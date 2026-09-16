Đầu tư

Từ dòng vốn đăng ký đến năng lực tăng trưởng

Thanh Sơn - Quỳnh Nga

Thanh Sơn - Quỳnh Nga

11:27 | 16/09/2026
(TBTCO) - Dòng vốn đầu tư tiếp tục hướng vào công nghiệp, hạ tầng và các lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ. Cùng với các dự án mới, Quảng Ninh đang mở rộng quỹ đất sản xuất và hạ tầng khu công nghiệp, tạo thêm điều kiện cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
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Dòng vốn mở rộng không gian sản xuất

Tính chung 8 tháng năm 2026, Quảng Ninh thu hút 182.732 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngân sách trong nước và 1.127,5 triệu USD vốn FDI. Cùng thời gian, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 16,24% so với cùng kỳ; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 31,77%.

Cuối tháng 8, địa phương tiếp tục trao các quyết định, giấy chứng nhận đầu tư và triển khai nhiều dự án trong các lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng, đô thị và dịch vụ. Việc triển khai các dự án hạ tầng khu công nghiệp đang bổ sung quỹ đất sản xuất, tạo điều kiện tiếp nhận các dự án thứ cấp trong những năm tới.

Từ dòng vốn đăng ký đến năng lực tăng trưởng
Tháng 8/2026, Quảng Ninh khởi công dự án khu công nghiệp, bổ sung không gian sản xuất và tạo thêm dư địa để đón dòng vốn đầu tư mới. Ảnh: CTV

Tại Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, các dự án KCN VSIP Quảng Ninh, Green Bay Tech, Bạch Đằng II và Phong Cốc - Liên Hòa đang mở rộng thêm không gian sản xuất. Khi hạ tầng khu công nghiệp được hoàn thiện, nhu cầu về điện, nước, giao thông, cảng biển, logistics, kho bãi, lao động và dịch vụ công nghiệp cũng tăng theo.

Theo Amata City Hạ Long, Khu công nghiệp Sông Khoai đã thu hút 26 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 3,3 tỷ USD; trong đó 14 dự án đã hoạt động, 8 dự án đang xây dựng, các dự án còn lại đang hoàn tất thủ tục triển khai.

Green Bay Tech là một trong những khu công nghiệp mới được triển khai, với quy mô khoảng 435 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 5.700 tỷ đồng. Chủ đầu tư định hướng dự án theo mô hình khu công nghiệp hiện đại, hướng tới thu hút các dự án công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao và công nghiệp hỗ trợ.

Đưa dự án vào hoạt động mới tạo thêm năng lực tăng trưởng

Quy mô vốn đăng ký hoặc tổng mức đầu tư tại thời điểm dự án được chấp thuận, khởi công chưa đồng nghĩa toàn bộ nguồn vốn đã được thực hiện. Tác động đối với nền kinh tế sẽ hình thành theo tiến độ hoàn tất thủ tục, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng và đưa dự án vào hoạt động.

Vì vậy, cùng với thu hút dự án mới, Quảng Ninh cần tiếp tục đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất công nghiệp, bảo đảm hạ tầng điện - nước, giao thông, logistics và nguồn nhân lực để các dự án có thể triển khai đúng tiến độ.

Từ ngày 1/9/2026, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố. Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh: “Không gian phát triển lớn hơn thì yêu cầu về năng lực quản trị, chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng tăng trưởng và chất lượng cuộc sống của nhân dân phải cao hơn".

Với các khu công nghiệp mới và hạ tầng kết nối đang được đầu tư, Quảng Ninh có thêm điều kiện thu hút dự án sản xuất, logistics và dịch vụ hỗ trợ. Khả năng đưa các dự án đã đăng ký vào hoạt động sẽ quyết định mức độ đóng góp của dòng vốn mới đối với sản xuất, việc làm và tăng trưởng trong những năm tới.

