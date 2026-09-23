Bộ Tài chính tăng cường kết nối chiến lược với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế tại Hoa Kỳ

Chương trình được tổ chức nhằm chủ động cập nhật thông tin về tình hình kinh tế vĩ mô, định hướng điều hành chính sách tài khóa - tiền tệ và kế hoạch quản lý nợ công của Việt Nam tới cộng đồng tài chính toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trao quà lưu niệm cho đại diện J.P. Morgan. Ảnh: Thanh Bình

Chủ động đối thoại, lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về môi trường đầu tư

Đoàn công tác Bộ Tài chính đã có các buổi tiếp xúc trực tiếp với các định chế tài chính, nhà đầu tư tại Hoa Kỳ. Hoạt động tiếp xúc nhà đầu tư của Bộ Tài chính diễn ra trong bối cảnh các hoạt động đối ngoại cấp cao tại Hoa Kỳ phát đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm đổi mới và hội nhập của Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg TV cũng như tại các buổi tiếp xúc giới kinh doanh Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện thể chế và tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi nhất cho các định chế tài chính, nhà đầu tư quốc tế. Thông điệp chỉ đạo nhất quán của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước về việc thúc đẩy cân bằng, hài hòa lợi ích kinh tế và nâng cao uy tín tài chính quốc gia chính là kim chỉ nam cho các hoạt động xúc tiến, quản lý tài chính - nợ công của ngành Tài chính.

Cụ thể hóa định hướng đó, trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Hoa Kỳ, Đoàn công tác đã tổ chức các phiên trao đổi trực tiếp với các nhà đầu tư tổ chức hàng đầu thế giới, bao gồm các quỹ quản lý tài sản và quỹ đầu tư rủi ro có quy mô toàn cầu.

Đoàn công tác Bộ Tài chính tiếp xúc với các định chế tài chính, nhà đầu tư tại Hoa Kỳ. Ảnh Thanh Bình

Đại diện Bộ Tài chính đã chia sẻ toàn diện về bức tranh vĩ mô, triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, cũng như chiến lược đa dạng hóa các kênh huy động vốn của Chính phủ trong thời gian tới. Đồng thời, Đoàn công tác đã dành thời gian đối thoại, ghi nhận ý kiến đánh giá từ các nhà đầu tư về thị trường Việt Nam cũng như mức độ quan tâm đối với các công cụ nợ do Chính phủ Việt Nam phát hành.

Cộng đồng nhà đầu tư quốc tế đánh giá cao sự ổn định vĩ mô, tiềm năng phát triển dài hạn của Việt Nam và ghi nhận nỗ lực của Bộ Tài chính trong việc minh bạch hóa và tăng cường trao đổi thông tin.

Những phản hồi từ chuyến đi sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vốn quốc tế, từ đó nghiên cứu, xây dựng các phương án huy động vốn tối ưu về chi phí cho Chính phủ.

Củng cố niềm tin, khẳng định triển vọng tín nhiệm quốc gia

Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam đã gặp và làm việc với bà Elisa Parisi-Capone - Phó Chủ tịch, Chuyên gia phân tích cao cấp, Nhóm Rủi ro quốc gia của tổ chức Moody’s tại New York trong chương trình tiếp xúc thường xuyên với Moody’s theo thỏa thuận đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia từ năm 2010.

Tháng 5 vừa qua, Moody’s công bố kết quả đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam, theo đó duy trì xếp hạng ở mức Ba2 và nâng triển vọng từ “Ổn định” lên “Tích cực”. Kết quả này phản ánh đánh giá của Moody’s về triển vọng tăng trưởng dài hạn, thương mại năng động, khả năng thu hút FDI, vị thế tài khóa với mức nợ Chính phủ tương đối thấp và ổn định, khả năng trả nợ vững chắc, cùng những cải thiện về chất lượng thể chế và quản trị.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với đại diện Moody’s tại Hoa Kỳ. Ảnh Thanh Bình

Tại cuộc làm việc lần này, Đoàn công tác đã cập nhật cho tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s thông tin, diễn biến kinh tế, tài chính, ngân sách, nợ công, nỗ lực cải cách thể chế, các giải pháp điều hành của Chính phủ để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đại diện tổ chức Moody’s đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam khắc phục khó khăn trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động, thể hiện qua đánh giá tích cực của Moody’s về triển vọng trong trung hạn.

Phía Moody’s chia sẻ kinh nghiệm của các quốc gia đã đạt mức xếp hạng Đầu tư, cho rằng Việt Nam tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế và kiểm soát các yếu tố rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng, nợ doanh nghiệp nhà nước sẽ đóng góp tích cực vào lộ trình cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam trong thời gian tới.

Mở rộng hợp tác chiến lược với J.P. Morgan, thúc đẩy hội nhập tài chính toàn cầu

Bên cạnh chuỗi hoạt động tiếp xúc các nhà đầu tư và tổ chức xếp hạng tín nhiệm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi tiếp và làm việc song phương quan trọng với lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng J.P. Morgan tại Hoa Kỳ.

Hai bên đã có những trao đổi sâu rộng, thực chất về tiềm năng hợp tác chiến lược trong giai đoạn mới. Bộ Tài chính đánh giá rất cao vai trò tư vấn, hỗ trợ tích cực của J.P. Morgan trong suốt thời gian qua đối với sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam, cũng như việc thúc đẩy tiến trình hội nhập sâu rộng của hệ thống tài chính nước ta với hệ thống tài chính toàn cầu.

Các đơn vị của Bộ Tài chính Việt Nam trao đổi với JPMorganChase

Chương trình tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu (NDR) là một hoạt động nghiệp vụ định kỳ có tính chiến lược của Bộ Tài chính nhằm chủ động duy trì, củng cố và thắt chặt quan hệ đối thoại thường xuyên với cộng đồng tài chính quốc tế.

Trong bối cảnh đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn mình, mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, việc chủ động đối thoại, kết nối thông tin thường xuyên mang ý nghĩa sống còn.

Điều này không chỉ góp phần củng cố, mà còn gia tăng mạnh mẽ niềm tin của giới đầu tư toàn cầu vào sự năng động, minh bạch và tiềm năng to lớn của nền kinh tế Việt Nam./.