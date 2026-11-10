Chứng khoán

Chứng khoán ngày 10/11: Dòng tiền lan tỏa, VN-Index bật tăng mạnh

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
17:34 | 10/11/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay phục hồi tích cực với lực kéo từ nhóm bất động sản, chứng khoán và ngân hàng. Thanh khoản cải thiện cùng động thái mua ròng của khối ngoại tiếp thêm động lực cho sắc xanh lan tỏa trên diện rộng.
aa
Chứng khoán ngày 6/11: VN-Index ngắt nhịp hồi phục, khối ngoại trở lại mua ròng Chứng khoán ngày 9/11: Áp lực bán lấn át, VN-Index lùi về sát vùng hỗ trợ

VN-Index tăng hơn 28 điểm

Sau phiên chịu áp lực điều chỉnh với thanh khoản thấp và khi VN-Index giữ được hỗ trợ quan trọng quanh 1.700 điểm. Thị trường tăng điểm tốt trong phiên hôm nay sau khi đón nhận nhiều thông tin tích cực. VN-Index tăng điểm từ đầu phiên với thanh khoản cải thiện, độ rộng thị trường tích cực và duy trì đến cuối phiên. Kết phiên VN-Index tăng 28,75 điểm (+1,68%) lên mức 1.743,07 điểm, trên hỗ trợ 1.730 điểm.

Chứng khoán ngày 10/11: Dòng tiền lan tỏa, VN-Index bật tăng mạnh
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 10/11

Thị trường đóng cửa tăng điểm giúp độ rộng thị trường hôm nay tích cực hơn khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 92 mã giảm giá, 50 mã giữ giá tham chiếu và 217 mã tăng giá.

VN-Index kết phiên với độ mở nghiêng về sắc xanh khi 26/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản, chứng khoán và cao su là ba nhóm ngành tăng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, nước và môi trường, dầu khí và sản xuất công nghiệp là ba nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng +30,8 điểm, lên mức 1.860,93 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn, với 28 mã tăng giá, 2 mã giữ giá.

Đà tăng được hậu thuẫn bởi thanh khoản khi khối lượng khớp lệnh nhỉnh hơn (4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 876 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 16.901 tỷ đồng, tăng 22,17% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +1,02 điểm, lên mức 256,26 điểm; còn UPCoM-Index giảm -0,04 điểm, về mức 121,41 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 478 tỷ đồng. Trong đó, KDH 87 tỷ đồng, POW 77 tỷ đồng và SSI 68 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT -88 tỷ đồng, VIX -62 tỷ đồng, MSB -55 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 13 tỷ đồng.

Chứng khoán và bất động sản khởi sắc

Sau phiên khởi đầu tuần kém khả quan, thị trường nhanh chóng lấy lại sắc xanh khi diễn biến giá dầu thế giới và động thái mua USD của Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ tâm lý giao dịch. Dù VICVHM đóng góp đáng kể vào mức tăng của chỉ số, đà phục hồi còn lan tỏa tới nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa, nổi bật là nhóm chứng khoán, bất động sản và ngân hàng.

Nhóm chứng khoán ghi nhận diễn biến khởi sắc trên diện rộng. Các cổ phiếu SSI, VND, VIX, VCK, VCI… đồng loạt tăng hơn 1,5% so với tham chiếu, trong đó SSI và VND có biên độ tăng trên 3%. Sự đồng thuận của nhiều mã trong nhóm góp phần củng cố tâm lý tích cực, đồng thời cho thấy dòng tiền đã chủ động hơn trong việc tìm kiếm cơ hội sau giai đoạn thị trường chịu áp lực điều chỉnh.

