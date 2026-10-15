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Giá vàng hôm nay ngày 15/10: Giá vàng trong nước giảm đến 1 triệu đồng/lượng

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:43 | 15/10/2026
(TBTCO) - Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tại nhiều thương hiệu cùng giảm, với mức điều chỉnh cao nhất lên đến 1 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Theo cập nhật, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 4.105 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 129,5 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch ngày 14/10, giá vàng thế giới giảm phiên thứ ba liên tiếp. Số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo làm dấy lên lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất, gây sức ép lên kim loại quý.

Giá vàng hôm nay ngày 15/10: Giá vàng trong nước giảm đến 1 triệu đồng/lượng
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Sau khi báo cáo được công bố, chỉ số USD tăng 0,4%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đi lên. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ tăng 0,6%, cao hơn mức tăng 0,4% của tháng trước. Thị trường nâng xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 từ 22% lên khoảng 44%.

Theo Ryan McKay - Giám đốc Chiến lược Hàng hóa tại TD Securities, việc giá vàng không vượt được ngưỡng 4.200 USD/ounce đã khiến một số quỹ đầu cơ bán các vị thế mua dài hạn. Số liệu lạm phát cao hơn dự báo làm tăng thêm áp lực bán. Ông cho rằng hoạt động bán có hệ thống tiếp tục là yếu tố đáng kể chi phối giá kim loại quý.

Dù vậy, ông McKay nhận định mốc 4.000 USD/ounce vẫn có thể đóng vai trò hỗ trợ. Các vị thế đầu tư vĩ mô, dòng vốn vào quỹ ETF vàng và nhu cầu mua của ngân hàng trung ương vẫn là những yếu tố nâng đỡ thị trường, nhất là trong vùng giá 4.000 - 4.100 USD/ounce.

Thị trường hiện tập trung vào khả năng Fed phản ứng với diễn biến lạm phát trong cuộc họp cuối tháng. Một số nhà phân tích cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ khó nâng lãi suất chỉ một tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Các nhà phân tích trái phiếu của TD Securities cũng không dự báo Fed tăng lãi suất trong tháng này, song điều đó chưa đồng nghĩa giá vàng sẽ sớm phục hồi mạnh.

Alex Kuptsikevich - nhà phân tích thị trường chính tại FxPro, dự báo giá vàng có thể dao động trong khoảng 4.050 - 4.200 USD/ounce. Theo ông, giá dầu, lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng đang gây sức ép lên vàng; trong khi nhu cầu đầu tư và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương giúp hạn chế đà giảm.

Ông Kuptsikevich cũng lưu ý thị trường sẽ theo dõi phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trong cuộc trao đổi bên lề các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Nhóm Ngân hàng Thế giới tại Bangkok. Trong bối cảnh CPI tăng nhanh, những phát biểu cứng rắn về chính sách tiền tệ có thể đẩy giá vàng xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce.

Ole Hansen - Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cũng không kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10, nhưng cho rằng cơ quan này đang đối mặt với dư địa điều hành hạn hẹp. Theo ông, lợi suất thực tăng, đồng USD mạnh lên và triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt là những trở ngại trước mắt của vàng, dù nhu cầu đầu tư dài hạn vẫn hỗ trợ thị trường.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 14/10, giá vàng trong nước giảm ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giao dịch tại 139,8 - 143,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch xuống ngưỡng 138,8 - 143,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết tại 139 - 143 triệu đồng/lượng. PNJ và SJC giảm 1 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 138,8 - 142,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn giảm xuống mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
Từ khóa:
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Cập nhật: 15/10/2026 07:30

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Cập nhật: 15/10/2026 07:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30