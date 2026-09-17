Đầu tư

Quảng Ninh đối thoại doanh nghiệp, tháo gỡ hơn 200 kiến nghị

21:22 | 17/09/2026
(TBTCO) - Từ đầu năm 2026 đến nay, Quảng Ninh đã tổ chức 10 hội nghị gặp gỡ, làm việc với cộng đồng doanh nghiệp và giải quyết hơn 200 kiến nghị. Tại cuộc đối thoại ngày 17/9, những vướng mắc về đất đai, đầu tư, mặt bằng sản xuất và cơ chế hỗ trợ tiếp tục được đưa ra để tìm hướng xử lý.
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Doanh nghiệp là đối tác đồng hành

Chiều 17/9, UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị làm việc với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng năm 2026. Đây là cuộc gặp mặt, đối thoại thứ 10 từ đầu năm và là lần đầu tiên chính quyền thành phố Quảng Ninh đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp kể từ khi Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố.

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời trao đổi trực tiếp những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Quảng Ninh đối thoại doanh nghiệp, tháo gỡ hơn 200 kiến nghị
Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có trên 13.700 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 2.700 doanh nghiệp thành lập mới. Ảnh N.T

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng ghi nhận đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách, tạo việc làm và đổi mới sản xuất. Việc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mở ra không gian phát triển rộng hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực quản trị và huy động các nguồn lực xã hội.

Quảng Ninh tiếp tục định hướng phát triển các lĩnh vực có lợi thế như kinh tế biển, cảng biển, logistics; du lịch, dịch vụ; công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao; thương mại biên giới, kinh tế số và kinh tế xanh.

Theo số liệu tại hội nghị, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 15/9 đạt 73.866 tỷ đồng, vượt trên 2.000 tỷ đồng so với kịch bản thu 9 tháng. Thu hút đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt gần 183.000 tỷ đồng, FDI đạt trên 1,1 tỷ USD.

Hiện toàn thành phố có trên 13.700 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có khoảng 2.700 doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm. Thu ngân sách từ khu vực kinh tế tư nhân chiếm 60,8% tổng thu ngân sách nhà nước; lao động làm việc trong khu vực này chiếm 70,6% tổng lực lượng lao động xã hội.

Tập trung xử lý vướng mắc từ thực tiễn

Từ đầu năm 2026 đến nay, Quảng Ninh đã tổ chức 10 hội nghị chuyên đề gặp gỡ, làm việc với cộng đồng doanh nghiệp theo từng ngành, lĩnh vực. Qua các cuộc làm việc, hơn 200 kiến nghị đã được giải quyết; những nội dung còn lại được giao rõ cơ quan chủ trì và thời hạn xử lý.

Tại hội nghị ngày 17/9, doanh nghiệp tiếp tục phản ánh những khó khăn liên quan đến đất đai, thủ tục đầu tư, mặt bằng sản xuất, cơ chế hỗ trợ phát triển ngành thủy sản và một số vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh.

Quảng Ninh đối thoại doanh nghiệp, tháo gỡ hơn 200 kiến nghị
Từ đầu năm 2026 đến nay, Quảng Ninh đã tổ chức 10 hội nghị chuyên đề gặp gỡ, làm việc với cộng đồng doanh nghiệp theo từng ngành, lĩnh vực. Ảnh T.D

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới tư duy phục vụ, coi doanh nghiệp là đối tác đồng hành; những kiến nghị thuộc thẩm quyền phải được xử lý rõ trách nhiệm, hạn chế tình trạng né tránh, đùn đẩy hoặc để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo thành phố đề nghị tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, năng suất lao động và chất lượng sản phẩm; chủ động đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng liên kết và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Việc duy trì các cuộc đối thoại theo ngành, lĩnh vực được Quảng Ninh xác định là một kênh để nắm bắt vướng mắc từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp, qua đó xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền và theo dõi tiến độ giải quyết các nội dung còn tồn tại.

Tiến Dũng
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