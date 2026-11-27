Lợi nhuận tài chính nhiều doanh nghiệp bảo hiểm tăng tốc

Thống kê từ 13 doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết trên sàn, bao gồm Tập đoàn Bảo Việt (hoạt động trong cả lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ), 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 10 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cho thấy, tổng lợi nhuận gộp hoạt động tài chính trong 9 tháng 2026 đạt gần 12.410 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ.

Hoạt động đầu tư tài chính tiếp tục đóng vai trò quan trọng, thậm chí giúp nhiều doanh nghiệp bù đắp phần lợi nhuận âm từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm cốt lõi, từ đó, giúp duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận chung.

Nguồn: Báo cáo tài chính các doanh nghiệp. Đồ họa: Ánh Tuyết

Với lợi thế về quy mô danh mục đầu tư, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục dẫn đầu khi ghi nhận hơn 9.711 tỷ đồng lợi nhuận hoạt động tài chính, tăng 18,4% cùng kỳ. Nếu loại trừ Bảo Việt, lợi nhuận tài chính của 12 doanh nghiệp còn lại chỉ tăng khoảng 6,2%. Trong đó, PVI ghi nhận 793,2 tỷ đồng lợi nhuận hoạt động tài chính, tăng 10,7% cùng kỳ.

Xét về tốc độ tăng trưởng, Bảo hiểm PTI nổi bật với mức tăng 64,6%, đạt 172,8 tỷ đồng. Yếu tố giúp Bảo hiểm PTI dẫn đầu nhóm khảo sát chủ yếu đến từ việc tiết giảm chi phí và chuyển dịch cơ cấu nguồn thu. Dù doanh thu tài chính gần như đi ngang ở mức 194 tỷ đồng, lãi tiền gửi có kỳ hạn tăng 47,4%, đạt 149,4 tỷ đồng; trong khi lãi kinh doanh trái phiếu và đầu tư khác giảm hơn một nửa.

Đáng chú ý, chi phí tài chính giảm tới 76,3%, còn 21,2 tỷ đồng, chủ yếu nhờ chi phí kinh doanh chứng khoán và đầu tư khác giảm mạnh từ 73,2 tỷ đồng xuống 5,2 tỷ đồng.

Theo sau PTI về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tài chính là PJICO với mức tăng 54,7%, đạt 117,6 tỷ đồng; Bảo hiểm Agribank (ABIC) tăng 35,6%, đạt 150,2 tỷ đồng... Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng không đồng đều khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tài chính sụt giảm.

Diễn biến tích cực của lợi nhuận tài chính song hành với việc mở rộng quy mô danh mục đầu tư. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn của 13 doanh nghiệp đạt hơn 360.400 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cuối năm 2025.

Đáng chú ý, tại PTI, PJICO và ABIC, tốc độ tăng lợi nhuận tài chính vượt xa tốc độ mở rộng danh mục đầu tư. Điều này cho thấy bên cạnh quy mô nguồn vốn, cơ cấu danh mục, lợi suất đầu tư cũng là những biến số quan trọng chi phối kết quả tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm.

Xét về tốc độ mở rộng danh mục đầu tư, Bảo hiểm DBV dẫn đầu với mức tăng 20,2%; tiếp đến là PVI và PTI cùng tăng 18,9%; MIC tăng 14,6%; PJICO tăng 12,4%. BSH là doanh nghiệp duy nhất thu hẹp quy mô đầu tư, với mức giảm 17,5%.

Không chỉ nhờ mở rộng danh mục, mà còn chuyển dịch linh hoạt

Mức tăng trưởng lợi nhuận tài chính dẫn đầu nhóm khảo sát của PTI song hành với quá trình chuyển dịch danh mục đầu tư, theo hướng gia tăng quy mô tiền gửi, kéo dài kỳ hạn đầu tư trái phiếu và thu hẹp danh mục chứng khoán kinh doanh. Tính đến cuối quý III/2026, số dư tiền gửi của PTI tăng 26,4%, lên 3.777 tỷ đồng; trong khi quy mô chứng khoán kinh doanh giảm 52,8%, còn 49,4 tỷ đồng.

Lãi suất tiền gửi hấp dẫn hơn, linh hoạt chiến lược phân bổ danh mục “PVI AM rất linh hoạt trong phân bổ tài sản. Việc điều chỉnh tỷ trọng giữa tiền gửi và trái phiếu chính là phản ánh chiến thuật trong quản lư đầu tư. Nhu cầu thanh khoản và mức bù đắp rủi ro của từng loại tài sản là những yếu tố PVI AM luôn theo dơi sát sao. Khi mặt bằng lăi suất tiền gửi trở nên hấp dẫn hơn, chênh lệch giữa lăi suất tiền gửi và một số sản phẩm đầu tư, ví dụ như trái phiếu, có thể thu hẹp, khiến chúng tôi cân nhắc tương quan giữa lợi nhuận và rủi ro”. Ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Khối Đầu tư, Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI (PVI AM)

Cũng tập trung nguồn vốn vào tiền gửi và trái phiếu, Bảo hiểm DBV dẫn đầu nhóm khảo sát về tốc độ mở rộng danh mục đầu tư tài chính, với quy mô đạt hơn 3.826 tỷ đồng vào cuối quý III/2026, tăng 20,2% so với đầu năm.

Tiền gửi tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với tổng giá trị đạt 3.297,6 tỷ đồng, tăng 15,2%, chiếm 86% danh mục đầu tư. Tuy nhiên, cơ cấu tiền gửi có sự dịch chuyển rõ nét về kỳ hạn khi tiền gửi ngắn hạn tăng 34,8%; trong khi tiền gửi dài hạn giảm.

Song song với xu hướng rút ngắn kỳ hạn tiền gửi, DBV đẩy mạnh đầu tư trái phiếu dài hạn với quy mô tăng 123,8%, lên 491,2 tỷ đồng, nâng tỷ trọng trong danh mục đầu tư. Trong khi đó, chứng khoán kinh doanh dù tăng 40,8% nhưng vẫn chiếm chưa đến 1% tổng danh mục.

Với PVI, lợi nhuận từ hoạt động tài chính của PVI đạt 793,2 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Tại cuối quý III/2026, danh mục đầu tư tài chính đạt 19.857,3 tỷ đồng, tăng 18,9% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất (79%), đạt gần 15.700 tỷ đồng, tăng 33,2%, với lãi suất VND dao động từ 4,5 - 9,7%/năm. Ngược lại, danh mục trái phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn thu hẹp đáng kể.

Chia sẻ về chiến lược đầu tư tại hội nghị nhà đầu tư mới đây, ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Khối Đầu tư Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI (PVI AM) cho biết, Công ty phân bổ tài sản một cách hợp lý và thường xuyên quan sát môi trường kinh tế vĩ mô, tính thanh khoản của thị trường, cũng như rủi ro của từng sản phẩm. Từ đó, giới hạn rủi ro về đầu tư, đối tác, rủi ro tập trung và cơ cấu kỳ hạn của danh mục

Trong một môi trường biến động như vậy, Công ty Quản lý quỹ PVI liên tục theo dõi thị trường, để có thể tận dụng tất cả những lợi thế của thị trường, vì “trong nguy có cơ”. Ông Vũ cho rằng, lãi suất tiền gửi đã tăng lên mức khá cao trong năm qua, Công ty phân bổ nhiều hơn vào danh mục cổ phiếu và danh mục tiền gửi.

Chỉ rõ đặc thù của khối bảo hiểm phi nhân thọ, TS. Trần Nguyên Đán - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Kinh tế Phương Nam cho rằng, doanh nghiệp phi nhân thọ đã quen với chu kỳ sản phẩm ngắn hạn, quy trình định phí linh hoạt và quản trị bồi thường nhanh.

Đặc thù này cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp linh hoạt hơn trong quản trị dòng tiền và phân bổ danh mục đầu tư, tận dụng cơ hội gia tăng thu nhập tài chính trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi duy trì ở mức cao.