Xã hội

Điều hành xăng dầu:

Giảm cú sốc giá, giữ áp lực lạm phát trong tầm kiểm soát

Nam Khánh

Nam Khánh

14:33 | 14/09/2026
(TBTCO) - Trước biến động mạnh của thị trường năng lượng thế giới, giá xăng dầu trong nước được điều hành linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường, đồng thời chủ động nguồn cung và sử dụng các công cụ thuế, Quỹ bình ổn, góp phần hạn chế tác động đến nền kinh tế và hỗ trợ kiểm soát lạm phát.
aa

Điều hành giá xăng dầu linh hoạt, bảo đảm nguồn cung

Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo điều hành giá, trong 2 tháng đầu năm 2026, thị trường xăng dầu trong nước cơ bản ổn định. Giá được điều hành 7 ngày/lần, bám sát diễn biến thế giới và chưa phải sử dụng các biện pháp bình ổn. Nguồn cung được bảo đảm thông qua nhập khẩu và mua từ các nhà máy sản xuất trong nước theo kế hoạch.

Từ cuối tháng 2, xung đột quân sự tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ, khiến giá năng lượng thế giới biến động mạnh, gây sức ép lên chi phí sản xuất, vận tải, logistics và tiêu dùng trong nước. Trong bối cảnh đó, điều hành giá xăng dầu trở thành nhiệm vụ quan trọng nhằm hạn chế tác động lan tỏa đến mặt bằng giá và hỗ trợ kiểm soát lạm phát.

Giảm cú sốc giá, giữ áp lực lạm phát trong tầm kiểm soát
Giá xăng dầu trong nước được điều hành linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường Ảnh: An Thư

Về giá, từ đầu năm đến kỳ điều hành ngày 10/9/2026, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh 45 lần, trong đó xăng E5RON92 có 23 lần tăng, 22 lần giảm; RON95-III tăng 18 lần, giảm 12 lần; dầu diesel tăng 23 lần, giảm 20 lần và một lần không đổi; dầu mazut tăng 25 lần, giảm 19 lần và một lần không đổi...

Việc điều chỉnh thường xuyên, bám sát diễn biến thế giới giúp tránh tình trạng giá tích tụ biến động trong thời gian dài rồi tăng mạnh trong một kỳ, qua đó giảm áp lực chi phí đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Song song với điều hành giá, các giải pháp bảo đảm nguồn cung được triển khai, gồm tăng khai thác dầu thô trong nước, tìm nguồn dầu cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, nâng công suất các nhà máy lọc dầu và đưa thêm các cơ sở sản xuất Ethanol, Condensat vào hoạt động. Việc giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu về 0% cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng nhập khẩu khi nguồn cung thế giới hạn hẹp.

Bộ Công thương đồng thời xây dựng các kịch bản ứng phó với khả năng xung đột kéo dài, giá dầu thô tăng lên 80 - 90 USD/thùng, thậm chí 100-120 USD/thùng, và kế hoạch điều hành cho 6 tháng cuối năm.

Trong 8 tháng đầu năm, nguồn cung xăng dầu trong nước cơ bản được bảo đảm, hạn chế nguy cơ xảy ra đồng thời tình trạng giá tăng và thiếu hàng. Các doanh nghiệp đầu mối được yêu cầu duy trì nguồn cung, chủ động dự trữ, không găm hàng, góp phần ổn định thị trường trước những biến động từ bên ngoài.

Quỹ bình ổn tạo “khoảng đệm” cho giá nhiên liệu

Trong điều hành xăng dầu, bên cạnh việc bám sát giá thế giới, Quỹ bình ổn tiếp tục được sử dụng như một công cụ hỗ trợ khi thị trường có biến động lớn.

Đơn cử, ngày 10/3/2026, Bộ Công thương phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện điều hành giá theo tinh thần Nghị quyết số 36/NQ-CP và các chỉ đạo của Chính phủ về sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Đáng chú ý, tại kỳ điều hành ngày 25/3, việc sử dụng Quỹ đã góp phần giảm mức tăng giá bán lẻ trong nước. Theo thông tin từ Bộ Công thương, nếu không sử dụng quỹ, giá xăng E5RON92 có thể cao hơn khoảng 3.000 đồng/lít so với mức giá sau khi chi quỹ; với xăng RON95-III và dầu diesel, mức chênh lệch cũng ở mức khoảng 3.000 - 4.000 đồng/lít.

Như vậy, Quỹ bình ổn không nhằm giữ giá xăng dầu đứng yên trước biến động quốc tế, mà tạo ra một khoảng đệm để giá trong nước có thể điều chỉnh theo thị trường nhưng không phải hấp thụ ngay toàn bộ cú sốc từ bên ngoài.

Để bổ sung nguồn lực cho công cụ này, ngày 27/3/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 483/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 để Bộ Công thương tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Bộ Công thương sau đó ban hành các quy định về tạm ứng, trích lập, chi sử dụng và hoàn trả nguồn tạm ứng. Trên cơ sở đó, Liên Bộ Công thương - Tài chính thực hiện trích, chi Quỹ theo quy định để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu. Tính đến ngày 31/5/2026, số dư Quỹ bình ổn giá đặt tại doanh nghiệp là hơn 197,2 tỷ đồng.

Cùng với Quỹ bình ổn, chính sách thuế cũng được sử dụng để hỗ trợ điều hành giá. Quốc hội ban hành Nghị quyết số 19/2026/QH16 về một số quy định liên quan đến thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Giảm cú sốc giá, giữ áp lực lạm phát trong tầm kiểm soát
Nguồn: Bộ Công thương. Đồ họa: Đan Nguyễn

Giá nhiên liệu vẫn là biến số lớn với lạm phát cuối năm

Dù các công cụ điều hành đã được sử dụng linh hoạt, áp lực từ thị trường năng lượng vẫn chưa thể xem nhẹ. Tại kỳ điều hành ngày 10/9, giá bán lẻ tối đa xăng E5RON92 23.744 đồng/lít, xăng E10 RON95-III 24.239 đồng/lít, dầu diesel 0.05S 28.485 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S 18.157 đồng/kg…

Riêng tháng 8, giá bán lẻ xăng E10 RON95 tăng bình quân 8,24% so với tháng trước, trong khi giá dầu diesel tăng 19,48% theo diễn biến giá thế giới. Mức tăng cho thấy sức ép từ thị trường năng lượng vẫn lớn, dù giá xăng dầu trong nước được duy trì ở mức thấp so với khu vực và thấp hơn một số nước có chung đường biên giới.

Theo TS Nguyễn Bích Lâm - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, áp lực lạm phát những tháng cuối năm không quá lớn nếu xét từ sức mua và tổng cầu trong nước. Tuy nhiên, biến số cần đặc biệt theo dõi vẫn là giá xăng dầu.

Theo ông Lâm, giá xăng dầu có tác động trực tiếp đến cả sản xuất và tiêu dùng. Khi giá dầu thô thế giới tăng mạnh, giá nhiên liệu trong nước có thể tăng theo và tạo hiệu ứng lan tỏa sang chi phí vận tải, sản xuất và đời sống người dân… Bởi vậy, TS Nguyễn Bích Lâm cho rằng, nếu điều hành tốt giá xăng dầu và kiểm soát được các yếu tố đầu vào, mục tiêu kiểm soát lạm phát 4,5 - 5% trong năm nay có cơ sở.

Trong 4 tháng cuối năm, rủi ro lớn nhất vẫn đến từ những biến động khó lường của giá năng lượng và tỷ giá. Việt Nam vẫn phải nhập khẩu một lượng đáng kể xăng dầu và nguyên liệu đầu vào. Do đó, nếu giá dầu quốc tế tăng mạnh hoặc đồng USD duy trì ở mức cao, chi phí nhập khẩu có thể gia tăng, tạo thêm áp lực lên giá trong nước.

Trước yêu cầu này, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá đã yêu cầu Bộ Công thương tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá dầu thô, xăng dầu thành phẩm, khí hóa lỏng, than và các nguồn năng lượng chủ chốt trên thị trường thế giới; điều hành giá xăng dầu bám sát diễn biến quốc tế, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì nguồn cung.

