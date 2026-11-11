Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ mới của Vụ Đầu tư và Phát triển hạ tầng

Theo Quyết định, Vụ Đầu tư và Phát triển hạ tầng là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực và đầu tư phát triển của các bộ, cơ quan trung ương thuộc phạm vi được giao; quản lý, thanh toán vốn đầu tư công, quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách và quyết toán vốn đầu tư dự án.

Vụ cũng thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), thanh toán, quyết toán đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT (trừ các dự án BT thanh toán bằng quỹ đất) và quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định pháp luật.

Theo dõi, công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư công

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Vụ Đầu tư và Phát triển hạ tầng được giao là chủ trì báo cáo tổng hợp, theo dõi, đánh giá và công khai tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Trên cơ sở đó, Vụ có trách nhiệm đề xuất, kiến nghị các biện pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chung cả nước; đồng thời tổng hợp, theo dõi tình hình thu hồi vốn ứng trước kế hoạch đầu tư công của các bộ, cơ quan trung ương thuộc phạm vi quản lý.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Vụ Đầu tư và Phát triển hạ tầng là theo dõi, công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh minh họa

Đối với công tác quản lý kế hoạch vốn, Vụ thực hiện tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của các bộ, cơ quan trung ương và theo ngành, lĩnh vực được giao quản lý để gửi Vụ Ngân sách nhà nước. Đồng thời, Vụ có trách nhiệm kiểm tra việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước, có ý kiến bằng văn bản trong trường hợp phân bổ chưa đúng quy định; tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn và hằng năm theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Vụ cũng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, đánh giá nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án quan trọng quốc gia, chương trình đầu tư công do Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư thuộc phạm vi quản lý.

Làm đầu mối theo dõi các chương trình mục tiêu quốc gia

Về quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia, Vụ Đầu tư và Phát triển hạ tầng được giao làm đầu mối theo dõi, tổng hợp chung các chương trình; chủ trì quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cùng với đó, Vụ thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; phối hợp xây dựng các cơ chế, chính sách đầu tư phát triển theo ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

Đáng chú ý, Vụ Đầu tư và Phát triển hạ tầng được giao làm đầu mối điều phối, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo, nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư tồn đọng, kéo dài.

Ngoài ra, Vụ Đầu tư và Phát triển hạ tầng có trách nhiệm tổng hợp, công khai tình hình quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công hàng năm của cả nước; đầu mối tổng hợp quyết toán vốn đầu tư công hàng năm của các bộ, cơ quan trung ương và kiểm tra quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách thuộc phạm vi quản lý.

Về cơ cấu tổ chức, Vụ Đầu tư và Phát triển hạ tầng có 4 phòng gồm: Phòng Tổng hợp; Phòng Xây dựng; Phòng Công nghiệp và Nông nghiệp; Phòng Khoa giáo - Văn xã. Vụ làm việc theo tổ chức phòng kết hợp với chế độ chuyên viên.