước đi phù hợp với định hướng nâng cao tính chủ động về nguyên liệu, tăng khả năng ứng phó trước biến động của thị trường dầu mỏ và củng cố năng lực vận hành của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất