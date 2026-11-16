Tài chính

Giao bổ sung dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

PV

PV

23:16 | 16/11/2026
(TBTCO) - Chính phủ giao bổ sung dự toán chi ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 (đợt 5) cho các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg, có hiệu lực ngày 11/11/2026.
aa

Theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung 4.258,954 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 của Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035 cho 18 tỉnh, thành phố gồm: Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Lai Châu, Điện Biên, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau.

Đối với CTMTQG về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung 982,1 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 của Chương trình cho 28 tỉnh, thành phố gồm: Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau.

Đồng thời, giao bổ sung 1.918,723 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương năm 2026 của CTMTQG về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035 cho Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) và 34 tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung 5,5 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương năm 2026 của CTMTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố được giao bổ sung dự toán, kế hoạch ngân sách trung ương khẩn trương phân bổ, giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 của từng CTMTQG được giao cho các cơ quan, đơn vị, cấp trực thuộc theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, nội dung và mức kinh phí được cấp có thẩm quyền quyết định, bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Nghị định số 387/2026/NĐ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ quy định nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện CTMTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 và quy định của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên theo đúng chủ trương tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số.

Quyết định nêu rõ, các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả phân bổ ngân sách trung ương, bố trí ngân sách địa phương và kết quả giải ngân vốn đầu tư công, kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 của các CTMTQG trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định trước ngày 25 hằng tháng./.

PV
Từ khóa:
bổ sung dự toán chi ngân sách chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 Quyết định số 2185/QĐ-TTg

Bài liên quan

Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ mới của Vụ Đầu tư và Phát triển hạ tầng

Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ mới của Vụ Đầu tư và Phát triển hạ tầng

Tăng tốc giải ngân, khơi thông nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia

Tăng tốc giải ngân, khơi thông nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia

Bộ Tài chính kiến nghị đẩy nhanh phân bổ, giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia

Bộ Tài chính kiến nghị đẩy nhanh phân bổ, giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia

Dành cho bạn

Lợi suất trái phiếu chính phủ giảm nhẹ ở phần lớn kỳ hạn trên thị trường thứ cấp

Lợi suất trái phiếu chính phủ giảm nhẹ ở phần lớn kỳ hạn trên thị trường thứ cấp

42 triệu cổ phiếu Helio Energy chính thức giao dịch trên HOSE

42 triệu cổ phiếu Helio Energy chính thức giao dịch trên HOSE

Trao giải 23 tác phẩm viết về hành trình 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam

Trao giải 23 tác phẩm viết về hành trình 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam

VIC dẫn đầu chiều mua của khối ngoại, FPT tiếp tục chịu áp lực bán ròng

VIC dẫn đầu chiều mua của khối ngoại, FPT tiếp tục chịu áp lực bán ròng

Việt Nam - Chile: Nhiều cơ hội mở rộng thị trường cho doanh nghiệp

Việt Nam - Chile: Nhiều cơ hội mở rộng thị trường cho doanh nghiệp

Huế: Áp lực thu ngân sách 4.250 tỷ đồng trong 2 tháng để đạt chỉ tiêu thu năm 2026

Huế: Áp lực thu ngân sách 4.250 tỷ đồng trong 2 tháng để đạt chỉ tiêu thu năm 2026

Đọc thêm

Chưa cấp phép ngân hàng thành viên tại Trung tâm tài chính quốc tế, đề xuất mở cơ chế khơi thông dòng vốn

Chưa cấp phép ngân hàng thành viên tại Trung tâm tài chính quốc tế, đề xuất mở cơ chế khơi thông dòng vốn

(TBTCO) - Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) hiện chưa có ngân hàng thành viên được cấp phép và hoạt động. Ngân hàng Nhà nước đề xuất cơ chế mở tài khoản vốn, tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại ngân hàng ngoài IFC nhằm đảm bảo sự thông suốt dòng vốn từ nước ngoài; đồng thời mở rộng tiêu chí xếp hạng tín nhiệm quốc tế cho ngân hàng ngoại.
Giải ngân vốn đầu tư công sẽ bứt phá trong chặng cuối

Giải ngân vốn đầu tư công sẽ bứt phá trong chặng cuối

(TBTCO) - Chặng nước rút giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đang nóng lên từng ngày. Từ chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, thông điệp phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn tại nghị trường Quốc hội đến những mệnh lệnh tăng tốc trên công trường, khí thế hoàn thành mục tiêu đang lan rộng ở các bộ, ngành, địa phương. Khi thời gian không còn nhiều, mỗi ngày, mỗi tuần đều trở nên quý giá để nguồn vốn đầu tư công phát huy hiệu quả, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng.
Infographics: Bộ Tài chính công bố 255 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Infographics: Bộ Tài chính công bố 255 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3318/QĐ-BTC công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc. Danh mục bao gồm 255 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực như hải quan, thuế, kho bạc nhà nước, đấu thầu, doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, bảo hiểm xã hội.
Xử lý nhà, đất dôi dư: Nơi xử lý gần xong, nơi vẫn còn nhiều

Xử lý nhà, đất dôi dư: Nơi xử lý gần xong, nơi vẫn còn nhiều

(TBTCO) - Cùng phải giải quyết khối lượng lớn nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, nhưng tiến độ giữa các địa phương đang có sự chênh lệch đáng kể. Có nơi phải xử lý hàng nghìn cơ sở nhưng đã hoàn thành gần hết, trong khi một số địa phương vẫn còn lượng lớn cơ sở chưa được xử lý. Thực tế này cho thấy, bên cạnh những vướng mắc về hồ sơ, pháp lý và phương án sử dụng, sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả thực hiện.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Không giữ ổn định vĩ mô sẽ xói mòn lòng tin, khó huy động nguồn lực

