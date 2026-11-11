Ngày 11/11: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tăng giảm đan xen. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h45 ngày 11/11, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.595.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.644.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 4.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.595.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.644.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.595.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.876.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 42.533.227 đồng/kg (mua vào) và 43.839.890 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h45 ngày 11/11/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 52,4085 USD/ounce, tăng 1,68% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới phục hồi dù đồng USD tiếp tục mạnh lên sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm khả quan. Lực mua trên thị trường vẫn được duy trì, trong khi nhà đầu tư thận trọng chờ dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ để xác định hướng đi tiếp theo của giá kim loại quý.

Số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy, thị trường lao động nước này ghi nhận thêm 165.000 việc làm trong tháng 10, cao gần gấp ba lần so với mức tăng 60.000 việc làm của tháng trước đó.

Kết quả này phản ánh sức chống chịu tương đối tốt của nền kinh tế Mỹ, đồng thời làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng, thay vì sớm chuyển sang nới lỏng.

Sau khi báo cáo được công bố, kỳ vọng của thị trường về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 đã tăng lên khoảng 80%. Triển vọng lãi suất cao kéo dài tiếp tục củng cố sức mạnh của đồng USD, đồng thời thúc đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên.

Thông thường, môi trường lãi suất cao và đồng USD tăng giá sẽ tạo bất lợi cho các kim loại quý, trong đó có bạc. Khi đồng bạc xanh lên giá, chi phí mua bạc đối với nhà đầu tư sử dụng những đồng tiền khác tăng lên, qua đó có thể hạn chế nhu cầu trên thị trường quốc tế. Mặt khác, lợi suất trái phiếu cao hơn khiến các tài sản có khả năng sinh lời trở nên hấp dẫn, làm giảm lợi thế nắm giữ những kim loại quý không trả lãi như bạc.

Dù vậy, diễn biến phục hồi của giá bạc trong phiên đầu tuần cho thấy lực cầu vẫn hiện diện, bất chấp những yếu tố bất lợi từ thị trường tiền tệ. Giới đầu tư hiện chuyển trọng tâm sang báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến được công bố trong tuần này.

Dữ liệu CPI có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá áp lực lạm phát và định hình kỳ vọng chính sách của Fed. Đây cũng được xem là thông tin có khả năng tác động đáng kể đến diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu và thị trường kim loại quý trong những phiên tới.

Trong trường hợp lạm phát cao hơn dự báo, Fed có thể tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn nhằm kiểm soát giá cả. Kịch bản này có thể giúp đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì đà tăng, qua đó gia tăng áp lực điều chỉnh đối với giá bạc.

Ở chiều ngược lại, nếu CPI thấp hơn kỳ vọng, lo ngại về áp lực lạm phát có thể giảm bớt, đồng thời làm suy yếu dự báo Fed tiếp tục tăng lãi suất. Khi đó, đồng USD và lợi suất trái phiếu có khả năng hạ nhiệt, tạo thêm dư địa để giá bạc giữ nhịp phục hồi./.