Cùng với đó là yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết giá; bảo đảm các doanh nghiệp đầu mối không găm hàng chờ tăng giá; chủ động dự trữ để có thể điều tiết khi thị trường phát sinh biến động.

Bộ Công thương cũng cho biết, liên Bộ Công thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Nam Khánh
Từ khóa:
điều hành xăng dầu áp lực lạm phát giá xăng dầu quỹ bình ổn kiểm soát lạm phát

Bài liên quan

Không để giá cả cộng hưởng tăng những tháng cuối năm

Không để giá cả cộng hưởng tăng những tháng cuối năm

CPI 8 tháng tăng 4,45%, mặt bằng giá vẫn trong tầm kiểm soát

CPI 8 tháng tăng 4,45%, mặt bằng giá vẫn trong tầm kiểm soát

Kiểm soát lạm phát, giữ ổn định kinh tế vĩ mô

Kiểm soát lạm phát, giữ ổn định kinh tế vĩ mô

Dành cho bạn

Quản trị công ty phải trở thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Quản trị công ty phải trở thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Việt Nam hành động vì một hành tinh mát lành hơn

Việt Nam hành động vì một hành tinh mát lành hơn

Thuế tỉnh Đắk Lắk tăng cường quản lý rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chính sách mới

Thuế tỉnh Đắk Lắk tăng cường quản lý rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chính sách mới

Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 8 tháng đạt hơn 80% dự toán

Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 8 tháng đạt hơn 80% dự toán

Giá dầu thế giới tăng khi dòng chảy qua Hormuz giảm gần một nửa

Giá dầu thế giới tăng khi dòng chảy qua Hormuz giảm gần một nửa

Dòng vốn ETF sau nâng hạng: 240 triệu USD dự kiến giải ngân đợt đầu, VIC có thể chịu áp lực

Dòng vốn ETF sau nâng hạng: 240 triệu USD dự kiến giải ngân đợt đầu, VIC có thể chịu áp lực

Đọc thêm

Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026 chủ đề "Dòng chảy Di sản - Heritage Flow"

Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026 chủ đề "Dòng chảy Di sản - Heritage Flow"

(TBTCO) - Tối ngày 11/9/2026, tại Hoàng thành Thăng Long, Lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026 chính thức diễn ra với chủ đề "Dòng chảy Di sản - Heritage Flow", mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa kéo dài từ ngày 11 - 20/9/2026 tại nhiều không gian văn hóa - di sản tiêu biểu của Thủ đô.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh trước ngày 15/9

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh trước ngày 15/9

(TBTCO) - Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương rà soát chính xác số học sinh còn thiếu sách giáo khoa, phối hợp điều chuyển và cung ứng kịp thời, bảo đảm các trường còn học sinh thiếu sách được cung ứng trước ngày 15/9/2026.
Chủ động gia hạn, kiểm tra thông tin đóng bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền lợi liên tục

Chủ động gia hạn, kiểm tra thông tin đóng bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền lợi liên tục

(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người thuộc nhóm tự đóng bảo hiểm y tế gia hạn trước khi thẻ hết giá trị sử dụng và chủ động kiểm tra thông tin sau khi đóng tiền để đảm bảo quyền lợi tham gia liên tục.
Nâng hỗ trợ phí lên tối đa 95%, mở rộng đối tượng để tăng độ phủ bảo hiểm nông nghiệp

Nâng hỗ trợ phí lên tối đa 95%, mở rộng đối tượng để tăng độ phủ bảo hiểm nông nghiệp

(TBTCO) - Nghị định số 346/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 20/10/2026, mở rộng đối tượng và nâng mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp; phân cấp cho địa phương quyết định chính sách hỗ trợ. Quy định mới đồng thời bổ sung yêu cầu về nguồn dữ liệu đối với bảo hiểm theo chỉ số thời tiết, viễn thám, qua đó, tăng tính minh bạch trong triển khai và giải quyết bồi thường.
Phát huy vai trò kinh tế nhà nước trong mục tiêu tăng trưởng hai con số

Phát huy vai trò kinh tế nhà nước trong mục tiêu tăng trưởng hai con số

(TBTCO) - Hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, kinh tế nhà nước cần phát huy 5 chức năng chiến lược, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và sức lan tỏa đối với nền kinh tế.
ACB và UEH mở đầu hành trình Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng: Tiếp nối niềm tin vào con người

ACB và UEH mở đầu hành trình Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng: Tiếp nối niềm tin vào con người

(TBTCO) - Ngày 9/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng.
Dư địa tỷ USD của y tế tư nhân, cho thuê tài chính nhiều lợi thế "mở khóa” dòng vốn

Dư địa tỷ USD của y tế tư nhân, cho thuê tài chính nhiều lợi thế "mở khóa” dòng vốn

(TBTCO) - Lĩnh vực y tế tư nhân Việt Nam đang có dư địa phát triển lớn khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh kết hợp du lịch gia tăng, kéo theo thị trường thiết bị y tế có thể đạt 4 tỷ USD/năm trong thời gian tới. Trong khi khả năng tiếp cận vốn trung - dài hạn của bệnh viện, phòng khám tư nhân còn hạn chế, cho thuê tài chính nổi lên với nhiều lợi thế trong việc giải bài toán vốn.
Khởi kiện dân sự công ích, thêm giải pháp bảo vệ quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động

Khởi kiện dân sự công ích, thêm giải pháp bảo vệ quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động

Việc áp dụng cơ chế khởi kiện dân sự công ích đối với các trường hợp vi phạm kéo dài, cùng với đẩy mạnh thanh tra, thu hồi nợ, đang góp phần tăng hiệu quả xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Loạt doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, mức cao nhất lên tới 120%

Loạt doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, mức cao nhất lên tới 120%

Hải quan khu vực I thu ngân sách tăng 17,8%, đạt gần 32.000 tỷ đồng

Hải quan khu vực I thu ngân sách tăng 17,8%, đạt gần 32.000 tỷ đồng

Đề xuất loạt cơ chế mới thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 2026 - 2035

Đề xuất loạt cơ chế mới thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 2026 - 2035

Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 1,38 triệu tỷ đồng ngân sách sau 8 tháng

Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 1,38 triệu tỷ đồng ngân sách sau 8 tháng

Gỡ vướng dự án tồn đọng, khơi thông tài sản dôi dư

Gỡ vướng dự án tồn đọng, khơi thông tài sản dôi dư

Giảm cú sốc giá, giữ áp lực lạm phát trong tầm kiểm soát

Giảm cú sốc giá, giữ áp lực lạm phát trong tầm kiểm soát

Tạo sức bật từ thể chế, nguồn lực để kinh tế số bứt phá

Tạo sức bật từ thể chế, nguồn lực để kinh tế số bứt phá

Vốn nội định hình vị thế ổn định của trái phiếu chính phủ

Vốn nội định hình vị thế ổn định của trái phiếu chính phủ

Làm dày “kệ hàng” trên sàn chứng khoán

Làm dày “kệ hàng” trên sàn chứng khoán

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Rothschild & Co

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Rothschild & Co

Ngày 13/9: Giá heo hơi đồng loạt đi ngang

Ngày 13/9: Giá heo hơi đồng loạt đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (12/9): USD ngân hàng hạ sâu, lạm phát cơ bản Mỹ vượt dự báo trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (12/9): USD ngân hàng hạ sâu, lạm phát cơ bản Mỹ vượt dự báo trước cuộc họp Fed

Ngày 13/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu đi ngang

Ngày 13/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu đi ngang

Ngày 14/9: Giá cà phê và hồ tiêu tuần qua đồng loạt tăng

Ngày 14/9: Giá cà phê và hồ tiêu tuần qua đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 13/9: Vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 13/9: Vàng trong nước đồng loạt tăng

Ngày 12/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 12/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Tuần từ 14 – 20/9: Mọi chú ý đổ dồn vào quyết định lãi suất của Fed

Tuần từ 14 – 20/9: Mọi chú ý đổ dồn vào quyết định lãi suất của Fed

Ngày 12/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trong xu hướng giảm

Ngày 12/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trong xu hướng giảm