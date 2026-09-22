Chứng khoán

Thay đổi tư duy đầu tư từ từng “tế bào” xã hội, tạo sức bật cho ngành quỹ

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
18:56 | 22/09/2026
(TBTCO) - Tại VFA 2026, các chuyên gia cho rằng, phát triển ngành quỹ cần nâng cao dân trí tài chính, thay đổi tư duy đầu tư và giúp nhà đầu tư hiểu rõ vai trò từng lớp tài sản. Gia đình được ví như "tế bào" của xã hội, mỗi quyết định tài chính đúng đắn sẽ góp phần tạo nền tảng cho dòng vốn bền vững.
aa
Hôm nay, diễn ra mùa đầu tiên Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFA 2026) Ngành quỹ tìm động lực bứt tốc tới mục tiêu 5% GDP Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Phát triển ngành quỹ phải gắn với tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư

Thay đổi tư duy đầu tư trong bức tranh gia sản

Trong khuôn khổ Chương trình Giải thưởng quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam năm 2026 - Vietnam Fund Awards 2026 (VFA 2026) tổ chức chiều ngày 22/9, tại Hà Nội, phiên thảo luận chuyên đề diễn ra với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia và đại diện các quỹ đầu tư. Đây là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển của ngành quỹ, đồng thời nhận diện những cơ hội và thách thức trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức bước sang một vị thế mới. Từ đó, các diễn giả sẽ cùng thảo luận những giải pháp nhằm khơi thông dòng vốn, góp phần thúc đẩy thị trường vốn Việt Nam tăng trưởng cao và bền vững trong giai đoạn tới.

Thay đổi tư duy đầu tư từ từng “tế bào” xã hội, tạo sức bật cho ngành quỹ
Các chuyên gia trao đổi về chủ đề “Ngành quỹ trong kỷ nguyên mới: Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng cao và bền vững”. Ảnh: Chí Cường.

Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Bùi Văn Huy - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT cho rằng, bên cạnh câu chuyện huy động vốn, một vấn đề quan trọng đối với thị trường vốn Việt Nam là nâng cao dân trí tài chính.

“Thay đổi tư duy đầu tư cần bắt đầu từ việc giúp khách hàng hiểu rõ vai trò của từng lớp tài sản trong tổng thể bức tranh tài chính, qua đó xây dựng mục tiêu và kế hoạch tài chính phù hợp. Chẳng hạn, khách hàng cần hiểu bất động sản, bảo hiểm, chứng chỉ quỹ và các sản phẩm tài chính khác có vai trò như thế nào, từ đó có sự phân bổ hợp lý giữa các lớp tài sản”.

Ông Bùi Văn Huy - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT

Theo ông Huy, trong quá trình FIDT tiếp cận khách hàng, việc hướng dẫn, giáo dục tài chính (educate) cần được thực hiện để nguồn vốn được phân bổ phù hợp, đúng cách.

“Ngành wealth (quản lý gia sản) ở Việt Nam còn dư địa rất lớn và rõ ràng, chúng ta phải thay đổi tư duy của người Việt. Hiện nay, đa phần người Việt có thu nhập, sau đó chi tiêu rồi mới đầu tư” - ông Huy nhấn mạnh.

Theo đó, tư duy tài chính của người Việt cần từng bước hình thành thói quen đầu tư trước, sau đó mới đến các nhu cầu khác. Cách nhìn nhận về bảo hiểm và bảo hiểm tự nguyện... cũng cần được thay đổi.

Theo ông Huy, đây là những thay đổi ở cấp độ vi mô mà các doanh nghiệp quản lý tài sản có thể đóng góp, nhưng để tạo chuyển biến rộng hơn, thì cần nâng cao dân trí tài chính và thay đổi tư duy của người Việt. Khi nhận thức tài chính được cải thiện, không chỉ dòng vốn bên ngoài mà cả dòng vốn trong nước cũng có thể được khai thông và phân bổ hiệu quả hơn.