Bất động sản tiếp tục là điểm đến đáng chú ý của dòng tiền. KDH tăng gần 6%, thuộc nhóm cổ phiếu nổi bật trong phiên. Các mã NLG, NVL, VHM và PDR tăng khoảng 2,5–4,5%; DXG cũng ghi nhận mức tăng trên 3%. Diễn biến tích cực xuất hiện ở nhiều doanh nghiệp, giúp sắc xanh của nhóm bất động sản có độ phủ rộng hơn, bên cạnh vai trò dẫn dắt điểm số của các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Chứng khoán ngày 10/11: Dòng tiền lan tỏa, VN-Index bật tăng mạnh
Dòng tiền lan tỏa tại nhiều nhóm cổ phiếu, hỗ trợ VN-Index phục hồi mạnh trong phiên giao dịch hôm nay. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm ngân hàng cũng góp sức vào nhịp phục hồi chung. LPB dẫn đầu về biên độ với mức tăng 3,4%, trong khi SSB, SHB, TCB và STB tăng khoảng 1,8–2%. Dù mức tăng có sự phân hóa, sự tham gia của nhóm cổ phiếu có tỷ trọng vốn hóa lớn này đã tạo thêm lực đỡ cho thị trường. Tại nhóm hàng không, HVN sớm chạm giá trần ngay trong phiên sáng, trong bối cảnh giá dầu giảm mang lại kỳ vọng cải thiện chi phí nhiên liệu.

Ở chiều ngược lại, dầu khí chịu áp lực bán khi giá dầu thô thế giới đi xuống. PVD giảm gần 3%, còn BSR, PLX và OIL mất khoảng 1%. Một số cổ phiếu phân bón cũng kết phiên trong sắc đỏ, đi ngược xu hướng phục hồi chung. Sự phân hóa này cho thấy dòng tiền vẫn có chọn lọc theo triển vọng và các yếu tố tác động riêng tới từng nhóm ngành.

Điểm tích cực của phiên giao dịch là sự cải thiện đồng thời về thanh khoản và độ rộng thị trường. Đây là những tín hiệu hỗ trợ nhịp hồi phục, dù sức bền của dòng tiền và khả năng duy trì sự đồng thuận giữa các nhóm cổ phiếu vẫn cần được theo dõi trong những phiên tiếp theo./.

Mai Tấn
Từ khóa:
VN Index tăng điểm ngày 10/11 thanh khoản thị trường chứng khoán cải thiện Khối ngoại mua ròng cổ phiếu Diễn biến chỉ số VN30 và HNX Index Cổ phiếu vốn hóa lớn tăng giá Độ rộng thị trường tích cực chỉ số vn-index chỉ số VN30 tăng điểm chứng khoán thị trường chứng khoán vn-index vn-index tăng điểm

Bài liên quan

Hội nghị doanh nghiệp thường niên năm 2026: Thúc đẩy minh bạch và nâng chất lượng doanh nghiệp

Hội nghị doanh nghiệp thường niên năm 2026: Thúc đẩy minh bạch và nâng chất lượng doanh nghiệp

Chứng khoán tuần mới (9 - 13/11): Bật lên từ vùng 1.700 điểm, chờ dòng tiền xác nhận

Chứng khoán tuần mới (9 - 13/11): Bật lên từ vùng 1.700 điểm, chờ dòng tiền xác nhận

Vị thế mới của thị trường chứng khoán đặt ra yêu cầu và trách nhiệm cao hơn

Vị thế mới của thị trường chứng khoán đặt ra yêu cầu và trách nhiệm cao hơn

Dành cho bạn

Hải quan khu vực XIV chú trọng kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu có rủi ro cao

Hải quan khu vực XIV chú trọng kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu có rủi ro cao

Infographics: Bộ Tài chính cập nhật 2 kịch bản lạm phát năm 2026

Infographics: Bộ Tài chính cập nhật 2 kịch bản lạm phát năm 2026

Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng mạnh, cuộc đua thứ hạng thêm sôi động

Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng mạnh, cuộc đua thứ hạng thêm sôi động

Nợ xấu dâng cao vẫn có những "điểm sáng" trong bức tranh chất lượng tài sản

Nợ xấu dâng cao vẫn có những "điểm sáng" trong bức tranh chất lượng tài sản

Giảm 30% thuế thu nhập: Thêm “trợ lực” cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp lớn mạnh

Giảm 30% thuế thu nhập: Thêm “trợ lực” cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp lớn mạnh

Hải quan tăng kiểm soát xuất xứ, trị giá cấu kiện thép nhập khẩu từ Trung Quốc

Hải quan tăng kiểm soát xuất xứ, trị giá cấu kiện thép nhập khẩu từ Trung Quốc

Đọc thêm

Ngân hàng Nhà nước sắp mua USD giao ngay giá 25.500 đồng, kỳ vọng "lợi ích kép" cho thị trường

