Lập Hội đồng thẩm định quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài vốn 22.188 tỷ đồng

Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài hiện hữu. (Ảnh: VNA).

Bộ Xây dựng vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tham mưu Bộ trưởng Bộ Xây dựng thẩm định Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Nghị định số 205/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về cảng hàng không và bãi cất, hạ cánh.

Thành viên Hội đồng gồm đại diện các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND TP. Huế; lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng; Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam - cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm mời 2 chuyên gia trong lĩnh vực hàng không dân dụng tham gia phản biện. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định.

Theo Báo cáo giữa kỳ Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài do Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI) lập, phương án quy hoạch đang được nghiên cứu xác định công suất Cảng đạt 4 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 12 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Quy mô này phù hợp với Quyết định số 1140/QĐ-BXD ngày 1/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, công suất dự kiến của Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đến năm 2030 được điều chỉnh từ 7 triệu hành khách/năm theo quy hoạch hệ thống được phê duyệt năm 2023 xuống còn 4 triệu hành khách/năm; tầm nhìn đến năm 2050 giữ ở mức 12 triệu hành khách/năm.

Kết quả dự báo trong hồ sơ cho thấy nhu cầu vận tải qua Phú Bài vào năm 2030 đạt khoảng 3,89 triệu hành khách và 4.769 tấn hàng hóa; năm 2040 khoảng 8,45 triệu hành khách và 11.805 tấn hàng hóa; đến năm 2050 đạt khoảng 11,56 triệu hành khách và 24.007 tấn hàng hóa.

Đáng chú ý, việc dự báo nhu cầu vận tải hành khách đã tính đến tác động của đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Tư vấn giả định tuyến đường sắt tốc độ cao được hoàn thành và đưa vào khai thác trong giai đoạn 2040-2045, qua đó thu hút một phần thị phần vận tải hành khách hiện sử dụng hàng không trên trục Bắc - Nam.

Đối với khu bay, đến năm 2030, phương án quy hoạch đề xuất kéo dài đường cất hạ cánh 09/27 hiện hữu lên 3.600 m, rộng 45 m, đáp ứng khai thác các loại tàu bay code E; đồng thời bổ sung đường lăn song song và các đường lăn nối đồng bộ.

Với tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được đề xuất khai thác 2 đường cất hạ cánh. Bên cạnh đường cất hạ cánh dài 3.600 m, một đường cất hạ cánh thứ hai có kích thước 3.200 x 45 m được quy hoạch về phía Bắc, cách đường cất hạ cánh số 1 khoảng 230 m.

Sân đỗ hàng không dân dụng đến năm 2030 được đề xuất đáp ứng 9 vị trí đỗ tàu bay code C và 2 vị trí code E. Đến năm 2050, quy mô sân đỗ được mở rộng lên 23 vị trí code C và 4 vị trí code E.

Một nội dung đáng chú ý khác là phương án phát triển khu nhà ga hành khách tại Cảng hàng không quốc tế. Sau khi so sánh các phương án, tư vấn kiến nghị lựa chọn phương án bố trí nhà ga T3 mới về phía Đông nhà ga T2 và không tiếp tục sử dụng nhà ga T1 đến năm 2050.

Theo phương án này, đến năm 2030, nhà ga T2 hiện hữu tiếp tục được khai thác, đáp ứng công suất khoảng 4-5 triệu hành khách/năm; nhà ga T1 được sử dụng phục vụ hàng không chung.

Đến năm 2050, nhà ga T2 tiếp tục khai thác với công suất khoảng 5 triệu hành khách/năm. Nhà ga T3 mới, công suất thiết kế 7 triệu hành khách/năm, được bố trí về phía Đông nhà ga T2, đưa tổng công suất hai nhà ga lên tối thiểu 12 triệu hành khách/năm.

Nhà ga T1 khi đó được đề xuất phá dỡ để mở rộng sân đỗ máy bay; nhà ga hàng không chung mới được bố trí ở khu vực phía Đông nhà ga T3.

Theo đánh giá của tư vấn, phương án này tạo không gian phát triển nhà ga T3 thuận lợi hơn, cải thiện khả năng vận hành sân đỗ và không phải bổ sung đất ở phía Nam khu hàng không dân dụng.

Đối với vận tải hàng hóa, đến năm 2030, hồ sơ đề xuất quy hoạch nhà ga hàng hóa trên khu đất khoảng 25.000 m2, gồm nhà ga, bãi đỗ xe, kho hàng và các hạng mục liên quan, đáp ứng công suất tối thiểu 12.000 tấn hàng hóa/năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, nhà ga hàng hóa được mở rộng để đạt công suất tối thiểu 18.000 tấn/năm và sẽ được đầu tư khi có nhu cầu.

Hạ tầng giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Bài cũng được tính toán theo quy mô phát triển của Cảng. Đến năm 2030, Phú Bài tiếp tục sử dụng đường trục kết nối với đường Nguyễn Tất Thành. Đến năm 2050, hồ sơ đề xuất bổ sung một tuyến đường từ khu vực nhà ga T3 kết nối với Đường tỉnh 49B, qua đó chia sẻ lưu lượng cho cửa ngõ hiện hữu và hạn chế nguy cơ ùn tắc khi sản lượng hành khách tăng cao.

Tổng diện tích đất quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài khoảng 526,27 ha, trong đó 383,21 ha là đất dùng chung cho hàng không dân dụng và quân sự; 76,31 ha đất do hàng không dân dụng quản lý và 66,75 ha đất do quân sự quản lý.

Về nhu cầu vốn, Báo cáo giữa kỳ khái toán giai đoạn đến năm 2030 cần khoảng 9.261 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp khoảng 6.080 tỷ đồng; thiết bị khai thác cảng hàng không 493 tỷ đồng; chi phí điều hành quản lý bay 138 tỷ đồng; chi phí tư vấn và chi phí khác 1.007 tỷ đồng; dự phòng 1.543 tỷ đồng.

Đối với giai đoạn đến năm 2050, nhu cầu vốn được khái toán khoảng 12.927 tỷ đồng, gồm 7.261 tỷ đồng giá trị xây lắp; 1.949 tỷ đồng thiết bị khai thác cảng hàng không; 157 tỷ đồng chi phí điều hành quản lý bay; 1.405 tỷ đồng chi phí tư vấn và chi phí khác; 2.155 tỷ đồng dự phòng.