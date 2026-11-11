Ngày 11/11: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay đảo chiều giảm 100 - 300 đồng/kg so với hôm qua. Ảnh minh họa

Giá cà phê giảm nhẹ

Theo khảo sát sáng nay (11/11), giá cà phê tại các địa phương sản xuất trọng điểm Tây Nguyên dao động từ 84.000 - 85.000 đồng/kg, giảm 100 - 300 đồng/kg so với phiên trước.

Cụ thể, khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm xuống còn 85.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng xuống mức 84.800 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức 84.000 đồng/kg.

Diễn biến giảm giá xuất hiện trong bối cảnh vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2026 - 2027 đang diễn ra tại Tây Nguyên. Lượng hàng mới được đưa ra thị trường có thể tiếp tục gia tăng khi hoạt động thu hoạch bước vào giai đoạn cao điểm cuối tháng 11.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta trên sàn London quay đầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch mới nhất. Cụ thể, hợp đồng Robusta giao tháng 1/2027 giảm 3 USD/tấn, tương đương 0,09%, xuống còn 3.267 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 5 USD/tấn, tương đương 0,15%, đạt 3.238 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York ghi nhận mức điều chỉnh mạnh hơn đáng kể. Cụ thể, hợp đồng Arabica giao tháng 12/2026 giảm 6,4 US cent/pound, tương đương 2,29%, xuống còn 273,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 4,4 US cent/pound, tương đương 1,62%, còn 267,25 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 4,55 US cent/pound, tương đương 1,7%, xuống mức 263,15 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước đi ngang

Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Theo khảo sát sáng nay (11/11), giá hồ tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm không biến động so với phiên trước, tiếp tục dao động trong khoảng 135.500 - 138.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk duy trì mức thu mua 138.000 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu ổn định ở mức 137.000 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) tiếp tục giao dịch ở mức 136.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng giữ mức 135.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu cập nhật của IPC cho thấy giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn nhìn chung ổn định.

Giá tiêu đen Indonesia hiện được chào bán ở mức 6.799 USD/tấn. Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 duy trì mức 5.700 USD/tấn. Trong khi đó, Malaysia tiếp tục có giá tiêu đen cao nhất trong nhóm được khảo sát, đạt 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l giữ mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l được chào bán ở mức 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok Indonesia duy trì 9.285 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia đạt 12.000 USD/tấn, trong khi Việt Nam giữ mức 8.450 USD/tấn./.