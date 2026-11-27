Theo JICA, sự ghi nhận này phản ánh gần ba thập kỷ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời ghi nhận những hỗ trợ của JICA trong việc tăng cường năng lực quản lý nhà nước, nâng cao tính công bằng, minh bạch và hiệu quả của thị trường, thúc đẩy bảo vệ nhà đầu tư và hội nhập quốc tế của thị trường vốn Việt Nam.

Đại diện JICA cùng các cá nhân, tập thể được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao tặng Bằng khen của Bộ Tài chính. Ảnh: JICA

Bộ Tài chính cũng vinh danh ông Kobayashi Yosuke, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, với Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Tài chính Việt Nam với những đóng góp trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Nhật Bản, cũng như hỗ trợ nỗ lực nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và năng lực cạnh tranh quốc tế của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thông cáo báo chí phát hành ngày 27/11 của JICA nhấn mạnh: “Nhân dịp đặc biệt này, JICA xin chúc mừng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tất cả các cơ quan hữu quan của ngành chứng khoán Việt Nam với những thành tựu đã đạt được trong suốt ba thập kỷ qua. Kể từ khi thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thị trường vốn Việt Nam đã phát triển thành một kênh huy động vốn quan trọng cho đầu tư và tăng trưởng kinh tế, đồng thời không ngừng tăng cường tính minh bạch, quản trị doanh nghiệp và bảo vệ nhà đầu tư”.

JICA cho biết, tổ chức tự hào đã đồng hành cùng Việt Nam trong suốt hành trình phát triển này. Kể từ khi nối lại hợp tác Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) vào năm 1992, JICA đã liên tục hỗ trợ sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam thông qua đối thoại chính sách, hợp tác kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường năng lực thể chế. Trong gần 25 năm qua, JICA đã hỗ trợ các chương trình đào tạo tại Nhật Bản, tạo điều kiện cho các cán bộ trong ngành chứng khoán Việt Nam nâng cao năng lực chuyên môn.

Tiếp đó, JICA đã triển khai dự án “Nâng cao năng lực về cải thiện tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam” (2019 - 2023), góp phần tăng cường năng lực quản lý nhà nước, cải thiện công tác giám sát thị trường, nâng cao chất lượng hoạt động chào bán chứng khoán và niêm yết, nâng cấp công tác công bố thông tin và bảo vệ nhà đầu tư, đồng thời hỗ trợ thực thi Luật Chứng khoán năm 2019.

Dự án cũng đã xây dựng nhiều sản phẩm quan trọng, bao gồm các nghiên cứu cơ sở, các đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của IOSCO, tài liệu đào tạo và sổ tay hướng dẫn thực tiễn về giám sát thị trường.

Tiếp nối các thành quả trên, JICA và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hiện đang triển khai Dự án Hợp tác Kỹ thuật “Nâng cao năng lực về thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam” (2024 - 2027) nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thị trường, năng lực giám sát và sức cạnh tranh quốc tế.

Dự án đã và đang tổ chức các phiên kỹ thuật, đối thoại chính sách và hội thảo tăng cường năng lực với sự tham gia của các cơ quan quản lý, sở giao dịch chứng khoán và các tổ chức liên quan; đồng thời thúc đẩy đối thoại chính sách với các cơ quan như Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA),.

JICA đánh giá cao mối quan hệ đối tác với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cam kết tiếp tục hỗ trợ sự phát triển của một thị trường vốn công bằng, minh bạch, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các bên liên quan khác nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, khi thị trường chứng khoán Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới.