Chứng khoán

Làm dày “kệ hàng” trên sàn chứng khoán

Thanh Thủy

Thanh Thủy

14:31 | 14/09/2026
(TBTCO) - Từ chính sách thúc đẩy IPO, phát triển ETF đến dự thảo mở đường cho quyền chọn chỉ số, “kệ hàng” chứng khoán đang dày thêm. Để nguồn cung tạo thanh khoản, hạ tầng giao dịch, bù trừ, thanh toán và kiểm soát rủi ro phải đi trước một bước.
aa

Chính sách mở đường cho nguồn cung mới

Nguồn cung của thị trường chứng khoán đang được mở rộng nhanh hơn. Không chỉ có thêm doanh nghiệp niêm yết, thị trường còn cần những sản phẩm giúp nhà đầu tư phân bổ vốn theo chiến lược, tiếp cận các nhóm tài sản khác nhau và phòng vệ khi thị trường biến động. Những thay đổi chính sách thời gian qua đang từng bước mở đường cho cả các lớp hàng hóa này.

Bộ Tài chính vừa công bố và triển khai lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 58/2021/TT-BTC về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. Một nội dung đáng chú ý là việc bổ sung hợp đồng quyền chọn niêm yết dựa trên chỉ số chứng khoán, gồm quyền chọn mua và quyền chọn bán.

Làm dày “kệ hàng” trên sàn chứng khoán
Nguồn cung của thị trường chứng khoán đang được mở rộng nhanh hơn. Ảnh: Đức Thanh

Dự thảo sau khi được phê duyệt sẽ đặt những viên gạch pháp lý đầu tiên cho sản phẩm mới, từ tài sản cơ sở, giá thực hiện, thời điểm và hình thức thực hiện hợp đồng đến cơ chế ký quỹ, bù trừ và thanh toán.

Hợp đồng quyền chọn cung cấp thêm khả năng xây dựng chiến lược đầu tư theo các kịch bản thị trường khác nhau. Đặc biệt, sản phẩm mới này có thể trở thành công cụ phòng vệ danh mục cho công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, tổ chức tài chính và nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Còn trên thị trường chứng khoán cơ sở, nguồn hàng cũng được bổ sung đáng kể. Trong đó, nguồn cung chứng chỉ quỹ ETF tăng khá nhanh trong năm 2026. ETF VCAM Growth VNDIVIDEND dự kiến hoàn tất đợt IPO ngày 15/9; sau khi hoàn tất thành lập và niêm yết, số ETF trên thị trường có thể tăng lên 22 mã. Vừa qua, vào ngày 10/9, ETF PHFM VNSHINE của Quản lý quỹ Phú Hưng tiếp tục được đưa vào giao dịch. Hai ETF chiến lược VinaCapital VN50 Growth và VinaCapital VNMitech niêm yết hồi giữa năm.

Lên lộ trình đa dạng hóa sản phẩm phái sinh

Quyết định số 1413/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với mục tiêu tăng trưởng cao, liên tục đến năm 2045 đã xác định lộ trình đa dạng hóa sản phẩm phái sinh. Theo đó, thị trường sẽ từng bước triển khai quyền chọn chỉ số, hợp đồng tương lai và quyền chọn dựa trên cổ phiếu hoặc nhóm cổ phiếu; đồng thời cải tiến, phát triển thêm các chỉ số cơ sở.

Đằng sau tốc độ bổ sung sản phẩm chứng chỉ quỹ là cơ chế cởi mở hơn liên quan đến phát triển chỉ số. Theo ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, từ năm 2025, công ty quản lý quỹ, hệ thống sở giao dịch và đối tác quốc tế có thể chủ động đề xuất xây dựng các bộ chỉ số đầu tư. Khi “nguyên liệu” chỉ số được mở rộng theo nhu cầu thị trường, cơ chế này tạo nền tảng để thêm nhiều chỉ số được chuyển hóa thành sản phẩm đầu tư thực tế.