Theo lãnh đạo FIDT, một bộ phận lớn khách hàng vẫn chưa biết đến chứng chỉ quỹ hoặc các sản phẩm cấu trúc phức tạp. Vì vậy, quá trình nâng cao hiểu biết tài chính cần được thực hiện trực tiếp, sát với nhu cầu của từng khách hàng.

Việc phát triển hoạt động quản lý tài sản và đội ngũ tư vấn gần với khách hàng sẽ góp phần thay đổi nhận thức về đầu tư, qua đó hỗ trợ quá trình phân bổ nguồn vốn trong xã hội hiệu quả hơn.

Từ câu chuyện phố Wall đến bài toán chuẩn hóa nghề quản lý gia sản

Kể lại chuyến đi New York (Mỹ) cách đây 3 tháng, ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị FiinGroup bày tỏ sự bất ngờ khi thấy JPMorgan vẫn có các phòng tư vấn tài chính cá nhân ngay trên phố Wall. Ông Thuân từng nghĩ rằng, hoạt động này hiện nay đã chuyển hết sang trực tuyến, với các phòng tư vấn ảo và nền tảng công nghệ.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, những người giàu vẫn gặp trực tiếp theo hình thức 1 - 1 với đội ngũ tư vấn tài chính cá nhân của các hãng tư vấn ngân hàng đầu tư lớn trên phố Wall.

Thay đổi tư duy đầu tư từ từng “tế bào” xã hội, tạo sức bật cho ngành quỹ
Toàn cảnh VFA 2026. Ảnh: Chí Cường.

Từ câu chuyện này, để phát triển ngành quỹ từ góc nhìn gián tiếp, đại diện FIDT cho rằng, nếu một đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý tài sản mà không có công tác đào tạo đội ngũ tư vấn, hoặc đội ngũ tư vấn không đạt chuẩn, thì khó có thể gọi đó là dịch vụ quản lý tài sản.

Cũng theo ông Bùi Văn Huy, thực tế, trong các lĩnh vực khác đã có những tiêu chuẩn chuyên môn tương ứng, như chứng chỉ môi giới chứng khoán trong lĩnh vực chứng khoán, đại lý bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm hay chứng chỉ môi giới bất động sản trong lĩnh vực bất động sản.

Vì vậy, lãnh đạo FIDT mong muốn trong 12 - 18 tháng tới có thể hình thành khung pháp lý về ngành quản lý gia sản.

Khung pháp lý này gồm hai phần. Thứ nhất, định nghĩa và khung pháp lý dành cho các hoạt động tư vấn, quản lý gia sản, quản lý tài sản cho khách hàng.

Thứ hai, xây dựng một khung chuẩn cho người làm nghề, trong đó có một chứng chỉ chuẩn về quản lý gia sản. Đại diện FIDT cho biết, đơn vị đã tiếp xúc với chứng chỉ hoạch định tài chính quốc tế (CFP). CFP được ví như CFA trong lĩnh vực đầu tư, hướng tới việc đưa một chứng chỉ quốc tế về quản lý gia sản vào Việt Nam.

FIDT cũng đã được lựa chọn làm đơn vị phối hợp để đưa chứng chỉ này về Việt Nam và mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan quản lý quan tâm, phối hợp để hình thành chuẩn về năng lực cho người làm nghề.

“Gia đình là tế bào của xã hội. Mỗi gia đình có một tình hình tài chính khỏe, có những quyết định tài chính đúng, thì rõ ràng, nền kinh tế của đất nước cũng sẽ phát triển theo. Đó là triết lý kinh doanh của FIDT” - ông Bùi Văn Huy bày tỏ./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
VFA2026 vfa quỹ chứng khoán ngành quỹ Vietnam Fund Awards Giải thưởng quỹ đầu tư chứng khoán fiingroup vsdc fidt