Ngân hàng Nhà nước sắp mua USD giao ngay giá 25.500 đồng, kỳ vọng "lợi ích kép" cho thị trường

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước dự kiến bắt đầu mua USD giao ngay từ ngày 11/11, với tỷ giá 25.500 VND/USD, mở thêm kênh cung ứng thanh khoản VND và củng cố dự trữ ngoại hối. ACB dự báo nhà điều hành có thể mua thêm 3 - 5 tỷ USD từ nay đến Tết Âm lịch, tuy nhiên, hạn mức mua mỗi phiên chưa được công bố.
Tín dụng xây dựng tăng vọt 15,5% trong quý III, tín dụng kinh doanh bất động sản chững lại

Tín dụng xây dựng tăng vọt 15,5% trong quý III, tín dụng kinh doanh bất động sản chững lại

(TBTCO) - Theo VDSC, tín dụng toàn hệ thống tăng 11,6% sau 9 tháng năm 2026; trong khi nhóm ngân hàng niêm yết tăng 12,6%. Đáng chú ý, tín dụng xây dựng tăng vọt 15,5% trong quý III, trái ngược tín dụng kinh doanh bất động sản gần như đi ngang. Diễn biến này cần theo dõi, do khả năng dư nợ liên quan đến chuỗi giá trị bất động sản được ghi nhận vào nhóm xây dựng.
Thị trường trái phiếu chính phủ ghi nhận lực cầu tích cực ở kỳ hạn 5 - 10 năm trong tuần qua

Thị trường trái phiếu chính phủ ghi nhận lực cầu tích cực ở kỳ hạn 5 - 10 năm trong tuần qua

(TBTCO) - Trong tuần từ ngày 2 - 6/11, trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm ghi nhận lượng đăng ký dự thầu gấp 3,42 lần khối lượng gọi thầu, trong khi kỳ hạn 10 năm đạt tỷ lệ trúng thầu 96,5%.
Chứng khoán ngày 9/11: Áp lực bán lấn át, VN-Index lùi về sát vùng hỗ trợ

Chứng khoán ngày 9/11: Áp lực bán lấn át, VN-Index lùi về sát vùng hỗ trợ

Áp lực bán tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index tiếp tục giảm trong phiên đầu tuần. Dù lực cầu cuối phiên giúp thu hẹp đà giảm, thanh khoản sụt giảm cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo thủ đoạn giả danh công ty chứng khoán để lừa đảo xác thực tài khoản

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo thủ đoạn giả danh công ty chứng khoán để lừa đảo xác thực tài khoản

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo các đối tượng xấu có thể lợi dụng yêu cầu xác thực định danh điện tử để giả danh công ty chứng khoán, cơ quan quản lý, dụ nhà đầu tư cung cấp thông tin bảo mật, cài ứng dụng giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản.
Các quỹ ETF dự kiến giao dịch gần 1.000 tỷ đồng trong kỳ cơ cấu tháng 11

Các quỹ ETF dự kiến giao dịch gần 1.000 tỷ đồng trong kỳ cơ cấu tháng 11

(TBTCO) - Theo SSI Research, các quỹ ETF mô phỏng 3 chỉ số VNDiamond, VN30 và VNFIN Lead dự kiến giao dịch gần 1.000 tỷ đồng trong kỳ cơ cấu tháng 11. Trong đó, GMD dẫn đầu giá trị mua vào.
Khối ngoại bán ròng 823 tỷ đồng, tập trung ở cổ phiếu Hòa Phát (HPG)

Khối ngoại bán ròng 823 tỷ đồng, tập trung ở cổ phiếu Hòa Phát (HPG)

(TBTCO) - Phiên giao dịch ngày 9/11, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 823 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Hoạt động giao dịch diễn ra thận trọng ở cả hai chiều mua và bán, trong đó HPG dẫn đầu danh sách bị bán ròng.
SSIAM và DCI huy động nguồn lực tài chính Nhật Bản cho khu vực kinh tế thực

SSIAM và DCI huy động nguồn lực tài chính Nhật Bản cho khu vực kinh tế thực

(TBTCO) - SSIAM và Daiwa Corporate Investment (DCI) thiết lập nền tảng đưa nguồn lực từ các ngân hàng khu vực Nhật Bản đến doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ nhu cầu vốn trung và dài hạn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư công nghệ và mở rộng thị trường.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan ưu tiên thông quan nhanh nông sản xuất khẩu trong ngày

