Lợi suất tăng không kịp chi phí vốn, NIM ngân hàng lùi bước

Theo báo cáo ngành ngân hàng của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS Research), biên lãi ròng (NIM) quý III/2026 của các ngân hàng niêm yết lùi nhẹ về 3,11%, so với mức 3,14% trong quý II, khi chi phí vốn tăng 47 điểm cơ bản so với quý trước, nhanh hơn lợi suất tài sản.

“So với quý II, lợi suất tài sản sinh lãi tăng 43 điểm cơ bản lên 8,07%, còn chi phí vốn tăng 47 điểm cơ bản lên 5,27%, mức cao nhất kể từ quý III/2023”, TCBS nêu rõ.

Điều này có nghĩa là chi phí ngân hàng phải trả để huy động vốn tăng nhanh hơn mức thu nhập kiếm được từ cho vay và các tài sản sinh lãi, khiến phần chênh lệch lãi thu về bị thu hẹp, kéo NIM đi xuống.

Chi phí vốn cao nhất ba năm, ngân hàng xoay xở đủ cách giữ NIM

Áp lực chủ yếu đến từ việc chi phí vốn tăng nhanh hơn lợi suất tài sản. Cơ cấu nguồn vốn dịch chuyển sang các kênh có chi phí cao hơn, khi tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) giảm về 19,6%, từ mức 20,2% trong quý II và 21,7% vào cuối năm 2025. Trong khi đó, lãi suất cho vay bình quân cũng tăng lên 8,4 - 10,7% trong tháng 8, từ mức 6,7 - 9% vào tháng 12/2025, nhưng dư nợ trung và dài hạn có tốc độ tái định giá chậm hơn.

Chia sẻ về diễn biến của NIM tại hội nghị nhà đầu tư mới đây, đại diện BIDV cho biết, NIM của BIDV vào cuối tháng 9/2026 ở mức 2,07%. Theo BIDV, lợi suất tài sản cải thiện nhưng khó đủ bù đắp mức gia tăng của chi phí huy động vốn. Đây là nguyên nhân khiến NIM của ngân hàng chưa thể cải thiện vào cuối quý III.

Cũng theo đánh giá của ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Techcombank, NIM là một trong những chỉ số gặp khó khăn chung của toàn ngành ngân hàng trong năm 2026.

Dù vậy, Techcombank có khả năng đa dạng hóa nguồn thu nhập, không chỉ tập trung vào thu nhập lãi thuần (NII), mà còn chú trọng thu nhập ngoài lãi (NFI). Theo đó, NFI tiếp tục là một động lực phát triển của Techcombank trong quý IV/2026.

“Chúng tôi sẽ không chỉ tập trung vào NIM, NII, bởi với diễn biến hiện nay, theo đánh giá và dự báo của chúng tôi, chỉ số về NIM sẽ gặp nhiều trở ngại, ít nhất trong nửa đầu năm 2027”, ông Tuấn nêu rõ.

Lợi thế nào giúp ngân hàng giữ NIM?

Dù chịu áp lực chung từ chi phí vốn gia tăng, diễn biến NIM giữa các ngân hàng vẫn có sự phân hóa rõ nét. Theo TCBS, so với quý II, có 13/25 ngân hàng ghi nhận NIM tăng.

Theo đó, nhóm ngân hàng quốc doanh và nhóm ngân hàng tư nhân có tỷ lệ CASA cao vẫn giữ được biên lãi, nhờ lợi thế nguồn vốn giá rẻ.

TCBS chỉ rõ, so với quý II, NIM của Vietcombank và VietinBank lần lượt tăng 14 và 13 điểm cơ bản, lên 3,17% và 3,03%, nhờ chi phí vốn chỉ ở mức 3,31% và 4,4%, trong khi tỷ trọng dư nợ ngắn hạn lần lượt đạt 56,6% và 61,4%. BIDV là ngoại lệ khi NIM giảm 9 điểm cơ bản do tiền gửi tăng thêm đều có kỳ hạn.

NIM khó giữ nhịp, lợi nhuận ngân hàng trước sức ép Dự báo diễn biến NIM quư IV/2026, TCBS Research cho rằng, NIM khó duy tŕ được mức quư III. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm lăi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng và 1,5 - 2 điểm phần trăm lăi suất cho vay sản xuất, kinh doanh, kể cả dư nợ hiện hữu. Theo đó, lăi suất cho vay giảm ngay, c̣n chi phí vốn chỉ hạ dần khi tiền gửi đáo hạn, nhất là ở ngân hàng có chi phí vốn trên 6%. Nếu NIM giảm 0,1 điểm phần trăm, lợi nhuận trước thuế trong bốn quư của các ngân hàng niêm yết sẽ giảm khoảng 5,4%.

Trong khi đó, MB và Techcombank tiếp tục duy trì NIM trên 4%, nhờ CASA trên 30%, dù NIM của MB giảm 5 điểm cơ bản, còn Techcombank tăng 8 điểm cơ bản. Ngược lại, NIM của VPBank giảm 31 điểm cơ bản.

Với các ngân hàng có quy mô nhỏ và vừa, dẫn đầu là NCB với mức tăng 76 điểm cơ bản, TPBank tăng 51 điểm cơ bản khi lãi suất cho vay bình quân tăng lên khoảng 11% từ mức 10,4% và Saigonbank tăng 50 điểm cơ bản.

Ở chiều ngược lại, NIM của Bac A Bank giảm 124 điểm cơ bản; SACOMBANK cũng ghi nhận NIM giảm 72 điểm cơ bản, khi phần huy động tăng thêm chủ yếu được đặt ở kênh liên ngân hàng có lợi suất thấp, trong khi Eximbank giảm 39 điểm cơ bản do chủ động thu hẹp tín dụng.

Trong bối cảnh áp lực chi phí vốn vẫn hiện hữu và triển vọng NIM còn nhiều thách thức, các ngân hàng đang tìm cách cải thiện biên lãi, đồng thời đa dạng hóa nguồn thu để giảm sự phụ thuộc vào thu nhập lãi thuần.

Trong quý IV và giai đoạn tiếp theo, đại diện BIDV kỳ vọng có thể giảm chi phí huy động vốn thông qua việc cải thiện tỷ lệ CASA và gia tăng nguồn tiền gửi có chi phí thấp.

Ở phía tài sản, BIDV tập trung chuyển dịch cơ cấu sang các khoản cho vay có lợi suất cao hơn, trong đó, chú trọng các khoản vay trung và dài hạn. Hiện tỷ trọng cho vay trung và dài hạn của BIDV chiếm hơn 40% tổng dư nợ. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục tập trung vào phân khúc cho vay bán lẻ, vốn thường mang lại NIM cao hơn.

“Trong 12 tháng tới, ngân hàng sẽ điều chỉnh lãi suất 62 nghìn tỷ đồng dư nợ cho vay thế chấp, với mức tăng từ 200 - 300 điểm cơ bản. Bên cạnh đó, 65% khoản vay lãi suất cố định sẽ được điều chỉnh dần trong các kỳ tới”, đại diện BIDV nêu rõ.

Cũng theo ông Trần Vũ Hiền, Giám đốc Khối Tài chính, Ngân hàng ACB, NIM của ngân hàng trong quý III/2026 đạt 3,08%, tăng 3 điểm cơ bản so với quý II, mức phục hồi khá ấn tượng trong bối cảnh chi phí vốn liên tục tăng cao.

Để đạt được kết quả này, ACB tập trung cơ cấu lại danh mục cho vay, gia tăng tỷ trọng khách hàng bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ và vừa, ưu tiên các sản phẩm có khả năng sinh lời cao, đồng thời hạn chế những sản phẩm và nhóm khách hàng có mức sinh lời thấp.

“Với room tín dụng khoảng 12% hoặc cao hơn trong năm nay, ACB có thể lựa chọn khách hàng một cách kỹ hơn. Chúng tôi hạn chế những khoản vay với lãi suất trung bình hoặc thấp, tập trung vào khoản vay có mức sinh lợi tốt, dựa trên mức độ rủi ro của khách hàng”, ông Hiền nêu rõ.

Song song với việc cơ cấu lại danh mục cho vay, ACB cũng đa dạng hóa và tối ưu nguồn vốn nhằm giảm chi phí huy động, đồng thời điều hành linh hoạt lãi suất huy động theo từng thời kỳ thông qua các sản phẩm huy động khác nhau.

Bên cạnh đó, ngân hàng tăng cường quản trị bảng cân đối kế toán, kiểm soát chặt chẽ chênh lệch kỳ hạn, bảo đảm sự cân đối tối ưu giữa khả năng sinh lời và chi phí vốn.

Nhờ đó, lãnh đạo ACB kỳ vọng NIM sẽ tiếp tục ổn định quanh mức hiện tại trong quý IV/2026 và duy trì sang quý I/2027.