Không riêng các chứng chỉ quỹ, nguồn cung cổ phiếu đồng thời được mở rộng sau những thay đổi lớn tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán. Với trường hợp IPO gắn với niêm yết, Sở giao dịch chứng khoán xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết song song với quá trình UBCKNN xem xét hồ sơ chào bán. Thời hạn đưa chứng khoán vào giao dịch sau khi được chấp thuận niêm yết cũng giảm từ 90 xuống 30 ngày, qua đó rút ngắn khoảng chờ của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Việc đưa cổ phiếu các công ty đại chúng là doanh nghiệp FDI lên niêm yết, giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán cũng được lên kế hoạch từng bước triển khai.

Hạ tầng sẵn sàng cho sản phẩm mới

Từ cổ phiếu IPO, ETF hay xa hơn là sản phẩm quyền chọn chỉ số, chính sách đang mở thêm những “kệ hàng” mới cho thị trường. Tuy nhiên, hành lang pháp lý mới là điều kiện cần. Để sản phẩm thực sự sống được, còn phụ thuộc vào thanh khoản, nhu cầu đầu tư và một hạ tầng vận hành đủ an toàn.

Hệ thống công nghệ thông tin KRX chính thức vận hành từ ngày 5/5/2025 là bước chuẩn bị quan trọng cho quá trình mở rộng nguồn cung sản phẩm. Không chỉ nâng năng lực xử lý lệnh và đáp ứng quy mô thanh khoản lớn hơn, hệ thống mới còn được thiết kế để hỗ trợ những nghiệp vụ và sản phẩm phức tạp như giao dịch trong ngày, bán khống, hợp đồng tương lai trên các chỉ số mới và quyền chọn.

Tuy nhiên, dù hạ tầng cho phép, mỗi nghiệp vụ mới đều cần hành lang pháp lý, quy chế của các đơn vị vận hành, quá trình kiểm thử và sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Cách triển khai theo từng giai đoạn giúp thị trường có thời gian đánh giá nhu cầu, mức độ sẵn sàng của thành viên và những rủi ro có thể phát sinh trước khi mở rộng.

Theo đó, từ các cấu phần từ hệ thống giao dịch đến quy định về sản phẩm đang được chuẩn bị nối tiếp nhau, thay vì đưa một công cụ phức tạp ra thị trường khi hạ tầng chưa sẵn sàng. Như với hợp đồng quyền chọn, yêu cầu về hạ tầng không chỉ dừng ở khả năng tiếp nhận và khớp lệnh. Hệ thống phải xác định phí quyền chọn, giá trị ký quỹ, trạng thái lãi, nghĩa vụ thực hiện và khoản thanh toán tại ngày đáo hạn.

Đằng sau mỗi giao dịch còn là bài toán kiểm soát rủi ro theo thời gian thực. Khi thị trường biến động mạnh, nghĩa vụ của bên bán quyền chọn có thể tăng nhanh, kéo theo nguy cơ thiếu hụt ký quỹ hoặc mất khả năng thanh toán. Vì vậy, cơ chế tính toán ký quỹ, cảnh báo và bổ sung ký quỹ, giới hạn vị thế, giám sát giao dịch bất thường cũng như quy trình xử lý vi phạm phải vận hành đồng bộ với hệ thống giao dịch.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung thông tư về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh cũng đang đồng thời chuẩn bị cho việc Công ty Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSC) đảm nhiệm chức năng đối tác bù trừ trung tâm đối với cả thị trường cơ sở và phái sinh.

Hạ tầng cho hàng hóa mới vì thế gồm cả công nghệ, bù trừ, thanh toán và năng lực giám sát. Với những sản phẩm có mức độ đòn bẩy cao như quyền chọn, triển khai thận trọng theo từng giai đoạn không làm chậm quá trình đổi mới, mà tạo điều kiện để sản phẩm mới hình thành thanh khoản trên một nền tảng an toàn hơn.

Thanh Thủy
Từ khóa:
chứng khoán sàn chứng khoán hạ tầng giao dịch thanh khoản quyền chọn chỉ số

Bài liên quan

Chứng khoán phái sinh ngày 11/9: VN30-Index giảm sâu, chênh lệch dương trở lại

Chứng khoán phái sinh ngày 11/9: VN30-Index giảm sâu, chênh lệch dương trở lại

Giám sát hiệu quả là nền tảng củng cố niềm tin sau nâng hạng

Giám sát hiệu quả là nền tảng củng cố niềm tin sau nâng hạng

Quản trị công ty phải trở thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Quản trị công ty phải trở thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Dành cho bạn

Việt Nam hành động vì một hành tinh mát lành hơn

Việt Nam hành động vì một hành tinh mát lành hơn

Thuế tỉnh Đắk Lắk tăng cường quản lý rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chính sách mới

Thuế tỉnh Đắk Lắk tăng cường quản lý rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chính sách mới

Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 8 tháng đạt hơn 80% dự toán

Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 8 tháng đạt hơn 80% dự toán

Giá dầu thế giới tăng khi dòng chảy qua Hormuz giảm gần một nửa

Giá dầu thế giới tăng khi dòng chảy qua Hormuz giảm gần một nửa

Dòng vốn ETF sau nâng hạng: 240 triệu USD dự kiến giải ngân đợt đầu, VIC có thể chịu áp lực

Dòng vốn ETF sau nâng hạng: 240 triệu USD dự kiến giải ngân đợt đầu, VIC có thể chịu áp lực

Mở thêm dư địa hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Thái Lan

Mở thêm dư địa hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Thái Lan

Đọc thêm

Chứng khoán tuần mới (14 - 18/9): Mất mốc 1.800 điểm, thị trường bước vào tuần nhiều biến số

Chứng khoán tuần mới (14 - 18/9): Mất mốc 1.800 điểm, thị trường bước vào tuần nhiều biến số

VN-Index đánh mất gần 58 điểm trong tuần qua, xóa đi phần lớn thành quả của chuỗi hồi phục trước đó và đóng cửa dưới mốc tâm lý 1.800 điểm. Tuần mới, thị trường đứng trước hàng loạt phép thử từ đáo hạn phái sinh, cuộc họp của Fed đến kỳ cơ cấu FTSE, trong khi vùng 1.770 - 1.780 điểm trở thành chốt hỗ trợ đáng chú ý.
NCB sẽ tài trợ vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

NCB sẽ tài trợ vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

(TBTCO) - Tại Hội nghị giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế Thủ đô giai đoạn 2026 - 2030 vừa tổ chức, Ngân hàng NCB và Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Bắc Hà Nội đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, đồng hành cùng triển khai xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.
Ninh Vân Bay bị phạt 365 triệu đồng do nhiều vi phạm về chứng khoán

Ninh Vân Bay bị phạt 365 triệu đồng do nhiều vi phạm về chứng khoán

(TBTCO) - Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay bị phạt tổng cộng 365 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ, công bố thông tin sai lệch và không đảm bảo thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
Thị trường tiền tệ tuần 7 - 11/9: USD hạ sâu, hút ròng mạnh 33.000 tỷ đồng nhưng lãi suất qua đêm vẫn dưới 2%

Thị trường tiền tệ tuần 7 - 11/9: USD hạ sâu, hút ròng mạnh 33.000 tỷ đồng nhưng lãi suất qua đêm vẫn dưới 2%

(TBTCO) - Tỷ giá trung tâm giảm tuần thứ hai, USD ngân hàng hạ sâu, song sự “im lặng” của Fed khiến triển vọng lãi suất khó đoán. Dù Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 33.000 tỷ đồng qua kênh OMO, lãi suất qua đêm giảm mạnh về 1,68%/năm, song áp lực nguồn vốn kỳ hạn dài vẫn hiện hữu.
Kỳ vọng Việt Nam không chỉ là thị trường phân bổ vốn, mà còn là đối tác chiến lược của nhà đầu tư Anh Quốc

Kỳ vọng Việt Nam không chỉ là thị trường phân bổ vốn, mà còn là đối tác chiến lược của nhà đầu tư Anh Quốc