Ông Nguyễn Văn Nhân - Tổng Giám đốc Amata City Hạ Long: Chuyển lợi thế thành dòng vốn đầu tư thực tế

Từ dòng vốn đăng ký đến năng lực tăng trưởng

Việc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là một cột mốc chiến lược, mở ra dư địa phát triển mới cho cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư FDI. Chúng tôi kỳ vọng vị thế mới sẽ tạo động lực thúc đẩy những chuyển biến đồng bộ về thể chế, quy hoạch, hạ tầng logistics, năng lực kết nối vùng và khả năng thu hút nguồn nhân lực có tay nghề. Đây là những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, đồng thời tạo nền tảng thu hút ngày càng nhiều dự án đầu tư chất lượng cao.

Để chuyển hóa những lợi thế và tiềm năng đó thành dòng vốn đầu tư thực tế, Quảng Ninh cần tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trọng yếu. Trước hết là duy trì đà cải thiện môi trường đầu tư, bảo đảm tính minh bạch, ổn định và thuận lợi cho doanh nghiệp. Cùng với đó, cần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu triển khai của nhà đầu tư, nhất là các dự án có quy mô lớn và yêu cầu cao về tiến độ.

Bên cạnh hạ tầng và quỹ đất, nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ ngày càng trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Quảng Ninh. Trong bối cảnh địa phương định hướng thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh và những ngành có giá trị gia tăng lớn, việc chủ động đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp là yêu cầu cần được quan tâm. Đồng thời, Quảng Ninh cần có thêm những điều kiện thuận lợi để thu hút và giữ chân đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, lao động kỹ thuật đến sinh sống và làm việc lâu dài.

Khi các nút thắt về thể chế, mặt bằng, hạ tầng và nhân lực từng bước được khơi thông, Quảng Ninh sẽ có nền tảng vững chắc hơn để gia tăng sức hút đối với các nhà đầu tư quốc tế. Dòng vốn đầu tư khi được triển khai thực tế sẽ bổ sung năng lực sản xuất, tạo thêm việc làm và thúc đẩy các hoạt động dịch vụ liên quan.

TS. Lê Quang Thắng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Long; Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Hạ Long: Vị thế mới phải được đo bằng chất lượng cuộc sống

Từ dòng vốn đăng ký đến năng lực tăng trưởng

Là người nhiều năm gắn bó với sản xuất, kinh doanh và công tác xã hội tại Quảng Ninh, tôi thực sự xúc động và tự hào khi quê hương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây không chỉ là thay đổi tên gọi hay cấp hành chính, mà là sự ghi nhận đối với quá trình lao động, đổi mới và vươn lên của nhiều thế hệ cán bộ, công nhân mỏ, doanh nhân và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh.

Đối với người dân Quảng Ninh, điều đáng mong đợi nhất không phải là tấm biển mang tên “thành phố”, mà là chất lượng cuộc sống thực sự tốt hơn: giao thông đồng bộ; môi trường xanh, sạch; y tế, giáo dục, văn hóa và thể thao được nâng cao; thủ tục hành chính nhanh, minh bạch; việc làm ổn định và thu nhập cao hơn. Thành quả ấy phải đến với mọi địa bàn, từ đô thị trung tâm đến miền núi, biên giới, hải đảo.

Phát triển nhanh là cần thiết, nhưng bền vững mới là thước đo lâu dài. Chúng ta phải giữ gìn bản sắc vùng mỏ, bảo vệ Vịnh Hạ Long, Yên Tử, Bái Tử Long; không đánh đổi môi trường, di sản và chất lượng sống để lấy tăng trưởng bằng mọi giá.

Với cộng đồng doanh nghiệp, cơ hội lớn hơn nhưng trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Doanh nghiệp không thể chỉ nghĩ đến lợi ích riêng, mà phải nâng cao quản trị, ứng dụng khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, chăm lo người lao động và đóng góp cho sự phát triển chung.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Hạ Long, tôi mong cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, chủ động đồng hành trong chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, thúc đẩy du lịch, thương mại và an sinh xã hội. Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp đồng hành, nhân dân làm chủ và thụ hưởng - đó phải là nền tảng của thành phố mới.
Thanh Sơn - Quỳnh Nga
Từ khóa:
quảng ninh đầu tư công nghiệp hạ tang khu công nghiệp

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