Công bố quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Tại buổi lễ, ông Phạm Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính, công bố Quyết định số 2368/QĐ-BTC ngày 22/8/2026 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, thời hạn 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Nguyễn Văn Đông sinh năm 1982, có trình độ Cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, ông là Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Đông.

Phát biểu tại Lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chúc mừng ông Nguyễn Văn Đông được giao nhiệm vụ mới, đồng thời chúc mừng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, bổ sung thêm nguồn lực cho Hội đồng thành viên.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Đông

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu và nhiệm vụ cao hơn. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có vai trò quan trọng trong một lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế, đòi hỏi Tập đoàn phải có những thay đổi mạnh mẽ về tư duy và phương thức hoạt động.

Thứ trưởng đề nghị Tập đoàn tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Tập đoàn cần xác định rõ tinh thần đổi mới, tăng tốc để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu giao nhiệm vụ

Đối với ông Nguyễn Văn Đông, Thứ trưởng đề nghị trên cương vị Thành viên Hội đồng thành viên cần phát huy kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng cũng lưu ý, trong quá trình đổi mới, những gì đang làm hôm nay dù đã tốt nhưng chưa chắc ngày mai vẫn là tốt nhất. Vì vậy, đội ngũ lãnh đạo Tập đoàn cần thường xuyên rà soát, đổi mới tư duy, tìm kiếm những phương thức hoạt động hiệu quả hơn, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi kỳ vọng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát huy truyền thống, vị trí và vai trò của mình, từng bước nâng cao quy mô, tầm vóc và sức cạnh tranh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Đông bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng, giao giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; đồng thời nhận thức sâu sắc đây là vinh dự lớn và trách nhiệm cao đối với cá nhân ông.

Lãnh đạo Bộ Tài chính và HĐTV Tập đoàn tặng hoa chúc mừng

Ông Nguyễn Văn Đông trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn đã tin tưởng, giao nhiệm vụ; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các lãnh đạo và tập thể cán bộ, người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Văn Đông khẳng định sẽ nỗ lực cao nhất, cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm; chủ động nghiên cứu, đổi mới tư duy, tham gia ý kiến khách quan, có chất lượng, vì lợi ích chung của Tập đoàn./.