Tại sự kiện Ngày Thị trường vốn Việt Nam 2026 ở Luân Đôn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, công bằng, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường; đồng thời kỳ vọng các nhà đầu tư Vương quốc Anh coi Việt Nam không chỉ là thị trường phân bổ vốn mà còn là đối tác chiến lược trong phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính tương lai.
Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt hàng loạt doanh nghiệp do vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến chậm, không công bố hoặc công bố không đầy đủ báo cáo tài chính, thông tin quản trị và thông tin về trái phiếu.
Ba “ông lớn” ngân hàng tư nhân đua tăng vốn, sắp gia nhập câu lạc bộ vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng

Ba “ông lớn” ngân hàng tư nhân đua tăng vốn, sắp gia nhập câu lạc bộ vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Techcombank vừa thông qua phương án phát hành thêm 50,28% số cổ phiếu qua hai cấu phần, dự kiến nâng vốn điều lệ từ 70.862 tỷ đồng lên 106.593 tỷ đồng. Cùng với Techcombank, MB và VPBank cũng tham gia cuộc đua tăng vốn để gia nhập “câu lạc bộ” vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng.
Chứng khoán ngày 11/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index mất mốc 1.800 điểm

Chứng khoán ngày 11/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index mất mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch với áp lực điều chỉnh gia tăng, sắc đỏ lan rộng ở phần lớn nhóm ngành và VN-Index đánh mất mốc tâm lý 1.800 điểm. Thanh khoản cải thiện đáng kể so với phiên trước, trong khi diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục tác động mạnh tới chỉ số.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Loạt doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, mức cao nhất lên tới 120%

Loạt doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, mức cao nhất lên tới 120%

Hải quan khu vực I thu ngân sách tăng 17,8%, đạt gần 32.000 tỷ đồng

Hải quan khu vực I thu ngân sách tăng 17,8%, đạt gần 32.000 tỷ đồng

Đề xuất loạt cơ chế mới thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 2026 - 2035

Đề xuất loạt cơ chế mới thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 2026 - 2035

Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 1,38 triệu tỷ đồng ngân sách sau 8 tháng

Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 1,38 triệu tỷ đồng ngân sách sau 8 tháng

Gỡ vướng dự án tồn đọng, khơi thông tài sản dôi dư

Gỡ vướng dự án tồn đọng, khơi thông tài sản dôi dư

Giảm cú sốc giá, giữ áp lực lạm phát trong tầm kiểm soát

Giảm cú sốc giá, giữ áp lực lạm phát trong tầm kiểm soát

Tạo sức bật từ thể chế, nguồn lực để kinh tế số bứt phá

Tạo sức bật từ thể chế, nguồn lực để kinh tế số bứt phá

Vốn nội định hình vị thế ổn định của trái phiếu chính phủ

Vốn nội định hình vị thế ổn định của trái phiếu chính phủ

Làm dày “kệ hàng” trên sàn chứng khoán

Làm dày “kệ hàng” trên sàn chứng khoán

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Rothschild & Co

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Rothschild & Co

Ngày 13/9: Giá heo hơi đồng loạt đi ngang

Ngày 13/9: Giá heo hơi đồng loạt đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (12/9): USD ngân hàng hạ sâu, lạm phát cơ bản Mỹ vượt dự báo trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (12/9): USD ngân hàng hạ sâu, lạm phát cơ bản Mỹ vượt dự báo trước cuộc họp Fed

Ngày 13/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu đi ngang

Ngày 13/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu đi ngang

Ngày 14/9: Giá cà phê và hồ tiêu tuần qua đồng loạt tăng

Ngày 14/9: Giá cà phê và hồ tiêu tuần qua đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 13/9: Vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 13/9: Vàng trong nước đồng loạt tăng

Ngày 12/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 12/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Tuần từ 14 – 20/9: Mọi chú ý đổ dồn vào quyết định lãi suất của Fed

