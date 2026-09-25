Tài chính

Công bố quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

P.V

P.V

09:25 | 25/09/2026
(TBTCO) - Chiều 24/9, tại trụ sở Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Bộ Tài chính tổ chức Lễ công bố Quyết định số 2368/QĐ-BTC ngày 22/8/2026 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
aa

Tại buổi lễ, ông Phạm Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính, công bố Quyết định số 2368/QĐ-BTC ngày 22/8/2026 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, thời hạn 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Nguyễn Văn Đông sinh năm 1982, có trình độ Cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, ông là Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Đông.

Phát biểu tại Lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chúc mừng ông Nguyễn Văn Đông được giao nhiệm vụ mới, đồng thời chúc mừng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, bổ sung thêm nguồn lực cho Hội đồng thành viên.

Công bố quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Đông

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu và nhiệm vụ cao hơn. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có vai trò quan trọng trong một lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế, đòi hỏi Tập đoàn phải có những thay đổi mạnh mẽ về tư duy và phương thức hoạt động.

Thứ trưởng đề nghị Tập đoàn tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Tập đoàn cần xác định rõ tinh thần đổi mới, tăng tốc để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Công bố quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu giao nhiệm vụ

Đối với ông Nguyễn Văn Đông, Thứ trưởng đề nghị trên cương vị Thành viên Hội đồng thành viên cần phát huy kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng cũng lưu ý, trong quá trình đổi mới, những gì đang làm hôm nay dù đã tốt nhưng chưa chắc ngày mai vẫn là tốt nhất. Vì vậy, đội ngũ lãnh đạo Tập đoàn cần thường xuyên rà soát, đổi mới tư duy, tìm kiếm những phương thức hoạt động hiệu quả hơn, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi kỳ vọng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát huy truyền thống, vị trí và vai trò của mình, từng bước nâng cao quy mô, tầm vóc và sức cạnh tranh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Đông bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng, giao giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; đồng thời nhận thức sâu sắc đây là vinh dự lớn và trách nhiệm cao đối với cá nhân ông.

Công bố quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Lãnh đạo Bộ Tài chính và HĐTV Tập đoàn tặng hoa chúc mừng

Ông Nguyễn Văn Đông trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn đã tin tưởng, giao nhiệm vụ; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các lãnh đạo và tập thể cán bộ, người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Văn Đông khẳng định sẽ nỗ lực cao nhất, cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm; chủ động nghiên cứu, đổi mới tư duy, tham gia ý kiến khách quan, có chất lượng, vì lợi ích chung của Tập đoàn./.

P.V
Từ khóa:
tập đoàn hóa chất việt nam ông nguyễn văn động Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Bộ Tài chính giao nhiệm vụ bộ tài chính ông nguyễn đức chi

Bài liên quan

Cục Thuế lắng nghe doanh nghiệp để tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế

Cục Thuế lắng nghe doanh nghiệp để tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế

Bộ Tài chính quy định nền tảng một cửa quốc gia, tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

Bộ Tài chính quy định nền tảng một cửa quốc gia, tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

Bộ Tài chính ban hành quyết định quy định phạm vi, dịch vụ và tính năng của Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia

Bộ Tài chính ban hành quyết định quy định phạm vi, dịch vụ và tính năng của Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia

Dành cho bạn

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada

Giá vàng hôm nay ngày 25/9: Vàng thế giới và trong nước cùng giảm

Giá vàng hôm nay ngày 25/9: Vàng thế giới và trong nước cùng giảm

Ngày 25/9: Giá cà phê đảo chiều tăng mạnh, hồ tiêu tiếp đà giảm

Ngày 25/9: Giá cà phê đảo chiều tăng mạnh, hồ tiêu tiếp đà giảm

Đội Fourfold giành giải Nhất Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2026 cấp Học viện Tài chính

Đội Fourfold giành giải Nhất Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2026 cấp Học viện Tài chính

Ngày 25/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ

Ngày 25/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ

Ngày 25/9: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á kéo dài xu hướng tăng

Ngày 25/9: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á kéo dài xu hướng tăng

Đọc thêm

Hội thảo - triển lãm VDF-2026: Xây dựng hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn, kết nối và bền vững

Hội thảo - triển lãm VDF-2026: Xây dựng hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn, kết nối và bền vững

(TBTCO) - Ngày 24/9/2026, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã trọng thể tổ chức Hội thảo - Triển lãm về Tài chính số trong quản lý ngân sách nhà nước năm 2026 – Vietnam Digital Finance 2026 (VDF-2026). Sự kiện diễn ra với chủ đề mang tầm chiến lược: “Xây dựng hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn, kết nối và bền vững”.
Tham vấn về tiêu chí thành lập các không gian phát triển mới

Tham vấn về tiêu chí thành lập các không gian phát triển mới

(TBTCO) - Bộ Tài chính tổ chức tham vấn về dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Phát triển đô thị, trong đó có nhiều nội dung mới liên quan đến khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp và khu đô thị lấn biển.
Hà Nội đặt mục tiêu quý IV tăng trưởng 14,6%

