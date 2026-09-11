Ngân hàng - Bảo hiểm

Ba “ông lớn” ngân hàng tư nhân đua tăng vốn, sắp gia nhập câu lạc bộ vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
18:52 | 11/09/2026
(TBTCO) - Techcombank vừa thông qua phương án phát hành thêm 50,28% số cổ phiếu qua hai cấu phần, dự kiến nâng vốn điều lệ từ 70.862 tỷ đồng lên 106.593 tỷ đồng. Cùng với Techcombank, MB và VPBank cũng tham gia cuộc đua tăng vốn để gia nhập “câu lạc bộ” vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng.
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Techcombank dự tính điều chỉnh kế hoạch tăng vốn, hạ tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu còn 50%
VPBank nâng vốn điều lệ lên ngưỡng 100.000 tỷ đồng trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh MB sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu để tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - mã CK: TCB) vừa công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hai cấu phần.

Vốn điều lệ hiện tại của Techcombank là 70.862,4 tỷ đồng, tương ứng hơn 7,086 tỷ cổ phiếu đang lưu hành.

Theo phương án được phê duyệt, ngân hàng dự kiến phát hành thêm tổng cộng gần 3,573 tỷ cổ phiếu qua hai cấu phần, qua đó, nâng vốn điều lệ Techcombank thêm hơn 35.730,97 tỷ đồng, lên khoảng 106.593,38 tỷ đồng. Như vậy, nếu hoàn tất cả hai đợt phát hành, vốn điều lệ Techcombank sẽ vượt mốc 100.000 tỷ đồng.

tiền gửi khách hàng co xuống 59,8% tổng nguồn vốn, tăng 5,5%, thấp hơn mức 9% của tín dụng.
Nguồn: Techcombank.
Tại ngày đăng ký cuối cùng 12/8/2026, Techcombank có hơn 7,086 tỷ cổ phiếu có quyền biểu quyết. Hơn 4,956 tỷ phiếu tán thành bằng văn bản, tương ứng 69,94%, qua đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn.

Phần lớn quy mô tăng vốn đến từ phương án phát hành hơn 3,543 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tổng giá trị theo mệnh giá hơn 35.431,2 tỷ đồng.

Tỷ lệ phát hành là 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 50 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2025.

Techcombank dự kiến sử dụng khoảng 86,6% lợi nhuận lũy kế chưa phân phối riêng lẻ còn lại sau khi chia cổ tức tiền mặt (40.893,67 tỷ đồng) để tăng vốn điều lệ, tương đương hơn 35.431 tỷ đồng.

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài dự kiến không thay đổi tại mức 22,5386% sau đợt phát hành.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Song song với cổ tức bằng cổ phiếu, Techcombank dự kiến phát hành 29.977.234 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 (ESOP), tổng giá trị theo mệnh giá hơn 299,77 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ phát hành khoảng 0,282%. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đối tượng gồm người lao động của Techcombank và các công ty con đáp ứng tiêu chuẩn của chương trình. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Bên cạnh đó, ngân hàng MB vừa triển khai chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, phát hành hơn 1,21 tỷ cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại. Đồng thời, ngân hàng chào bán khoảng 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu hơn 8.055 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 12/8, hạn nộp tiền mua cổ phiếu kết thúc ngày 7/9.

Nếu hoàn tất cả hai đợt phát hành, vốn điều lệ MB sẽ vượt 100.687 tỷ đồng, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng.

VPBank cũng vừa chốt ngày 25/9 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 26,04%, tương ứng hơn 2 tỷ cổ phiếu, với tổng giá trị hơn 20.600 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng.

Ngân hàng còn dự kiến chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, qua đó có thể nâng vốn điều lệ thêm 6.243 tỷ đồng, lên 106.244 tỷ đồng nếu hoàn tất toàn bộ kế hoạch.

Cuộc đua vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng đang nóng lên trong nhóm ngân hàng tư nhân lớn, khi MB, Techcombank và VPBank đồng loạt triển khai các kế hoạch tăng vốn quy mô lớn. Nếu hoàn tất, ba nhà băng này sẽ gia nhập “câu lạc bộ” ngân hàng vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng của hệ thống./.

Ánh Tuyết
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