Tuần từ 14 – 20/9: Mọi chú ý đổ dồn vào quyết định lãi suất của Fed

Ngày 12/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trong xu hướng giảm

Ngày 12/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trong xu hướng giảm

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +65.28
14/09 | +65.28 (7,656.98 +65.28 (+0.86%))
DJI +509.19
14/09 | +509.19 (52,573.29 +509.19 (+0.98%))
IXIC +251.34
14/09 | +251.34 (26,333.04 +251.34 (+0.96%))
NYA +190.96
14/09 | +190.96 (24,331.56 +190.96 (+0.79%))
XAX -42.48
14/09 | -42.48 (8,622.08 -42.48 (-0.49%))
BUK100P +5.75
14/09 | +5.75 (1,064.31 +5.75 (+0.54%))
RUT +12.99
14/09 | +12.99 (2,903.94 +12.99 (+0.45%))
VIX +1.82
14/09 | +1.82 (17.66 +1.82 (+11.50%))
FTSE +51.97
14/09 | +51.97 (10,702.41 +51.97 (+0.49%))
GDAXI -127.91
14/09 | -127.91 (25,440.65 -127.91 (-0.50%))
FCHI -46.21
14/09 | -46.21 (8,133.56 -46.21 (-0.56%))
STOXX50E -42.80
14/09 | -42.80 (6,282.33 -42.80 (-0.68%))
N100 -10.92
14/09 | -10.92 (1,890.59 -10.92 (-0.57%))
BFX +8.31
14/09 | +8.31 (5,721.67 +8.31 (+0.15%))
MOEX.ME -0.11
14/09 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +103.51
14/09 | +103.51 (24,909.14 +103.51 (+0.42%))
STI +26.19
14/09 | +26.19 (5,722.12 +26.19 (+0.46%))
AXJO +8.70
14/09 | +8.70 (8,749.90 +8.70 (+0.10%))
AORD +3.70
14/09 | +3.70 (8,923.90 +3.70 (+0.04%))
BSESN -120.84
14/09 | -120.84 (74,781.76 -120.84 (-0.16%))
JKSE -148.84
14/09 | -148.84 (6,392.54 -148.84 (-2.28%))
KLSE +8.92
14/09 | +8.92 (1,695.66 +8.92 (+0.53%))
NZ50 -19.64
14/09 | -19.64 (13,560.69 -19.64 (-0.14%))
KS11 -225.54
14/09 | -225.54 (6,684.37 -225.54 (-3.26%))
TWII -322.33
14/09 | -322.33 (45,862.52 -322.33 (-0.70%))
GSPTSE +191.19
14/09 | +191.19 (35,697.49 +191.19 (+0.54%))
BVSP -1,062.11
14/09 | -1,062.11 (187,206.89 -1,062.11 (-0.56%))
MXX -182.03
14/09 | -182.03 (63,924.77 -182.03 (-0.28%))
IPSA -59.68
14/09 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV -58,952.50
14/09 | -58,952.50 (3,098,897.50 -58,952.50 (-1.87%))
TA125.TA -27.36
14/09 | -27.36 (4,093.92 -27.36 (-0.66%))
CASE30 -364.10
14/09 | -364.10 (55,300.70 -364.10 (-0.65%))
JN0U.JO -93.29
14/09 | -93.29 (7,088.30 -93.29 (-1.30%))
DX-Y.NYB +0.35
14/09 | +0.35 (99.47 +0.35 (+0.36%))
125904-USD-STRD -22.89
14/09 | -22.89 (2,801.44 -22.89 (-0.81%))
XDB +0.20
14/09 | +0.20 (135.28 +0.20 (+0.15%))
XDE -0.10
14/09 | -0.10 (115.98 -0.10 (-0.09%))
000001.SS -2.78
14/09 | -2.78 (3,885.33 -2.78 (-0.07%))
N225 -518.35
14/09 | -518.35 (63,492.99 -518.35 (-0.81%))
XDN +0.35
14/09 | +0.35 (65.12 +0.35 (+0.53%))
XDA +0.13
14/09 | +0.13 (71.71 +0.13 (+0.18%))