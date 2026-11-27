Chương trình kỷ niệm còn có sự tham dự của đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; đồng chí Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an.

Cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các đối tác trong nước và quốc tế.

Nhân dịp này Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi tặng lẵng hoa chúc mừng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Chương trình Kỷ niệm

Với chủ đề “65 năm PETROVIETNAM: Năng lượng quốc gia – Khát vọng toàn cầu”, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với PETROVIETNAM và các thế hệ người lao động dầu khí; là dịp nhìn lại chặng đường 65 năm xây dựng, trưởng thành và cống hiến cho đất nước, tri ân những thế hệ đã đặt nền móng, xây dựng và phát triển ngành; đồng thời khẳng định quyết tâm, trách nhiệm và khát vọng của PETROVIETNAM trong giai đoạn phát triển mới.

Nhìn lại chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn khẳng định, giá trị đáng nhớ nhất của ngành không chỉ là những mỏ dầu, đường ống, nhà máy hay công trình giữa biển khơi, mà chính là con người - những thế hệ đã dành tuổi trẻ, trí tuệ và tâm huyết cho sự nghiệp dầu khí.

Từ những ngày đầu tìm dầu trong điều kiện bom đạn, thiếu thốn, đến hành trình vươn ra biển lớn, làm chủ công nghệ và đưa dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam ra thế giới, các thế hệ người lao động đã tạo nên nền tảng phát triển của PETROVIETNAM. Đây là thành quả chung của các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, nhà trường, doanh nghiệp, đối tác trong nước và quốc tế, cùng hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, người lao động.

Chủ tịch HĐTV Lê Ngọc Sơn phát biểu tại chương trình

Chủ tịch HĐTV Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh, trưởng thành cùng ngành Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn đã phát triển từ thăm dò, khai thác đến mở rộng chuỗi giá trị và hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng trong và ngoài ngành. Trên hành trình đó, PETROVIETNAM luôn gắn nhiệm vụ kinh tế với quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đồng thời ý thức sâu sắc rằng di sản được kế thừa là thành quả của nhiều thế hệ, của cả ngành và đất nước.

Từ di sản được kế thừa, Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM khẳng định, sự tri ân có ý nghĩa nhất là làm tốt phần việc của thế hệ mình: giữ vững nền tảng dầu khí, làm chủ thêm công nghệ, chăm lo tốt hơn cho người lao động và trao lại cho mai sau một ngành Dầu khí vững hơn, một PETROVIETNAM mạnh hơn. PETROVIETNAM sẵn sàng đảm nhận, thực hiện đến cùng các nhiệm vụ mà ngành và đất nước giao phó.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Lê Hoài Trung, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và lãnh đạo PETROVIETNAM thực hiện Nghi thức kích hoạt “Năng lượng Quốc gia - Khát vọng toàn cầu”

Phát biểu tại Chương trình kỷ niệm, thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, người lao động ngành Dầu khí Việt Nam trong 65 năm qua; trân trọng tri ân các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp dầu khí; đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương, nhân dân cả nước; trân trọng cảm ơn các chuyên gia, đối tác, bạn bè quốc tế đã hỗ trợ, đồng hành cùng ngành dầu khí và tập đoàn trong suốt quá trình phát triển.

Điểm lại những dấu ấn quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của ngành dầu khí Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ trong những năm đầu Đổi mới, nguồn thu từ dầu khí đã góp phần quan trọng giúp đất nước vượt qua khó khăn, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đến nay, sản lượng khai thác dầu thô trong nước đạt 458,5 triệu tấn; nộp ngân sách nhà nước toàn hệ thống đạt khoảng 3,1 triệu tỷ đồng. Những thành tựu đó thể hiện đóng góp to lớn của toàn ngành cho sự phát triển nhanh, bền vững của nền kinh tế quốc gia.

Trên hành trình ấy, Thủ tướng đánh giá Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam) đã phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, xây dựng các chuỗi giá trị dầu khí, phát triển đội ngũ nhân lực và năng lực công nghiệp của đất nước. Đặc biệt là bản lĩnh dám mở đường, tinh thần sáng tạo, đột phá, tự lực, tự cường, đoàn kết, kỷ luật. Những giá trị ấy cần tiếp tục được trao truyền, trở thành động lực để thế hệ hôm nay đảm nhận những sứ mệnh to lớn hơn.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào vào giai đoạn phát triển mới, đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển và quyết tâm thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Ngành Dầu khí và PETROVIETNAM có trách nhiệm đóng góp xứng đáng vào nhiệm vụ này. Tập đoàn đứng trước trách nhiệm lớn hơn trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển công nghiệp và tham gia chuyển dịch năng lượng xanh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng tập thể lãnh thể PETROVIETNAM

Thủ tướng yêu cầu PETROVIETNAM, với vai trò lực lượng nòng cốt thực hiện hóa các mục tiêu chiến lược của ngành Dầu khí, cần xác định tầm nhìn chiến lược dài hạn, nuôi dưỡng khát vọng vươn tầm toàn cầu trên cơ sở năng lực đảm nhận những nhiệm vụ chiến lược ngày càng lớn của đất nước, sức cạnh tranh bền vững, năng lực công nghệ và giá trị thực chất đóng góp cho nền kinh tế; qua đó góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghiệp - năng lượng toàn cầu.

Đồng thời, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống 65 năm, trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết, ngành Dầu khí và PETROVIETNAM sẽ tiếp tục thực hiện tốt định hướng “Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu” mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành cho Tập đoàn; tạo dựng những thành quả mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cườngkhẳng định 65 năm qua là sự dấn thân quên mình và không ít mất mát của biết bao nhiêu người làm Dầu khí, đã tạo ra nền tảng vững chắc, để PETROVIETNAM - thế hệ người Dầu khí hiện tại được kế thừa và tiếp tục phát huy, tạo ra những giá trị mới cho đất nước và vươn tới khát vọng toàn cầu.Trong chặng đường tiếp theo, PETROVIETNAM sẽ đoàn kết một lòng, làm đến cùng và thực hiện bằng được các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao phó.

Tại chương trình, 65 đại biểu đại diện cho các thế hệ người lao động PETROVIETNAM đã cùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và lãnh đạo Tập đoàn thực hiện nghi thức kích hoạt “Năng lượng Quốc gia - Khát vọng toàn cầu”, đánh dấu dấu mốc 65 năm xây dựng và phát triển, mở ra chặng đường mới với khát vọng vươn tầm quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Lê Hoài Trung, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và lãnh đạo PETROVIETNAM được thực hiện Nghi thức kích hoạt “Năng lượng Quốc gia - Khát vọng toàn cầu”

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, ngày 26/11/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, PETROVIETNAM tổ chức triển lãm số với chủ đề “Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu”, tái hiện hành trình 65 năm của ngành Dầu khí Việt Nam từ những dấu mốc lịch sử, những câu chuyện về con người đến những thành tựu khoa học công nghệ, các công trình tiêu biểu và hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng của PETROVIETNAM.