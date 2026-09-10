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Giá vàng hôm nay ngày 10/9: Vàng thế giới tăng hơn 50 USD/ounce

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:35 | 10/09/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng hơn 50 USD, lên ngưỡng 4.403 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng ổn định, trong khi vàng nhẫn biến động trái chiều.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.403 USD/ounce, tăng hơn 50 USD so với cùng thời điểm sáng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,9 triệu đồng/lượng và chênh lệch giữa hai thị trường ở mức khoảng 7,7 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá vàng tăng trở lại khi đồng USD tiếp tục chịu áp lực. Tuy nhiên, diễn biến của kim loại quý vẫn chịu sự chi phối của nhiều yếu tố trái chiều, từ đà tăng của giá dầu, biến động lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đến kỳ vọng về quyết định lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng hôm nay ngày 10/9: Vàng thế giới tăng hơn 50 USD/ounce
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Một trong những yếu tố nâng đỡ giá vàng là đồng USD đang dao động gần mức thấp nhất trong hai tuần. Khi đồng bạc xanh suy yếu, vàng được định giá bằng USD trở nên dễ tiếp cận hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, qua đó hỗ trợ nhu cầu đối với kim loại quý trên thị trường quốc tế.

Ông David Meger - Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định giá vàng đang nhận được một phần hỗ trợ từ áp lực giảm nhẹ của đồng USD trong thời gian gần đây. Diễn biến này giúp thị trường vàng duy trì đà đi lên, dù giới đầu tư vẫn thận trọng trước những tín hiệu mới liên quan đến lạm phát và chính sách tiền tệ của Mỹ.

Ở chiều ngược lại, sự gia tăng của giá dầu và lợi suất trái phiếu tiếp tục tạo sức ép lên thị trường. Giá dầu đã vượt ngưỡng 100 USD/thùng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển và chuỗi cung ứng. Những yếu tố này có thể khiến áp lực giá cả kéo dài, qua đó tác động đến kỳ vọng về lộ trình điều hành lãi suất của Fed.

Theo bà Rhona O’Connell, -Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại StoneX, đợt tăng của giá dầu lần này không chỉ làm gia tăng lạm phát mà còn xuất phát từ những gián đoạn trong vận chuyển và chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh chính sách tiền tệ đang tập trung nhiều hơn vào mục tiêu kiềm chế lạm phát, diễn biến này cũng góp phần đẩy lợi suất trái phiếu lên cao.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã có thời điểm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2023 trước khi hạ nhiệt nhẹ. Lợi suất ở mức cao làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản sinh lời cố định, đồng thời tạo thêm áp lực đối với vàng – tài sản không mang lại lãi suất. Vì vậy, biến động trên thị trường trái phiếu vẫn là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến xu hướng của kim loại quý.

Sự chú ý của giới đầu tư hiện chuyển sang loạt dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ. Chỉ số giá sản xuất dự kiến được công bố vào thứ Năm, tiếp đó là số liệu lạm phát tiêu dùng vào thứ Sáu. Kết quả của hai báo cáo này sẽ cung cấp thêm thông tin để thị trường đánh giá mức độ dai dẳng của áp lực giá cả, cũng như khả năng Fed điều chỉnh lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra vào tuần tới.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo khoảng 60% khả năng Fed tăng lãi suất tại kỳ họp sắp tới. Trong bối cảnh giá dầu neo cao và các tín hiệu lạm phát tiếp tục được theo dõi sát, triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ được dự báo vẫn là yếu tố chi phối đáng kể diễn biến giá vàng trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 9/9, giá vàng trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều ở phân khúc vàng nhẫn.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và PNJ không thay đổi so với phiên trước đó, kết phiên ở ngưỡng đưa giá về mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 144 - 148 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 900.000 đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 144 - 148 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không thay đổi giá ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng niêm yết ở ngưỡng 143,6 - 147 triệu đồng/lượng.

SJC giảm 500.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn giao dịch ở mức 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 143,2 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 10/09/2026 07:30

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