VN-Index tăng hơn 24 điểm

Sau phiên giảm sâu gần 60 điểm trước đó, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận nhịp phục hồi tích cực trong phiên 27/11. Lực cầu cải thiện giúp VN-Index có thời điểm tăng hơn 33 điểm, trước khi thu hẹp đà tăng về cuối phiên. Kết phiên, VN-Index tăng 24,22 điểm (+1,49%), lên mức 1.653,90 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 27/11

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 208 mã tăng giá, 59 mã giữ giá tham chiếu và 83 mã giảm giá.

Độ mở của nhóm ngành cũng có sự khởi sắc với đa phần các ngành tăng điểm. Trong đó dầu khí, ngân hàng và bất động sản là nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi tăng +24,65 điểm, lên mức 1.753,53 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế khi có 24 mã tăng giá, 2 mã giảm giá và 3 mã giữ giá.

Phiên tăng điểm nhưng thị trường vẫn ghi nhận sự sụt giảm về thanh khoản. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 585 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 11.269 tỷ đồng, giảm gần 30% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +1,54 điểm, lên mức 228,11 điểm, còn UPCoM-Index giảm -0,22 điểm về mức 118,22 điểm.

Một điểm sáng đáng chú ý đến từ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Sau những phiên bán ròng mạnh, khối ngoại bất ngờ đảo chiều mua ròng 611 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HoSE, khối ngoại mua ròng 563 tỷ đồng. Tại chiều mua, FPT là tâm điểm khi được khối ngoại mua ròng gần 182 tỷ đồng. Theo sau là MBB và BSR với giá trị mua ròng lần lượt 80 tỷ đồng và 56 tỷ đồng. Hai cổ phiếu HPG và VIC cũng được mua ròng lần lượt 52 tỷ đồng và 44 tỷ đồng.

Ngược chiều, GMD chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với giá trị gần 150 tỷ đồng. Chứng chỉ quỹ FUEVFVND bị bán ròng 30 tỷ đồng, tiếp đến là NLG và GEX cùng khoảng 24 tỷ đồng, HDB khoảng 15 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 63 tỷ đồng

Nhóm dầu khí dẫn dắt đà phục hồi

Điểm sáng nổi bật trong phiên giao dịch hôm nay là nhóm cổ phiếu dầu khí khi chỉ số ngành tăng 6,8%, dẫn đầu thị trường. Lực cầu gia tăng mạnh trong phiên chiều giúp BSR, PVD và PVS đồng loạt tăng hết biên độ. Nhiều cổ phiếu khác như GAS, PLX, OIL, PVC, PVB, POS cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng. Trong đó, riêng BSR và GAS đóng góp tổng cộng gần 4 điểm vào mức tăng của VN-Index.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng diễn biến tương đối tích cực với sắc xanh chiếm ưu thế. Nổi bật là KLB tăng trần, LPB tăng 4,84%, MBB tăng 2,82%, TCB tăng 2,54%. Tuy nhiên, một số mã như MSB và NAB vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Sắc xanh cũng lan tỏa tại nhóm bất động sản, với NVL tăng 6,1%, TCH tăng 4,08%, IDC tăng 3,24%, cùng diễn biến tích cực của VRE, DXG và NLG. Trong khi đó, nhóm chứng khoán phân hóa rõ nét hơn khi VND, TCX, VCK, VIX và MBS tăng giá, còn VCI, CTS giảm điểm; SSI, HCM và SHS đóng cửa tại tham chiếu.

VN-Index phục hồi mạnh về điểm số sau phiên giảm sâu trước đó

Mặc dù VN-Index phục hồi mạnh về điểm số sau phiên giảm sâu trước đó, đà tăng vẫn phụ thuộc đáng kể vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi dòng tiền chưa lan tỏa đồng đều giữa các nhóm ngành. Đáng chú ý, thanh khoản sụt giảm mạnh so với phiên trước, với khối lượng khớp lệnh thấp hơn khoảng 19% so với bình quân 20 phiên gần nhất.

Theo giới phân tích, diễn biến phục hồi trong phiên cuối tuần phần nào giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư sau phiên bán tháo mạnh. Tuy nhiên, độ lan tỏa và thanh khoản chưa đủ thuyết phục để xác nhận tín hiệu đảo chiều xu hướng.

Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục nhịp hồi phục kỹ thuật, hướng tới lấp khoảng trống giảm giá tại vùng 1.678 - 1.686 điểm. Xét trên khung thời gian tuần, VN-Index vẫn ghi nhận tuần giảm điểm thứ hai liên tiếp, cho thấy xu hướng điều chỉnh còn chiếm ưu thế. Khả năng duy trì đà phục hồi trong những phiên tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào sự cải thiện của dòng tiền và mức độ lan tỏa giữa các nhóm cổ phiếu./.