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Không giữ ổn định vĩ mô sẽ xói mòn lòng tin, khó huy động nguồn lực

(TBTCO) - Theo Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, nếu môi trường pháp lý thiếu minh bạch, không giữ được các cân đối vĩ mô sẽ làm xói mòn lòng tin, khó huy động nguồn lực. Chính phủ xác định tập trung hoàn thiện thể chế, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, để họ yên tâm đầu tư.
Bộ Tài chính công bố 255 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Bộ Tài chính công bố 255 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính

(TBTCO) - 255 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực hải quan, thuế, kho bạc nhà nước, đấu thầu, doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, bảo hiểm xã hội được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc từ ngày 12/11/2026.
Bộ Tài chính Việt Nam và Đoàn điều khoản IV của IMF trao đổi về điều hành chính sách tài khóa cho mục tiêu tăng trưởng cao

Bộ Tài chính Việt Nam và Đoàn điều khoản IV của IMF trao đổi về điều hành chính sách tài khóa cho mục tiêu tăng trưởng cao

(TBTCO) - Ngày 13/11/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn tham vấn Điều IV năm 2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) do ông Martin Sommer làm Trưởng đoàn.
Infographics: Cả nước đã hoàn thành xử lý 24.029 cơ sở nhà, đất dôi dư

Infographics: Cả nước đã hoàn thành xử lý 24.029 cơ sở nhà, đất dôi dư

(TBTCO) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 9/11/2026, cả nước đã hoàn thành xử lý, khai thác 24.029 cơ sở nhà, đất dôi dư. Tuy nhiên, vẫn còn 8.256 cơ sở chưa hoàn thành xử lý, khai thác, trong đó phần lớn tập trung tại các địa phương.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đà Nẵng: Hải quan phát hiện hàng nghìn sản phẩm thuốc lá điện tử trong hành lý nhập cảnh

Đà Nẵng: Hải quan phát hiện hàng nghìn sản phẩm thuốc lá điện tử trong hành lý nhập cảnh

Giao bổ sung dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Giao bổ sung dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Chile

Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Chile

Việt Nam - Chile nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Việt Nam - Chile nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Sữa hạt dinh dưỡng thuần chay Sen Vàng - Tự hào thương hiệu Việt vươn tầm

Sữa hạt dinh dưỡng thuần chay Sen Vàng - Tự hào thương hiệu Việt vươn tầm

Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 27 nghìn tỷ đồng, tỷ giá USD/VND giảm tháng thứ tư liên tiếp

Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 27 nghìn tỷ đồng, tỷ giá USD/VND giảm tháng thứ tư liên tiếp

Những điều người nộp thuế cần biết về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Những điều người nộp thuế cần biết về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Chứng khoán ngày 16/11: VN-Index tăng nhẹ, sắc đỏ chiếm ưu thế

Chứng khoán ngày 16/11: VN-Index tăng nhẹ, sắc đỏ chiếm ưu thế

Chứng khoán phái sinh ngày 16/11: Giao dịch thận trọng khi VN30-Index giằng co

Chứng khoán phái sinh ngày 16/11: Giao dịch thận trọng khi VN30-Index giằng co

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Chile thăm chính thức Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Chile thăm chính thức Việt Nam

Một ngân hàng đồng loạt đưa lãi suất huy động về 0%/năm

Một ngân hàng đồng loạt đưa lãi suất huy động về 0%/năm

Thuế tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh đưa chính sách thuế mới vào cuộc sống, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Thuế tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh đưa chính sách thuế mới vào cuộc sống, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Ngày 15/11: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam tăng lên mốc 51.000 đồng/kg

Ngày 15/11: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam tăng lên mốc 51.000 đồng/kg

Ngày 14/11: Giá heo hơi quay trở lại mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 14/11: Giá heo hơi quay trở lại mốc 50.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay 14/11: USD đảo chiều tăng mạnh, tín hiệu Fed nâng lãi suất 50 điểm cơ bản đẩy DXY vượt 103 điểm

Tỷ giá USD hôm nay 14/11: USD đảo chiều tăng mạnh, tín hiệu Fed nâng lãi suất 50 điểm cơ bản đẩy DXY vượt 103 điểm

Đề xuất triển khai Khu công nghiệp đường sắt Hà Nội của Vingroup, vốn 29.637 tỷ đồng

Đề xuất triển khai Khu công nghiệp đường sắt Hà Nội của Vingroup, vốn 29.637 tỷ đồng

Ngày 16/11: Giá heo hơi liên tục đi lên

Ngày 16/11: Giá heo hơi liên tục đi lên

Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tìm ra 30 chủ nhân hóa đơn may mắn

Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tìm ra 30 chủ nhân hóa đơn may mắn

Giá vàng hôm nay ngày 15/11: Vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 15/11: Vàng trong nước tiếp tục giảm

Tỷ giá USD hôm nay 16/11: DXY leo đỉnh 19 tháng, thị trường chờ Fed công bố biên bản họp FOMC

Tỷ giá USD hôm nay 16/11: DXY leo đỉnh 19 tháng, thị trường chờ Fed công bố biên bản họp FOMC

Dẫn dắt tài chính, kiến tạo tăng trưởng trong kỷ nguyên mới

Dẫn dắt tài chính, kiến tạo tăng trưởng trong kỷ nguyên mới

Ngày 14/11: Giá cà phê nối dài đà giảm, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

Ngày 14/11: Giá cà phê nối dài đà giảm, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

Ngày 15/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 15/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Giá vàng hôm nay ngày 16/11: Vàng thế giới tiếp tục giao dịch dưới ngưỡng 3.900 USD/ounce, trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 16/11: Vàng thế giới tiếp tục giao dịch dưới ngưỡng 3.900 USD/ounce, trong nước đi ngang