Bài liên quan

Mở rộng hàng hóa, kéo dòng vốn dài hạn vào quỹ

Mở rộng hàng hóa, kéo dòng vốn dài hạn vào quỹ

Ngành quỹ tìm động lực bứt tốc tới mục tiêu 5% GDP

Ngành quỹ tìm động lực bứt tốc tới mục tiêu 5% GDP

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Phát triển ngành quỹ phải gắn với tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Phát triển ngành quỹ phải gắn với tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư

Dành cho bạn

Quỹ bình ổn giá xăng dầu tăng hơn 1.013 tỷ đồng trong quý II/2026

Quỹ bình ổn giá xăng dầu tăng hơn 1.013 tỷ đồng trong quý II/2026

Hôm nay, diễn ra mùa đầu tiên Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFA 2026)

Hôm nay, diễn ra mùa đầu tiên Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFA 2026)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn Hoa Kỳ

Xây dựng luật chuyên ngành về giao dịch hàng hoá phái sinh

Xây dựng luật chuyên ngành về giao dịch hàng hoá phái sinh

Hoàn thiện chính sách để phát huy nguồn lực đất đai

Hoàn thiện chính sách để phát huy nguồn lực đất đai

Doanh nghiệp Việt cần tạo giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Doanh nghiệp Việt cần tạo giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Đọc thêm

Chứng khoán phái sinh ngày 21/9: Sắc đỏ bao trùm, chênh lệch đảo chiều âm

Chứng khoán phái sinh ngày 21/9: Sắc đỏ bao trùm, chênh lệch đảo chiều âm

(TBTCO) - Áp lực bán tại nhóm vốn hóa lớn khiến VN30-Index mất hơn 10 điểm và lùi xuống dưới vùng giá trung bình 200 phiên. Trên thị trường phái sinh, sắc đỏ bao trùm các hợp đồng.
Khối ngoại bán ròng, song vẫn chọn mua cổ phiếu ngân hàng

Khối ngoại bán ròng, song vẫn chọn mua cổ phiếu ngân hàng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch đầu tiên chính thức mang "trạng thái" thị trường mới nổi thứ cấp. Dòng vốn ngoại chưa đảo chiều như kỳ vọng, bán ròng ở một số mã vốn hóa lớn, song tiếp tục giải ngân vào nhiều cổ phiếu ngân hàng.
Chứng khoán ngày 21/9: Áp lực từ nhóm vốn hóa lớn, VN-Index lùi sát mốc 1.800 điểm

Chứng khoán ngày 21/9: Áp lực từ nhóm vốn hóa lớn, VN-Index lùi sát mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay (21/9) ghi nhận diễn biến kém tích cực khi áp lực bán gia tăng tại nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt là nhóm vốn hóa lớn. Dòng tiền thận trọng cùng hoạt động bán ròng của khối ngoại khiến các chỉ số chính đồng loạt điều chỉnh.
WealthTech và bài toán đưa NAV ngành quỹ đạt mức 5% GDP vào năm 2030

WealthTech và bài toán đưa NAV ngành quỹ đạt mức 5% GDP vào năm 2030

(TBTCO) - Chuyển đổi số đã giúp việc mở tài khoản và tiếp cận sản phẩm quỹ trở nên thuận tiện hơn. Tuy nhiên, để quy mô NAV thực sự tăng, ngành quản lý quỹ cần đi xa hơn bước mở tài khoản ban đầu: nhà đầu tư phải có tài sản, và đăc biệt cần duy trì đóng góp và tiếp tục tham gia trong nhiều chu kỳ. Đây cũng là điểm WealthTech (công nghệ quản lý tài sản) có thể tạo thêm giá trị cho ngành, từ hỗ trợ hình thành dòng vốn ổn định đến nâng cao năng lực vận hành khi quy mô khách hàng và tài sản ngày càng mở rộng.
Hơn 20 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, tỷ lệ cao nhất lên đến 120%

Hơn 20 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, tỷ lệ cao nhất lên đến 120%

