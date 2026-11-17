Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã CK: ABB) vừa ban hành Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT.26 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Phương án được triển khai theo nội dung tăng mức vốn điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết ngày 21/8/2026 và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận theo Công văn số 8295/NHNN-QLGS ngày 10/9/2026.

Nếu hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu lần này theo phương án, vốn điều lệ ABBank dự kiến tăng thêm hơn 1.928 tỷ đồng, lên gần 17.996 tỷ đồng.

Cụ thể, ABBank dự kiến phát hành 192,8 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 1.928,1 tỷ đồng.

Tỷ lệ phát hành là 12%, với tỷ lệ thực hiện quyền 100:12. Theo đó, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12 cổ phiếu mới.

Tính đến cuối quý III/2026, ABBank ghi nhận 5.781,9 tỷ đồng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối. Khoản “của để dành” đáng kể này tạo nguồn lực để ngân hàng tiếp tục triển khai các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Về tiến độ, ABBank dự kiến triển khai phát hành trong quý IV/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

<!--cke_bookmark_150S--><!--cke_bookmark_150E--><!--cke_bookmark_144S--><!--cke_bookmark_144E--><!--cke_bookmark_144S--><!--cke_bookmark_144E--><!--cke_bookmark_842S--><!--cke_bookmark_842E--> Đồ họa: Ánh Tuyết

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường, cổ đông ABBank đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ theo hướng mở rộng quy mô phát hành.

Trong đó, tỷ lệ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được nâng từ 20% lên 50%, tương ứng giá trị gần 8.034 tỷ đồng; đồng thời, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 12%. Kết hợp với chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP), các phương án dự kiến giúp ABBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 10.765 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông, ABBank hiện có 18 cổ đông nắm giữ trên 1% vốn điều lệ, gồm 4 tổ chức và 14 cá nhân, với tổng cộng hơn 907 triệu cổ phần, tương đương trên 56% vốn ngân hàng.

Nguồn: ABBank.

Trong nhóm cổ đông tổ chức, Malayan Banking Berhad (Maybank) dẫn đầu với tỷ lệ sở hữu 12,144%; tiếp đến là Tập đoàn Geleximco với 9,466%; Glexhomes 3,279% và Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) 2,567%. Trong khi Maybank không có người liên quan sở hữu cổ phần, ba tổ chức còn lại đều có người liên quan nắm giữ thêm cổ phần.

Ở nhóm cổ đông cá nhân, bà Vũ Thị Hải Yến sở hữu trực tiếp 4,077% vốn điều lệ, cao nhất trong số các cá nhân. Trong khi đó, ông Vũ Văn Hậu trực tiếp nắm giữ 1,451% vốn, nhưng tính tổng tỷ lệ sở hữu với người có liên quan là 12,43%.

Song song với kế hoạch tăng vốn, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của ABBank ghi nhận tăng trưởng tích cực. Theo báo cáo tài chính quý III/2026, lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 4.301 tỷ đồng, hoàn thành gần 96% kế hoạch cả năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của ABBank vượt 276.000 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 134.592 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm, trong đó đà tăng chủ yêu tập trung nửa đầu năm; nợ nhóm 3 - 5 tăng từ gần 1.000 tỷ đồng lên 1.910 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng lên 1,42%. Trong khi đó, tiền gửi khách hàng đạt 152.913 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cuối năm 2025./.