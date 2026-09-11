Cục Thuế Việt Nam và Cục Tài chính công Pháp ký ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thuế

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 10/9/2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có cuộc làm việc song phương với Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền công nghiệp và Kỹ thuật số Pháp Roland Lescure.

Tại buổi làm việc, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Roland Lescure, Cục Thuế Việt Nam và Cục Tài chính công Pháp đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực thuế, mở ra khuôn khổ hợp tác mới, thiết thực và toàn diện giữa hai cơ quan thuế.

Những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp tiếp tục được duy trì và phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, trong bối cảnh hai nước tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, đẩy mạnh hợp tác về cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản lý tài chính công và hội nhập quốc tế.

Cục trưởng Cục Thuế Việt Nam Mai Xuân Thành và ông Guillaume Robert - lãnh đạo Cục Tài chính công Pháp trao biên bản ghi nhớ.

Đặc biệt, trong lĩnh vực thuế, Cục Tài chính công Pháp là cơ quan có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức và vận hành hệ thống quản lý thuế hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI), quản lý rủi ro, thanh tra, kiểm tra thuế, trao đổi thông tin quốc tế và hỗ trợ thu hồi nợ thuế xuyên biên giới.

Đây cũng là những lĩnh vực phù hợp với định hướng cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số của ngành Thuế Việt Nam.

Bản ghi nhớ được Cục trưởng Cục Thuế Việt Nam Mai Xuân Thành và ông Guillaume Robert - lãnh đạo Cục Tài chính công Pháp ký kết thể hiện cam kết của hai cơ quan trong việc tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật, qua đó góp phần nâng cao năng lực quản lý thuế của mỗi bên.

Mục tiêu trọng tâm của MOU là thiết lập khuôn khổ hợp tác song phương, hỗ trợ Cục Thuế Việt Nam trong quá trình rà soát cơ cấu tổ chức, hoàn thiện quy trình làm việc theo hướng tiệm cận các tiêu chuẩn của OECD, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ và từng bước hình thành mạng lưới chuyên gia giữa hai cơ quan.

Theo Bản ghi nhớ, hai bên xác định một số lĩnh vực hợp tác ưu tiên, trong đó có trao đổi thông tin theo yêu cầu và trao đổi thông tin tự động; hạ tầng công nghệ thông tin, nền tảng dữ liệu và ứng dụng AI trong quản lý thuế; công tác kiểm tra thuế; hỗ trợ quốc tế trong thu hồi nợ thuế.

Đây đều là những nội dung có ý nghĩa thiết thực trong quá trình ngành Thuế Việt Nam chuyển đổi mạnh phương thức quản lý theo hướng dựa trên dữ liệu, quản lý rủi ro và ứng dụng công nghệ. Việc trao đổi kinh nghiệm với Cục Tài chính công Pháp sẽ giúp Cục Thuế có thêm cơ sở tham khảo về tổ chức hệ thống dữ liệu, khai thác thông tin phục vụ quản lý, ứng dụng các công nghệ mới cũng như nâng cao hiệu quả kiểm tra, thanh tra và quản lý tuân thủ.

Bên cạnh các nội dung chuyên môn, hai bên sẽ triển khai hợp tác thông qua nhiều hình thức như tổ chức các chuyến thăm, làm việc cấp cao; đào tạo, hội thảo, tọa đàm chuyên đề; cử chuyên gia và phối hợp xây dựng Kế hoạch hành động hằng năm.

MOU có thời hạn 3 năm, được ký bằng tiếng Việt và tiếng Pháp. Việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cục Thuế Việt Nam và Cục Tài chính công Pháp không chỉ tạo thêm một kênh hợp tác chuyên môn giữa hai cơ quan thuế, mà còn góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp trong lĩnh vực tài chính công.

Thông qua tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật, hợp tác giữa hai cơ quan được kỳ vọng góp phần giúp Cục Thuế Việt Nam tiếp cận các kinh nghiệm, thông lệ quốc tế tiên tiến, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, phát triển nguồn nhân lực và thực hiện các mục tiêu của Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030./.