(TBTCO) - Khoảng 22 doanh nghiệp sẽ chốt quyền trả cổ tức trong tuần này, trong đó mức cao nhất lên tới 120% và thấp nhất là 1,62%.
VFA 2026: Từ kiến tạo hệ sinh thái đến chuẩn tham chiếu cho ngành quỹ

VFA 2026: Từ kiến tạo hệ sinh thái đến chuẩn tham chiếu cho ngành quỹ

(TBTCO) - Ngành quỹ Việt Nam đứng trước yêu cầu mở rộng quy mô, đa dạng sản phẩm và chuyên nghiệp hóa nhà đầu tư. Mùa đầu tiên giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam năm 2026 (VFA 2026) không chỉ vinh danh những quỹ đầu tư hiệu quả, mà xa hơn, hướng tới chuẩn tham chiếu minh bạch, dài hạn cho ngành quỹ còn nhiều dư địa tăng trưởng.
Mở rộng cánh cửa đón vốn quốc tế

Mở rộng cánh cửa đón vốn quốc tế

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức bước vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, đánh dấu một bước chuyển quan trọng sau nhiều năm cải cách và hoàn thiện hạ tầng. Vị thế mới mở rộng cánh cửa tiếp cận dòng vốn toàn cầu, song để chuyển cơ hội nâng hạng thành dòng vốn thực chất và bền vững, thị trường cần tiếp tục nâng chuẩn minh bạch, gia tăng chất lượng hàng hóa.
Thị trường chứng khoán Việt Nam chuyển từ tăng quy mô sang nâng chất lượng

Thị trường chứng khoán Việt Nam chuyển từ tăng quy mô sang nâng chất lượng

(TBTCO) - Ông Kojima Kazunobu - Tư vấn của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, chuyên gia từ Viện nghiên cứu của Tập đoàn Daiwa nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chuyển từ giai đoạn tập trung mở rộng quy mô sang chú trọng chất lượng, minh bạch và phát triển bền vững, tạo nền tảng cho chặng đường hội nhập sâu hơn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Mở rộng hàng hóa, kéo dòng vốn dài hạn vào quỹ

Mở rộng hàng hóa, kéo dòng vốn dài hạn vào quỹ

Thay đổi tư duy đầu tư từ từng “tế bào” xã hội, tạo sức bật cho ngành quỹ

Thay đổi tư duy đầu tư từ từng “tế bào” xã hội, tạo sức bật cho ngành quỹ

Chứng khoán ngày 22/9: Thị trường tăng điểm tích cực, lấy lại mốc 1.800 điểm

Chứng khoán ngày 22/9: Thị trường tăng điểm tích cực, lấy lại mốc 1.800 điểm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg TV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg TV

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Cục Thuế và CIC tăng cường kết nối dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tín dụng

Cục Thuế và CIC tăng cường kết nối dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tín dụng

Chính phủ đề xuất nhiều chính sách miễn thuế cho giáo dục

Chính phủ đề xuất nhiều chính sách miễn thuế cho giáo dục

Tỷ giá USD hôm nay (21/9): USD phân hóa, DXY neo vùng cao nhất 7 tuần khi thị trường chờ dữ liệu từ Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (21/9): USD phân hóa, DXY neo vùng cao nhất 7 tuần khi thị trường chờ dữ liệu từ Mỹ

Ngày 21/9: Giá heo hơi duy trì nhịp tăng

Ngày 21/9: Giá heo hơi duy trì nhịp tăng

Ngày 22/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng

Ngày 22/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng

Thanh tra chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh vàng tại Mi Hồng Bà Chiểu

Thanh tra chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh vàng tại Mi Hồng Bà Chiểu

Giá vàng hôm nay ngày 22/9: Vàng thế giới giảm 33 USD, trong nước mất tới 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/9: Vàng thế giới giảm 33 USD, trong nước mất tới 1,2 triệu đồng/lượng

