Từ câu chuyện tăng trưởng kinh tế đến sức hấp dẫn của Việt Nam

Ngày 16/11, trong phiên giao dịch tại Phố Wall, ông Thomas Nguyễn - Giám đốc Thị trường nước ngoài (Chief Global Markets Officer) của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đã tham gia cuộc phỏng vấn trên chương trình NYSE Live, được thực hiện ngay tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Cuộc trao đổi tập trung vào triển vọng kinh tế Việt Nam, những thay đổi trong chính sách phát triển thị trường vốn và các cơ hội dành cho nhà đầu tư Mỹ. Đáng chú ý, đại diện SSI nhận định Việt Nam không chỉ nổi bật tại Đông Nam Á mà đang trở thành một trong những thị trường hấp dẫn trên phạm vi toàn cầu.

Mở đầu cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình đề cập đến thành tích tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong nửa đầu năm 2026, đạt mức cao nhất trong 15 năm qua. Theo số liệu của Cục Thống kê, GDP sáu tháng đầu năm tăng 8,18% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 7,63% của nửa đầu năm 2025.

Nhìn lại chặng đường phát triển, ông Thomas Nguyễn nhận định Việt Nam đã duy trì tốc độ tăng trưởng quanh mức 6% trong thời gian dài, nhưng gần đây, trong vài năm qua, tốc độ đã tăng vọt lên gần mức hai con số.

“Giờ đây, tham vọng của Việt Nam là đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên. Vì vậy, từ góc độ tăng trưởng kinh tế, tôi thành thật mà nói rằng nó hiện không thua kém bất kỳ quốc gia nào trên toàn cầu. Tôi thường nói Việt Nam là một trong những thị trường tốt nhất Đông Nam Á, nhưng giờ tôi phải nói rằng đây là một trong những thị trường tốt nhất thế giới”, ông Thomas Nguyễn chia sẻ.

Theo đại diện SSI, sức hấp dẫn của Việt Nam không chỉ đến từ các chỉ tiêu tăng trưởng mà còn nằm ở những yếu tố nền tảng như quy mô dân số 100 triệu dân, tỷ lệ biết chữ 90%... thực sự là một câu chuyện thị trường mới nổi tuyệt vời.

Quy mô dân số khoảng 100 triệu người, cơ cấu dân số trẻ cùng sự gia tăng thu nhập đang tạo ra thị trường tiêu dùng nội địa giàu tiềm năng.

Một yếu tố khác được ông Thomas Nguyễn đặc biệt nhấn mạnh là vai trò của các cấp lãnh đạo và định hướng điều hành kinh tế. Theo ông, Việt Nam đã có những tham vọng phát triển từ lâu, nhưng sự thay đổi trong tư duy điều hành và mức độ tập trung vào mục tiêu tăng trưởng đang tạo ra những chuyển biến đáng kể.

“Từ cấp lãnh đạo cho đến toàn bộ hệ thống, Việt Nam vô cùng tập trung vào tăng trưởng, tăng trưởng một cách đúng đắn, hướng đến các ngành nghề phù hợp và đảm bảo tăng trưởng bền vững. Cách chúng tôi chuyển đổi không chỉ nhìn vào các động lực kinh tế nền tảng mà còn tập trung mạnh mẽ vào thị trường vốn”, ông cũng cho hay.

Nâng hạng thị trường mở rộng cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế

Bên cạnh triển vọng kinh tế, khả năng tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài là một trong những nội dung trọng tâm tại cuộc phỏng vấn. Theo Giám đốc Thị trường nước ngoài của SSI, câu chuyện Việt Nam đã hấp dẫn từ rất lâu, nhưng thử thách lớn nhất chính là khả năng tiếp cận. Đây là điều mà hiện tại mà Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đang rất tập trung. Từ đó, các thủ tục mở tài khoản tại Việt Nam trở nên dễ dàng hơn đối với các nhà đầu tư tổ chức lớn; các cấu trúc như mạng lưới toàn cầu được thiết lập để giúp nhà đầu tư tận dụng mạng lưới này khi tiếp cận Việt Nam mà không phải vướng mắc vào các vấn đề đặc thù tại địa phương.

Nền kinh tế Việt Nam đã nhận được sự công nhận từ các tổ chức đầu tư quốc tế tên tuổi lớn. Theo ông Thomas Nguyễn, điều này rất quan trọng. Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Rusell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, chính thức từ ngày 21/9/2026, đã thu hút hệ sinh thái toàn cầu. Các tổ chức như Vanguard, Morgan Stanley, UBS... nay đang xây dựng hệ sinh thái để hỗ trợ khách hàng của họ đầu tư vào Việt Nam.

Ông Thomas Nguyễn - Giám đốc Thị trường nước ngoài (Chief Global Markets Officer) của SSI chia sẻ tại cuộc phỏng vấn trên chương trình NYSE Live

“Điểm khác biệt lớn lần này là hệ sinh thái toàn cầu hiện đang hiện diện vững chắc tại Việt Nam và xây dựng mạng lưới hỗ trợ các nhà đầu tư lớn trên toàn thế giới tiếp cận thị trường Việt Nam tốt hơn”, ông Thomas Nguyễn nhấn mạnh.

Khi được hỏi về những cơ hội cụ thể dành cho nhà đầu tư Mỹ, vị chuyên gia này xác định lĩnh vực tiêu dùng là một trong những điểm đến đáng chú ý. Quy mô dân số lớn, cơ cấu trẻ và thu nhập ngày càng cải thiện tạo nền tảng cho nhu cầu tiêu dùng tiếp tục mở rộng.

Ngoài lĩnh vực tiêu dùng, đại diện SSI nhấn mạnh vai trò của nhóm tài chính, ngân hàng và bất động sản. Đây là những ngành có vị trí quan trọng trong cơ cấu thị trường chứng khoán Việt Nam và là các lĩnh vực nhà đầu tư Mỹ cần quan tâm khi tìm hiểu cơ hội phân bổ vốn.

Theo ông, sức hấp dẫn của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay đến từ sự hội tụ của hai yếu tố. Thứ nhất là yếu tố lãnh đạo. Dù là trong một tập đoàn hay một quốc gia, sự lãnh đạo đóng vai trò tối quan trọng. “Tôi đánh giá rất cao các nhà lãnh đạo mới của chúng tôi, sự tập trung và ưu tiên của họ trong việc thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu. Đó là yếu tố số một”, ông nhấn mạnh. Cùng đó, Việt Nam đã vốn rất hấp dẫn từ lâu, nhưng các điều kiện bên ngoài hiện tại, như sự chuyển dịch chuỗi cung ứng và mối quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ, đang thu hút ngày càng nhiều sự chú ý vào đất nước này. Vì hai lý do đó, câu chuyện lần này theo ông Thomas Nguyễn đã “thực sự rất khác biệt”./.