Hải quan ưu tiên thông quan nhanh nông sản xuất khẩu trong ngày

Khách hàng trúng Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 199 tỷ đồng khi mua xổ số Vietlott qua điểm chạm Vietlott SMS trên VietinBank iPay Mobile

Khách hàng trúng Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 199 tỷ đồng khi mua xổ số Vietlott qua điểm chạm Vietlott SMS trên VietinBank iPay Mobile

Chứng khoán ngày 10/11: Dòng tiền lan tỏa, VN-Index bật tăng mạnh

Chứng khoán ngày 10/11: Dòng tiền lan tỏa, VN-Index bật tăng mạnh

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm việc với Tập đoàn Chứng khoán Daiwa, thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường vốn

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm việc với Tập đoàn Chứng khoán Daiwa, thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường vốn

Hội nghị doanh nghiệp thường niên năm 2026: Thúc đẩy minh bạch và nâng chất lượng doanh nghiệp

Hội nghị doanh nghiệp thường niên năm 2026: Thúc đẩy minh bạch và nâng chất lượng doanh nghiệp

Thuế TP. Hải Phòng dồn lực cho chặng về đích thu ngân sách

Thuế TP. Hải Phòng dồn lực cho chặng về đích thu ngân sách

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm song phương với lãnh đạo cấp cao của JBIC

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm song phương với lãnh đạo cấp cao của JBIC

Giám sát từ xa, chủ động phòng ngừa sai sót trong hoạt động Kho bạc Nhà nước

Giám sát từ xa, chủ động phòng ngừa sai sót trong hoạt động Kho bạc Nhà nước

Thu nội địa Đắk Lắk đạt hơn 14.143 tỷ đồng sau 10 tháng

Thu nội địa Đắk Lắk đạt hơn 14.143 tỷ đồng sau 10 tháng

Hải quan tăng tốc cải cách, thu ngân sách đạt 447.362 tỷ đồng

Hải quan tăng tốc cải cách, thu ngân sách đạt 447.362 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước đã thanh toán hơn 1,84 triệu tỷ đồng ngân sách

Kho bạc Nhà nước đã thanh toán hơn 1,84 triệu tỷ đồng ngân sách

Cảnh báo nguy cơ dự án “bất động sản khoác áo văn hóa”

Cảnh báo nguy cơ dự án “bất động sản khoác áo văn hóa”

Ngày 8/11: Giá heo hơi cả nước đã tạm chững lại sau đợt tăng mạnh

Ngày 8/11: Giá heo hơi cả nước đã tạm chững lại sau đợt tăng mạnh

Ngày 9/11: Giá heo hơi đang dần tiến sát mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 9/11: Giá heo hơi đang dần tiến sát mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng

Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng

Chứng khoán tuần mới (9 - 13/11): Bật lên từ vùng 1.700 điểm, chờ dòng tiền xác nhận

Chứng khoán tuần mới (9 - 13/11): Bật lên từ vùng 1.700 điểm, chờ dòng tiền xác nhận

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Giá vàng hôm nay ngày 8/11: Giá vàng trong nước đi ngang, thế giới duy trì trên 4.000 USD

Giá vàng hôm nay ngày 8/11: Giá vàng trong nước đi ngang, thế giới duy trì trên 4.000 USD

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026 qua các con số

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026 qua các con số

Giải ngân các dự án phục vụ APEC 2027 cơ bản bám sát tiến độ

Giải ngân các dự án phục vụ APEC 2027 cơ bản bám sát tiến độ

Giá vàng hôm nay ngày 10/11: Vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Giá vàng hôm nay ngày 10/11: Vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Ngày 8/11: Giá cà phê và hồ tiêu phiên cuối tuần đồng loạt tăng

