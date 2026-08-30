Giá vàng hôm nay ngày 30/8: Vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 4.453 USD/ounce, giảm khoảng 24 USD/ounce so với 24 giờ trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 141 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý chịu áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần, có thời điểm giảm hơn 3%, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh phát tín hiệu tiếp tục ưu tiên kiểm soát lạm phát. Những phát biểu này khiến thị trường gia tăng kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất trong thời gian tới.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo ông Tai Wong - nhà phân tích kim loại độc lập, giá vàng lao dốc khi ông Kevin Warsh cho rằng lạm phát chưa giảm đáng kể và Fed vẫn còn nhiều việc phải làm. Quan điểm này khiến khả năng điều chỉnh lãi suất tại cuộc họp tháng 9 trở nên khó dự đoán hơn.

Ông Warsh cho biết, Fed có thể cần tiếp tục hành động nếu các nhà hoạch định chính sách chưa tin tưởng lạm phát cơ bản đang trở lại mục tiêu 2%. Đây được xem là một trong những tín hiệu rõ ràng nhất gần đây về khả năng cơ quan này cân nhắc tăng lãi suất để kiểm soát áp lực giá cả.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 ở mức 58%, tăng đáng kể so với 36% trước bài phát biểu của ông Warsh. Khả năng lãi suất được nâng vào tháng 12 cũng lên tới 89%.

Mặc dù đà giảm mạnh cuối tuần khiến tâm lý thị trường thận trọng hơn, kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích vẫn nghiêng về kịch bản giá vàng phục hồi trong tuần tới.

Trong số 21 chuyên gia tham gia khảo sát, 10 người dự báo giá vàng tăng, 6 người nhận định kim loại quý tiếp tục đi xuống và 5 người cho rằng giá sẽ đi ngang hoặc tích lũy quanh vùng hiện tại.

Tâm lý lạc quan cũng chiếm ưu thế trong nhóm nhà đầu tư cá nhân. Trong 207 người tham gia khảo sát trực tuyến, 59% kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới, 21% dự báo giá giảm và 20% cho rằng thị trường sẽ đi ngang. Tuy nhiên, tỷ lệ dự báo tăng đã thấp hơn tuần trước, phản ánh tâm lý dè dặt sau cú giảm mạnh của giá vàng trong phiên cuối tuần.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 29/8, giá vàng trong nước đồng loạt giảm ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn. Tại phân khúc vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, SJC và PNJ giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn xuống 145,3 - 148,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn xuống ngưỡng 145,7 - 149,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn giao dịch ở ngưỡng 145,3 - 149,3 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết giá ở ngưỡng 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, giá vàng nhẫn giao dịch ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng. Tương tự, SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng.