Tài chính

Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 1,38 triệu tỷ đồng ngân sách sau 8 tháng

Vân Hà

Vân Hà

hanhthaopham@gmail.com
14:46 | 14/09/2026
(TBTCO) - Bám sát yêu cầu điều hành ngân sách, hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục tập trung thực hiện thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng quy trình, chế độ và thời hạn quy định. Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước đã phối hợp với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh xử lý vốn đầu tư và thu hồi các khoản tạm ứng đã đến hạn.
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Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, đến hết tháng 8/2026, toàn hệ thống đã thực hiện thanh toán 962.911 tỷ đồng chi thường xuyên, đạt 53,2% dự toán chi thường xuyên năm 2026 của NSNN qua KBNN.

Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 1,38 triệu tỷ đồng ngân sách sau 8 tháng
Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 1,38 triệu tỷ đồng ngân sách sau 8 tháng. Ảnh minh họa: Đức Thanh

Đối với chi đầu tư, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2026 qua KBNN đạt 422.326,4 tỷ đồng, bằng 45,5% kế hoạch năm 2026 được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao qua KBNN và bằng 42% tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 giao qua KBNN. Trong đó, vốn trong nước thanh toán 418.164,5 tỷ đồng; vốn ngoài nước xác nhận thanh toán 4.161,9 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm trước được phép kéo dài sang năm 2026, đến hết tháng 8, KBNN đã thanh toán 38.745,1 tỷ đồng, bằng 31,7% kế hoạch vốn chuyển sang. Trong đó, vốn trong nước đạt 38.418,4 tỷ đồng và vốn ngoài nước 326,7 tỷ đồng.

Như vậy, tính riêng chi thường xuyên và vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2026, KBNN đã thực hiện thanh toán hơn 1,38 triệu tỷ đồng trong 8 tháng qua.

Ở công tác quản lý thu NSNN, đến ngày 31/8, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt 2.018.808 tỷ đồng, bằng 79,81% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa (không tính dầu thô) đạt 1.750.059 tỷ đồng; thu từ dầu thô 42.917 tỷ đồng và thu từ xuất nhập khẩu 222.553 tỷ đồng.

Thời gian tới, KBNN tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, thanh toán, chi trả các khoản chi thường xuyên và chi đầu tư theo đúng quy trình, tiêu chuẩn, định mức, chế độ và thời hạn quy định. Đồng thời, phối hợp với chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các khoản đã quá hạn thanh toán hoặc hết thời hạn bảo lãnh tạm ứng.

Vân Hà
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