Ngày 20/9: Giá heo hơi bước vào giai đoạn cân bằng ngắn hạn

Ngày 20/9: Giá heo hơi bước vào giai đoạn cân bằng ngắn hạn

Cách tính thuế chuyển nhượng bất động sản mới nhất

Cách tính thuế chuyển nhượng bất động sản mới nhất

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +114.20
22/09 | +114.20 (7,764.70 +114.20 (+1.49%))
DJI +366.19
22/09 | +366.19 (52,048.83 +366.19 (+0.71%))
IXIC +599.55
22/09 | +599.55 (27,122.09 +599.55 (+2.26%))
NYA +87.91
22/09 | +87.91 (24,086.66 +87.91 (+0.37%))
XAX -177.87
22/09 | -177.87 (8,424.49 -177.87 (-2.07%))
BUK100P +1.24
22/09 | +1.24 (1,069.42 +1.24 (+0.12%))
RUT +14.96
22/09 | +14.96 (2,875.36 +14.96 (+0.52%))
VIX -0.16
22/09 | -0.16 (14.71 -0.16 (-1.08%))
FTSE +15.23
22/09 | +15.23 (10,754.24 +15.23 (+0.14%))
GDAXI +114.30
22/09 | +114.30 (25,689.31 +114.30 (+0.45%))
FCHI +40.49
22/09 | +40.49 (8,179.43 +40.49 (+0.50%))
STOXX50E +23.71
22/09 | +23.71 (6,341.91 +23.71 (+0.38%))
N100 +5.48
22/09 | +5.48 (1,903.39 +5.48 (+0.29%))
BFX +10.56
22/09 | +10.56 (5,774.04 +10.56 (+0.18%))
MOEX.ME -0.11
22/09 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +45.04
22/09 | +45.04 (25,087.75 +45.04 (+0.18%))
STI +48.53
22/09 | +48.53 (5,723.76 +48.53 (+0.86%))
AXJO +25.90
22/09 | +25.90 (8,757.80 +25.90 (+0.30%))
AORD +31.90
22/09 | +31.90 (8,951.00 +31.90 (+0.36%))
BSESN -329.91
22/09 | -329.91 (74,529.08 -329.91 (-0.44%))
JKSE -107.68
22/09 | -107.68 (6,277.04 -107.68 (-1.69%))
KLSE +16.56
22/09 | +16.56 (1,683.50 +16.56 (+0.99%))
NZ50 +54.28
22/09 | +54.28 (13,875.48 +54.28 (+0.39%))
KS11 +10.19
22/09 | +10.19 (7,017.91 +10.19 (+0.15%))
TWII +81.33
22/09 | +81.33 (47,800.17 +81.33 (+0.17%))
GSPTSE +202.75
22/09 | +202.75 (36,009.40 +202.75 (+0.57%))
BVSP +1,366.42
22/09 | +1,366.42 (186,595.59 +1,366.42 (+0.74%))
MXX +161.03
22/09 | +161.03 (63,536.96 +161.03 (+0.25%))
MERV -22,970.25
22/09 | -22,970.25 (2,998,955.75 -22,970.25 (-0.76%))
TA125.TA +17.59
22/09 | +17.59 (4,181.94 +17.59 (+0.42%))
CASE30 -63.40
22/09 | -63.40 (54,930.90 -63.40 (-0.12%))
JN0U.JO +23.15
22/09 | +23.15 (6,998.06 +23.15 (+0.33%))
DX-Y.NYB -0.01
22/09 | -0.01 (100.42 -0.01 (-0.01%))
125904-USD-STRD +9.33
22/09 | +9.33 (2,811.44 +9.33 (+0.33%))
XDB -0.25
22/09 | -0.25 (133.68 -0.25 (-0.18%))
XDE -0.17
22/09 | -0.17 (114.68 -0.17 (-0.15%))
000001.SS +2.22
22/09 | +2.22 (3,952.13 +2.22 (+0.06%))
N225 +882.75
22/09 | +882.75 (65,018.95 +882.75 (+1.38%))
XDN -0.17
22/09 | -0.17 (63.58 -0.17 (-0.27%))
XDA -0.04
22/09 | -0.04 (71.21 -0.04 (-0.06%))