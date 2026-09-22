Chiều ngày 22/9, Cục Hải quan cho biết, tại tỉnh Xiêm Riệp (Campuchia), Đoàn đại biểu Hải quan Việt Nam do ông Vũ Quang Toàn - Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Hải quan Việt Nam làm Trưởng đoàn, tham dự Hội nghị Hải quan Biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 7 diễn ra từ ngày 15 - 17/9/2026 đã gặt hái thành công.

Đoàn Hải quan Campuchia do ông Nou Sytha - Cục trưởng Cục Phòng chống buôn lậu làm Trưởng đoàn.

Hải quan Việt Nam - Campuchia đưa hợp tác chống buôn lậu vào chiều sâu. Ảnh: Cục Hải quan

Sự kiện này nhằm thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia về hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực Hải quan ký ngày 4/10/2019.

Hội nghị cũng tiếp nối thành công của Hội nghị Hải quan Biên giới lần thứ 6 tổ chức tại Việt Nam năm 2025, tập trung đánh giá kết quả hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai bên trong thời gian qua, đồng thời trao đổi kinh nghiệm và thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Tại hội nghị, hai bên thông báo kết quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; rà soát, đánh giá các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ kể từ hội nghị năm 2025. Các nội dung trao đổi tập trung vào tình hình phối hợp tại các cặp cửa khẩu Việt Nam - Campuchia, thực trạng kiểm soát, chống buôn lậu, những khó khăn, thách thức và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Đại diện Hải quan Việt Nam - Campuchia ký kết biên bản hợp tác. Ảnh: Cục Hải quan

Hai bên cũng đánh giá công tác trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra, kiểm soát; thẳng thắn chia sẻ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật hải quan tại khu vực biên giới, cùng thảo luận biện pháp tháo gỡ.

Trên cơ sở trao đổi, Hải quan Việt Nam và Hải quan Campuchia thống nhất tiếp tục thúc đẩy các nội dung trong Biên bản ghi nhớ giữa hai Bộ Tài chính, cũng như những thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai cơ quan Hải quan tại các cuộc họp cấp cao gần đây.

Trong đó, hai bên xác định trao đổi thông tin là nội dung nòng cốt, tăng cường chia sẻ thông tin nhanh chóng, chính xác và hiệu quả theo quy định pháp luật mỗi nước, bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác nghiệp vụ.

Hải quan Việt Nam và Hải quan Campuchia cũng thống nhất tăng cường đấu tranh chống buôn lậu đối với hàng hóa vận chuyển theo phương thức quá cảnh tại khu vực biên giới của mỗi nước. Đồng thời, hai bên áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm bảo đảm hàng hóa xuất nhập khẩu được xử lý theo đúng quy định pháp luật mỗi nước và các văn kiện quốc tế mà hai bên cùng là thành viên.

Đáng chú ý, Hải quan Campuchia cam kết tích cực tham gia các hoạt động chung trong khuôn khổ Chiến dịch Con rồng Mê Kông về đấu tranh chống buôn bán trái phép các chất ma túy, động vật hoang dã do Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc khởi xướng.

Bên cạnh công tác nghiệp vụ, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân khu vực biên giới và doanh nghiệp tham gia thương mại xuyên biên giới về tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm liên quan đến ma túy đối với kinh tế, xã hội và an ninh quốc gia.