Cú sốc thuế quan kéo VN-Index xuống vùng 1.630 điểm

Thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua một tuần nhiều biến động. Nhịp hồi đầu tuần đưa chỉ số trở lại kiểm định mốc 1.700 điểm nhưng không thành công khi thanh khoản chưa cải thiện. Áp lực bán sau đó gia tăng, khiến VN-Index đánh mất vùng hỗ trợ 1.670 điểm. Phiên 26/11, chỉ số giảm 57,77 điểm, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 7. Diễn biến trên xảy ra ngay sau khi Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) công bố đề xuất mức thuế bổ sung tối đa 35% đối với hàng hóa Việt Nam theo Mục 301.

Tuy nhiên, thông tin mới từ tiến trình đàm phán sau đó phần nào giúp giảm bớt lo ngại của thị trường. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam ngày 27/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam và Hoa Kỳ đã cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, hai bên đang hoàn tất những vấn đề kỹ thuật cuối cùng để tiến tới ký kết. “Mức thuế áp dụng thực tế sẽ thấp hơn nhiều so với mức tối đa dự kiến mà phía Hoa Kỳ vừa công bố”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Phiên cuối tuần, VN-Index bật tăng 24 điểm, qua đó VN-Index khép lại tuần giao dịch 23/11-27/11 tại 1.653,90 điểm, giảm 34,89 điểm, tương đương 2,07%, ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp. Dòng tiền vẫn cho thấy sự thận trọng. Theo số liệu từ Chứng khoán CSI, khối lượng khớp lệnh tuần thấp hơn 25% so với bình quân 20 tuần trong bối cảnh thị trường nghỉ một ngày giao dịch (24/11). Giao dịch bình quân trên sàn HOSE đạt khoảng 674 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 14.742 tỷ đồng mỗi phiên.

VN-Index hồi phục trong phiên cuối tuần - Nguồn: TradingView

Ông Nguyễn Đức Anh, chuyên gia phân tích từ Chứng khoán Pinetree, lưu ý hai phiên tăng trong tuần đều có thanh khoản thấp hơn đường trung bình 20 phiên (MA20), trong khi phiên giảm mạnh ngày 26/11 lại là phiên duy nhất thanh khoản vượt mức bình quân. Theo ông Đức Anh, nhịp hồi đầu tuần đưa chỉ số lên kiểm định 1.700 điểm nhưng thất bại khi thanh khoản chưa cải thiện.

Dòng vốn ngoại cũng tạo thêm sức ép. Tuy nhiên, mức bán ròng lớn trong tuần phần lớn đến từ giao dịch thỏa thuận tại VIC. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 6.551 tỷ đồng trên ba sàn trong tuần. Trong đó, giao dịch thỏa thuận cổ phiếu VIC khoảng 4.841 tỷ đồng. FUEVFVND bị bán ròng 474 tỷ đồng, HDB 185 tỷ đồng. Ở chiều mua, FPT dẫn đầu với 223 tỷ đồng, tiếp đến là POW 172 tỷ đồng và VPI 106 tỷ đồng, thay vì phản ánh hoàn toàn hoạt động rút vốn đồng loạt trên thị trường.

Tìm vùng cân bằng mới

Bước sang tuần giao dịch 30/11-4/12, thị trường sẽ tiếp tục đánh giá tác động của câu chuyện thuế quan, nhưng tính bất ngờ đã phần nào giảm bớt khi tiến trình đàm phán Việt Nam - Hoa Kỳ được cập nhật rõ hơn. Trọng tâm vì vậy có thể dần quay trở lại khả năng VN-Index xác lập vùng cân bằng sau nhịp giảm mạnh.

Theo ông Nguyễn Đức Anh, kịch bản cơ sở của Pinetree là VN-Index dao động trong vùng 1.600-1.670 điểm. Vùng 1.670 điểm, từ hỗ trợ cũ đã trở thành kháng cự gần. Nhịp hồi có thể gặp áp lực tại đây nếu thanh khoản tiếp tục thấp hơn bình quân. Một phiên đóng cửa dưới 1.600 điểm sẽ làm tăng rủi ro giảm sâu hơn. Theo ông Đức Anh, việc chỉ có 19% cổ phiếu nằm trên MA20, nhóm ngân hàng chưa thoát xu hướng giảm và khối ngoại mới có một phiên mua ròng sau chuỗi bán ròng kéo chưa phải cơ sở cho một sự đảo chiều trong ngắn hạn .

Chứng khoán Kirin (CSI) cũng đánh giá phiên tăng cuối tuần tích cực về điểm số nhưng độ lan tỏa chưa cao, trong khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn khoảng 19% mức bình quân 20 phiên. Các chuyên gia từ CSI thiên về kịch bản hồi kỹ thuật, với khả năng VN-Index kiểm định lại khoảng trống giảm giá 1.678-1.686 điểm.

Từ khi VN-Index tạo đỉnh tháng 5/2026 đến nay, thị trường đã trải qua giai đoạn điều chỉnh kéo dài. Hiện tại VN-Index vẫn trong xu hướng giảm giá ngắn hạn. Tuy nhiên đa số các nhóm ngành, các mã đã về vùng định giá tương đối hợp lý. Chúng tôi đánh giá chất lượng thị trường đang tạo đáy với dòng tiền gia tăng vùng giá thấp. Chứng khoán SHS

Trong khi đó, theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, đa số các nhóm ngành, các mã chứng khoán sau giai đoạn điều chỉnh giảm mạnh kéo dài đã về vùng định giá tương đối hợp lý, các vùng hỗ trợ dài hạn với rủi ro được kiểm soát tốt hơn. Sau giai đoạn giảm mạnh, thị trường đã mở ra nhiều cơ hội với biên an toàn và triển vọng lợi nhuận tốt hơn

Tuần tới, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng dự kiến được công bố ngày 3/12. Số liệu về sản xuất công nghiệp, thương mại, lạm phát và các cân đối lớn sẽ giúp thị trường có thêm căn cứ đánh giá sức khỏe nền kinh tế khi bước vào tháng cuối năm. Số liệu trên thị trường quốc tế cũng là các biến số cần theo dõi tuần tới. Tại Mỹ, báo cáo việc làm tháng 11 công bố cuối tuần sẽ là dữ liệu quan trọng cuối cùng trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ngày 9/12. Thị trường dự báo nền kinh tế Mỹ tạo thêm khoảng 90.000 việc làm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ở 4,1%.

Sau một tuần chịu tác động mạnh từ thông tin thuế quan, thị trường sẽ có thêm dữ liệu để định hình lại kỳ vọng. Tuy nhiên, để nhịp hồi cuối tuần trở thành một vùng cân bằng bền vững hơn, VN-Index vẫn cần lấy lại 1.670-1.700 điểm cùng sự cải thiện của thanh khoản và độ rộng thị trường. Những tín hiệu này sẽ quyết định liệu cú giảm vừa qua chỉ là một nhịp phản ứng mạnh trước thông tin mới hay thị trường còn cần thêm thời gian để hoàn tất quá trình tạo đáy.