Hà Nội đặt mục tiêu quý IV tăng trưởng 14,6%

(TBTCO) - Trên cơ sở kết quả 6 tháng đầu năm, kịch bản tăng trưởng của TP. Hà Nội đã có một số thay đổi, trong đó, đặt mục tiêu quý III tăng trưởng 12,54% và quý IV tăng trưởng 14,6%.
Việt Nam tiếp tục được dự báo là nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Việt Nam tiếp tục được dự báo là nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương

(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026 so với dự báo hồi tháng 7/2026, phản ánh kết quả tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng của quốc gia.
Bộ Tài chính tăng cường kết nối chiến lược với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế tại Hoa Kỳ

Bộ Tài chính tăng cường kết nối chiến lược với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế tại Hoa Kỳ

(TBTCO) - Từ ngày 21 - 25/9/2026, Bộ Tài chính Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế không kèm phát hành trái phiếu (Non-Deal Roadshow - NDR) tại Hoa Kỳ, với sự thu xếp và hỗ trợ thực hiện của Ngân hàng J.P. Morgan.
Chương trình mục tiêu quốc gia: Khẩn trương đưa vốn đến nơi cần

Chương trình mục tiêu quốc gia: Khẩn trương đưa vốn đến nơi cần

(TBTCO) - Tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia hiện vẫn chậm, trong khi thời gian thực hiện không còn nhiều. Yêu cầu được đặt ra đang ngày càng cụ thể hơn: vốn phải nhanh chóng đi vào công trình, sinh kế và những nhu cầu thiết yếu của người dân.
Nâng chất nguồn nhân lực trong kỷ nguyên quản trị hiện đại

Nâng chất nguồn nhân lực trong kỷ nguyên quản trị hiện đại

(TBTCO) - Nâng chất nguồn nhân lực, đổi mới quản lý nguồn nhân lực ngành Tài chính để đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia theo hướng hiện đại và hiệu quả đang là yêu cầu cấp thiết, nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu quả và phù hợp với xu hướng phát triển mới.
Giải ngân đầu tư công tăng tốc, thêm 16.783 tỷ đồng trong một tuần

Giải ngân đầu tư công tăng tốc, thêm 16.783 tỷ đồng trong một tuần

(TBTCO) - Theo báo cáo nhanh của Bộ Tài chính, lũy kế đến hết ngày 17/9/2026, cả nước đã giải ngân 540.597,2 tỷ đồng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước, đạt 52,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. So với một tuần trước, số vốn giải ngân tăng thêm 16.783,6 tỷ đồng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

BSR trao thỏa thuận khung mua dầu thô với ExxonMobil Châu Á - Thái Bình Dương, mở rộng nguồn cung cho NMLD Dung Quất

BSR trao thỏa thuận khung mua dầu thô với ExxonMobil Châu Á - Thái Bình Dương, mở rộng nguồn cung cho NMLD Dung Quất

Công bố quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Công bố quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Ngày 25/9: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

Ngày 25/9: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

8 lưu ý người nộp thuế cần làm để hạn chế rủi ro

8 lưu ý người nộp thuế cần làm để hạn chế rủi ro

Tỷ giá USD hôm nay (25/9): USD mạnh lên khi “cửa” Fed tăng lãi suất rộng hơn, lợi suất trái phiếu Mỹ lên đỉnh

Tỷ giá USD hôm nay (25/9): USD mạnh lên khi “cửa” Fed tăng lãi suất rộng hơn, lợi suất trái phiếu Mỹ lên đỉnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney

Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Canada

Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Canada Louise Arbour

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Canada Louise Arbour

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Tỷ giá USD hôm nay (24/9): DXY tăng mạnh vượt 101 điểm, thị trường tăng cược Fed nâng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (24/9): DXY tăng mạnh vượt 101 điểm, thị trường tăng cược Fed nâng lãi suất tháng 10

Ngày 25/9: Giá heo hơi bắt đầu xuất hiện nhịp điều chỉnh

Ngày 25/9: Giá heo hơi bắt đầu xuất hiện nhịp điều chỉnh

Tỷ giá USD hôm nay (23/9): USD biến động nhẹ, DXY neo trên 100 điểm trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Tỷ giá USD hôm nay (23/9): USD biến động nhẹ, DXY neo trên 100 điểm trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Đầu tư hơn 27.000 tỷ đồng xây cầu Cần Thơ 2 hai tầng cho đường bộ, đường sắt

Đầu tư hơn 27.000 tỷ đồng xây cầu Cần Thơ 2 hai tầng cho đường bộ, đường sắt

Ngày 24/9: Giá heo hơi tạm thời bước vào trạng thái cân bằng

Ngày 24/9: Giá heo hơi tạm thời bước vào trạng thái cân bằng