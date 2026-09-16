Theo báo cáo tuần của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ, tổng kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 được Thủ tướng giao là 1.022.607 tỷ đồng, gồm 372.380,4 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 650.226,6 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Tính đến thời điểm báo cáo, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết 1.010.926,9 tỷ đồng cho các nhiệm vụ, dự án, đạt 97,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, nếu không tính 14.715,1 tỷ đồng kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương được các địa phương giao tăng.



Giải ngân vốn đầu tư công đạt 51,2% kế hoạch Thủ tướng giao. Ảnh: Đức Thanh

Số vốn chưa phân bổ chi tiết còn 26.395,2 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, chiếm 2,6% kế hoạch Thủ tướng giao của 6 bộ, cơ quan trung ương và 24 địa phương. Bộ Tài chính cho biết, một số khoản vốn mới được giao bổ sung từ đầu tháng 8/2026 nên cần thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư; một số trường hợp đang đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch do không còn nhu cầu để điều chuyển cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng.

Về giải ngân, lũy kế đến hết ngày 3/9 đạt 513.304,7 tỷ đồng, tương đương 50,2% kế hoạch Thủ tướng giao. Trong một tuần từ ngày 3/9 đến 10/9, số vốn giải ngân phát sinh thêm 10.508,9 tỷ đồng, đưa tổng giải ngân đến hết ngày 10/9 lên 523.813,6 tỷ đồng, đạt 51,2%.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, đến ngày 10/9 có 9 bộ, cơ quan trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung của cả nước trở lên.

Một số đơn vị có giá trị giải ngân lớn gồm Bộ Quốc phòng (31,8 nghìn tỷ đồng), Bộ Công an (29,8 nghìn tỷ đồng), Bộ Xây dựng (16 nghìn tỷ đồng).

Ở địa phương, Hà Nội đã giải ngân 94,6 nghìn tỷ đồng, TP. Hồ Chí Minh 79,5 nghìn tỷ đồng, Hải Phòng 22,8 nghìn tỷ đồng, Tây Ninh 18,9 nghìn tỷ đồng, Hưng Yên 19,7 nghìn tỷ đồng và Đồng Nai 16,8 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên cũng theo báo cáo từ Bộ Tài chính, vẫn còn 24 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung. Trong đó, 3 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 6% và chưa thực hiện giải ngân, gồm Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đáng chú ý, nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương, tương đương 32.511,3 tỷ đồng, được thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân đến hết ngày 10/9 đạt 52,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tương ứng 990.095,7 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, số liệu trên được tổng hợp theo tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước lũy kế đến hết ngày 10/9/2026, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về theo dõi, đánh giá tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công.