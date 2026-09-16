Từ dòng vốn đăng ký đến năng lực tăng trưởng

Ông Nguyễn Văn Nhân - Tổng Giám đốc Amata City Hạ Long: Chuyển lợi thế thành dòng vốn đầu tư thực tế Việc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là một cột mốc chiến lược, mở ra dư địa phát triển mới cho cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư FDI. Chúng tôi kỳ vọng vị thế mới sẽ tạo động lực thúc đẩy những chuyển biến đồng bộ về thể chế, quy hoạch, hạ tầng logistics, năng lực kết nối vùng và khả năng thu hút nguồn nhân lực có tay nghề. Đây là những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, đồng thời tạo nền tảng thu hút ngày càng nhiều dự án đầu tư chất lượng cao. Để chuyển hóa những lợi thế và tiềm năng đó thành dòng vốn đầu tư thực tế, Quảng Ninh cần tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trọng yếu. Trước hết là duy trì đà cải thiện môi trường đầu tư, bảo đảm tính minh bạch, ổn định và thuận lợi cho doanh nghiệp. Cùng với đó, cần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu triển khai của nhà đầu tư, nhất là các dự án có quy mô lớn và yêu cầu cao về tiến độ. Bên cạnh hạ tầng và quỹ đất, nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ ngày càng trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Quảng Ninh. Trong bối cảnh địa phương định hướng thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh và những ngành có giá trị gia tăng lớn, việc chủ động đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp là yêu cầu cần được quan tâm. Đồng thời, Quảng Ninh cần có thêm những điều kiện thuận lợi để thu hút và giữ chân đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, lao động kỹ thuật đến sinh sống và làm việc lâu dài. Khi các nút thắt về thể chế, mặt bằng, hạ tầng và nhân lực từng bước được khơi thông, Quảng Ninh sẽ có nền tảng vững chắc hơn để gia tăng sức hút đối với các nhà đầu tư quốc tế. Dòng vốn đầu tư khi được triển khai thực tế sẽ bổ sung năng lực sản xuất, tạo thêm việc làm và thúc đẩy các hoạt động dịch vụ liên quan. TS. Lê Quang Thắng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Long; Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Hạ Long: Vị thế mới phải được đo bằng chất lượng cuộc sống Là người nhiều năm gắn bó với sản xuất, kinh doanh và công tác xã hội tại Quảng Ninh, tôi thực sự xúc động và tự hào khi quê hương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây không chỉ là thay đổi tên gọi hay cấp hành chính, mà là sự ghi nhận đối với quá trình lao động, đổi mới và vươn lên của nhiều thế hệ cán bộ, công nhân mỏ, doanh nhân và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh. Đối với người dân Quảng Ninh, điều đáng mong đợi nhất không phải là tấm biển mang tên “thành phố”, mà là chất lượng cuộc sống thực sự tốt hơn: giao thông đồng bộ; môi trường xanh, sạch; y tế, giáo dục, văn hóa và thể thao được nâng cao; thủ tục hành chính nhanh, minh bạch; việc làm ổn định và thu nhập cao hơn. Thành quả ấy phải đến với mọi địa bàn, từ đô thị trung tâm đến miền núi, biên giới, hải đảo. Phát triển nhanh là cần thiết, nhưng bền vững mới là thước đo lâu dài. Chúng ta phải giữ gìn bản sắc vùng mỏ, bảo vệ Vịnh Hạ Long, Yên Tử, Bái Tử Long; không đánh đổi môi trường, di sản và chất lượng sống để lấy tăng trưởng bằng mọi giá. Với cộng đồng doanh nghiệp, cơ hội lớn hơn nhưng trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Doanh nghiệp không thể chỉ nghĩ đến lợi ích riêng, mà phải nâng cao quản trị, ứng dụng khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, chăm lo người lao động và đóng góp cho sự phát triển chung. Trên cương vị Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Hạ Long, tôi mong cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, chủ động đồng hành trong chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, thúc đẩy du lịch, thương mại và an sinh xã hội. Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp đồng hành, nhân dân làm chủ và thụ hưởng - đó phải là nền tảng của thành phố mới.