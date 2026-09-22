Giá vàng hôm nay ngày 22/9: Vàng thế giới giảm 33 USD, trong nước mất tới 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay giao dịch ở mức 4.358 USD/ounce, giảm 33 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 137,2 triệu đồng/lượng. Trong bối cảnh giá vàng miếng trong nước giảm, chênh lệch giữa hai thị trường hiện vào khoảng 9,4 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Giá vàng đi xuống trong phiên giao dịch đầu tuần khi thị trường gia tăng lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm nay. Những tín hiệu cứng rắn từ một số ngân hàng trung ương lớn cũng hỗ trợ đồng USD, qua đó gây thêm áp lực lên kim loại quý. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,6%, xuống còn 4.400 USD/ounce.

Ông Jim Wyckoff - Nhà phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho biết nhà đầu tư vẫn lo ngại chính sách tiền tệ Mỹ sẽ tiếp tục được thắt chặt. Diễn biến này đã đưa chỉ số USD lên mức cao nhất trong hơn hai tháng vào cuối tuần trước và trở thành yếu tố bất lợi đối với giá vàng.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức 88%. Mặc dù thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, vàng có xu hướng kém hấp dẫn hơn so với các tài sản sinh lời khi lãi suất duy trì ở mức cao.

Áp lực đối với kim loại quý còn đến từ diễn biến giá năng lượng. Kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra vào tháng 2, giá năng lượng tăng mạnh đã làm gia tăng lo ngại lạm phát, khiến nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới chuyển sang chính sách thắt chặt. Giá vàng hiện thấp hơn khoảng 17% so với mức đỉnh thiết lập ngày 27/2.

Ông Neel Kashkari - Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, nhận định lạm phát đang ở mức quá cao trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ, không chỉ riêng nhóm năng lượng.

Dù vậy, các nhà phân tích của TD Securities cho rằng nếu thị trường kim loại quý tiếp tục suy yếu trong ngắn hạn, lực bán từ các nhà tư vấn giao dịch hàng hóa (CTA) sẽ chỉ ở mức hạn chế. Những nhịp điều chỉnh ngày càng được nhà đầu tư xem là cơ hội mua vào.

Về triển vọng những tháng cuối năm, Standard Chartered dự báo giá vàng bình quân có thể đạt khoảng 4.650 USD/ounce trong quý IV. Ngân hàng này cho rằng nhu cầu đầu tư vàng đang phục hồi rõ nét, bất chấp lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao.

Lượng vàng nắm giữ trong các sản phẩm giao dịch trên sàn đang hướng tới mức tăng tương đương tháng 8, thời điểm dòng vốn đạt 121 tấn, cao nhất kể từ tháng 9/2025. Việc dòng tiền tiếp tục chảy vào vàng ngay cả khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5% cho thấy các yếu tố cấu trúc dài hạn ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với kim loại quý.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 21/9, giá vàng trong nước giảm ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và PNJ đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng miếng về 142,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 142,8 - 146,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 142,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, PNJ đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng, kết phiên ở ngưỡng 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng. Tương tự, SJC cũng giảm 1 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng.