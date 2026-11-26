Minh bạch để tạo niềm tin dài hạn

Sau nâng hạng, một trong những vấn đề được quan tâm là thị trường có bao nhiêu doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí đầu tư của các quỹ quốc tế. Ông Lương Duy Phước, Giám đốc Phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán Kafi cho rằng, Việt Nam cần thêm doanh nghiệp quy mô lớn, có nền tảng tài chính tốt và khả năng tăng trưởng dài hạn. Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với niêm yết có thể bổ sung đáng kể nguồn cung nếu được triển khai thực chất.

Theo ông Phước, quy mô là điều kiện ban đầu để một cổ phiếu được đưa vào danh sách xem xét. Khi quyết định giải ngân, nhà đầu tư tổ chức đánh giá khả năng tạo lợi nhuận bền vững, hiệu quả sử dụng vốn, chất lượng dòng tiền và kỷ luật phân bổ vốn. Đây cũng là những căn cứ để các quỹ quyết định tăng tỷ trọng khi doanh nghiệp bước vào một chu kỳ đầu tư mới, hay tiếp tục nắm giữ khi kết quả kinh doanh biến động.

Cải thiện điều kiện tiếp cận và giao dịch là một trong những ưu tiên để thu hút nhà đầu tư nước ngoài sau nâng hạng. Ảnh: Dũng Minh

Ở góc độ cơ cấu ngành, ông Bùi Văn Huy, Tổng Giám đốc FIDT nhận xét, thị trường Việt Nam vẫn tập trung nhiều vào ngân hàng, bất động sản và các ngành truyền thống. Số cổ phiếu có đủ quy mô và thanh khoản để các quỹ tiếp cận những lĩnh vực như công nghệ, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn còn ít. Cơ cấu này thu hẹp lựa chọn của các quỹ muốn phân bổ vốn theo những lĩnh vực tăng trưởng mới hoặc đa dạng hóa danh mục giữa nhiều ngành.

Với các doanh nghiệp đã niêm yết, ông Phước nhấn mạnh, yếu tố minh bạch càng cần được chú trọng. Ban lãnh đạo cần chủ động giải thích chiến lược, triển vọng kinh doanh, kế hoạch sử dụng vốn và những rủi ro có thể tác động đến định giá. Đơn cử, khi công bố một dự án mở rộng, doanh nghiệp có thể làm rõ nguồn tài trợ, ảnh hưởng dự kiến đến dòng tiền và thời điểm dự án bắt đầu đóng góp vào kết quả kinh doanh. Các thông tin này giúp nhà đầu tư có căn cứ theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn.

Công bố thông tin bằng tiếng Anh và nâng chất lượng hoạt động quan hệ nhà đầu tư cũng giúp các quỹ nước ngoài thuận lợi hơn khi phân tích doanh nghiệp. Theo ông Phước, tính độc lập của hội đồng quản trị và cơ chế bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số có ý nghĩa đối với quyết định nắm giữ dài hạn. Ở cấp độ thị trường, việc xử lý nghiêm hành vi thao túng, gian lận báo cáo tài chính... góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Mở rộng khả năng tiếp cận thị trường

Ông Phước nhận định, dòng vốn ngoại nhiều khả năng tiếp tục ưu tiên doanh nghiệp đầu ngành, có triển vọng lợi nhuận rõ ràng, thanh khoản tốt và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng cao. Vì vậy, bên cạnh nâng chất lượng doanh nghiệp, thị trường cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống thanh toán, bù trừ.

Về định hướng, ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, một trong những ưu tiên là triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) đối với thị trường chứng khoán cơ sở theo lộ trình vào năm 2027. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng định hướng minh bạch thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, mở rộng tỷ lệ này trong các lĩnh vực và tạo điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thông tin bình đẳng.

Mở thêm nguồn cung cổ phiếu từ doanh nghiệp FDI Theo định hướng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một hướng bổ sung nguồn cung cổ phiếu là tạo điều kiện để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) gắn với niêm yết tại Việt Nam. Việc rút ngắn khoảng thời gian từ chào bán đến niêm yết sẽ giúp cổ phiếu sớm được giao dịch trên thị trường tập trung.

Cùng với đó, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ và hệ thống giao dịch để thị trường vận hành ổn định, sẵn sàng tiếp nhận dòng vốn quốc tế quy mô lớn. Theo ông Hoàng Văn Thu, việc tăng cường đối thoại với các thành viên thị trường trong quá trình triển khai chính sách mới cũng là một phần trong định hướng nâng cao khả năng tiếp cận thị trường.

Khả năng tiếp cận được cải thiện sẽ tạo điều kiện để các quỹ xem xét phân bổ vốn, còn thời điểm giải ngân phụ thuộc vào đánh giá của từng quỹ. Ông Bùi Văn Huy cho rằng, tác động trực tiếp của nâng hạng trước hết thể hiện ở các quỹ bám sát chỉ số trong từng kỳ cơ cấu danh mục. Với các quỹ chủ động, một yếu tố quan trọng là lợi nhuận kỳ vọng sau khi quy đổi sang USD so với các cơ hội đầu tư ở những thị trường khác.

Nhìn từ diễn biến thị trường gần đây, ông Phước nhận định, lãi suất quốc tế, diễn biến đồng USD và căng thẳng địa chính trị đang chi phối “khẩu vị” rủi ro của các quỹ. Một phần dòng vốn chủ động đã giải ngân trước kỳ vọng nâng hạng cũng có thể đang cơ cấu danh mục hoặc chốt lời. Giao dịch ở từng cổ phiếu vẫn phân hóa, với lực mua hiện diện ở một số doanh nghiệp có triển vọng kinh doanh rõ ràng.

Theo ông Phước, trong những tháng cuối năm 2026, dòng vốn ngoại có thể vẫn giằng co, nhưng mức độ phân hóa sẽ lớn hơn. Dòng tiền nhiều khả năng ưu tiên các doanh nghiệp đầu ngành, thanh khoản tốt, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng cao, nền tảng tài chính lành mạnh và triển vọng lợi nhuận rõ ràng. Sang năm 2027, triển vọng sẽ tích cực hơn khi các đợt tăng tỷ trọng sau nâng hạng được thực hiện và điều kiện lãi suất, tỷ giá quốc tế thuận lợi hơn.

Về dài hạn, nâng hạng chỉ là điều kiện cần; khả năng thu hút và giữ chân dòng vốn sẽ phụ thuộc vào chất lượng doanh nghiệp niêm yết, mức độ minh bạch và quản trị, khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài và nền tảng tăng trưởng lợi nhuận của thị trường.