Ngày 8/11: Giá cà phê và hồ tiêu phiên cuối tuần đồng loạt tăng

Ngân hàng tăng tốc cho vay, đón thêm dư địa từ các cơ chế tín dụng đặc thù

Ngân hàng tăng tốc cho vay, đón thêm dư địa từ các cơ chế tín dụng đặc thù

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +173.08
10/11 | +173.08 (7,549.94 +173.08 (+2.35%))
DJI +1,104.02
10/11 | +1,104.02 (52,389.75 +1,104.02 (+2.15%))
IXIC +673.74
10/11 | +673.74 (25,253.14 +673.74 (+2.74%))
NYA +522.25
10/11 | +522.25 (24,472.62 +522.25 (+2.18%))
XAX +35.65
10/11 | +35.65 (8,074.80 +35.65 (+0.44%))
BUK100P +11.04
10/11 | +11.04 (1,070.11 +11.04 (+1.04%))
RUT +86.71
10/11 | +86.71 (2,840.81 +86.71 (+3.15%))
VIX +0.20
10/11 | +0.20 (20.12 +0.20 (+1.00%))
FTSE +33.93
10/11 | +33.93 (10,816.80 +33.93 (+0.31%))
GDAXI +298.77
10/11 | +298.77 (26,565.96 +298.77 (+1.14%))
FCHI +91.93
10/11 | +91.93 (8,325.22 +91.93 (+1.12%))
STOXX50E +68.05
10/11 | +68.05 (6,358.50 +68.05 (+1.08%))
N100 +15.13
10/11 | +15.13 (1,918.06 +15.13 (+0.80%))
BFX +28.70
10/11 | +28.70 (6,126.79 +28.70 (+0.47%))
MOEX.ME -0.11
10/11 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +108.09
10/11 | +108.09 (24,557.04 +108.09 (+0.44%))
STI +79.42
10/11 | +79.42 (5,258.59 +79.42 (+1.53%))
AXJO +99.30
10/11 | +99.30 (9,129.00 +99.30 (+1.10%))
AORD +104.40
10/11 | +104.40 (9,267.80 +104.40 (+1.14%))
BSESN +107.25
10/11 | +107.25 (81,106.65 +107.25 (+0.13%))
JKSE +51.96
10/11 | +51.96 (5,125.73 +51.96 (+1.02%))
KLSE -12.51
10/11 | -12.51 (1,604.07 -12.51 (-0.77%))
NZ50 +193.79
10/11 | +193.79 (14,167.41 +193.79 (+1.39%))
KS11 +220.28
10/11 | +220.28 (5,239.13 +220.28 (+4.39%))
TWII +1,050.22
10/11 | +1,050.22 (42,711.92 +1,050.22 (+2.52%))
GSPTSE +657.17
10/11 | +657.17 (36,446.26 +657.17 (+1.84%))
BVSP +3,737.59
10/11 | +3,737.59 (172,236.05 +3,737.59 (+2.22%))
MXX +462.07
10/11 | +462.07 (71,855.64 +462.07 (+0.65%))
MERV 0.00
10/11 | 0.00 (2,848,945.25 0.00 (0.00%))
TA125.TA +41.87
10/11 | +41.87 (3,940.78 +41.87 (+1.07%))
CASE30 +894.80
10/11 | +894.80 (52,309.70 +894.80 (+1.74%))
JN0U.JO +21.28
10/11 | +21.28 (7,030.72 +21.28 (+0.30%))
FPACEPE-USD-TR.FGI 0.00
10/11 | 0.00 (10,026.04 0.00 (0.00%))
DX-Y.NYB +0.04
10/11 | +0.04 (101.69 +0.04 (+0.04%))
FPACEBOUS-USD-TR.FGI 0.00
10/11 | 0.00 (10,850.15 0.00 (0.00%))
125904-USD-STRD +30.10
10/11 | +30.10 (2,832.21 +30.10 (+1.07%))
XDB +0.86
10/11 | +0.86 (134.38 +0.86 (+0.64%))
XDE +0.69
10/11 | +0.69 (112.22 +0.69 (+0.62%))
FPCPEXVE-USD-TR.FGI 0.00
10/11 | 0.00 (10,648.10 0.00 (0.00%))
000001.SS +2.93
10/11 | +2.93 (3,663.72 +2.93 (+0.08%))
N225 +1,684.08
10/11 | +1,684.08 (60,459.58 +1,684.08 (+2.87%))
XDN +0.23
10/11 | +0.23 (63.33 +0.23 (+0.36%))
XDA +0.60
10/11 | +0.60 (69.26 +0.60 (+0.87%))
FPCPEXVA-USD-TR.FGI 0.00
10/11 | 0.00 (6,829.80 0.00 (0.00%))