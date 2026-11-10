Trong bản tin thị trường tài chính ngày 10/11, Khối Thị trường tài chính - Ngân hàng ACB cho biết, Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo bắt đầu triển khai hoạt động mua ngoại tệ giao ngay, qua đó, tạo điều kiện hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước sắp mua USD giao ngay giá 25.500 đồng, kỳ vọng “lợi ích kép” cho thị trường. Ảnh: Đức Thanh.

Cụ thể, từ ngày 11/11, Ngân hàng Nhà nước dự kiến mua USD vào thứ hai và thứ tư hằng tuần, với tỷ giá 25.500 VND/USD. Khi bán USD cho Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng nhận VND để cân đối nguồn vốn. Do Ngân hàng Nhà nước chưa công bố hạn mức mua mỗi phiên, tổng lượng VND cung ứng qua kênh này vẫn chưa xác định.

Theo Khối Thị trường tài chính ACB, trong thời gian tới, tỷ giá liên ngân hàng có thể thiết lập một mức cân bằng mới tại vùng giá mua USD của Ngân hàng Nhà nước là 25.500 VND/USD.

“Kỳ vọng với các nguồn kiều hối, vay vốn nước ngoài, giải ngân FDI được dự báo sẽ sôi động hơn từ nay đến thời điểm Tết Âm lịch, Ngân hàng Nhà nước có thể mua vào thêm 3 - 5 tỷ USD tại vùng giá này” - Khối Thị trường tài chính ACB nhận định.

Gần đây, Ngân hàng Nhà nước cũng triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (FX Swap) quy mô tối đa 2 tỷ USD từ ngày 6/11, tương đương gần 48.800 tỷ đồng thanh khoản VND, với kỳ hạn 182 ngày.

Đây là lần đầu nhà điều hành triển khai nghiệp vụ này với kỳ hạn tương đối dài, kéo qua quý I/2027, bao trùm giai đoạn cao điểm tín dụng và thanh toán cuối năm. Với quy mô cung ứng dự kiến gần 48.800 tỷ đồng, nghiệp vụ này giúp bổ sung nguồn VND cho hệ thống ngân hàng, giảm áp lực cân đối thanh khoản trong những tháng cuối năm và đầu năm tới.

Khác với nghiệp vụ hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày, theo Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS, giao dịch mua giao ngay không kèm cam kết bán lại USD, qua đó, có thế bổ sung thanh khoản VND dài hạn và tăng dự trữ ngoại hối. Biện pháp này được kỳ vọng giảm áp lực thanh khoản và hỗ trợ hạ lãi suất. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước chưa công bố hạn mức mua ngoại tệ mỗi phiên nên quy mô cung ứng VND thực tế chưa được xác định.

Động thái này càng đáng chú ý trong bối cảnh dự trữ ngoại hối và cán cân thanh toán thời gian qua chưa có nhiều chuyển biến tích cực. Về dự trữ ngoại hối, theo Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, tính đến cuối tháng 6, dự trữ ngoại hối đạt 87,6 tỷ USD, tương đương khoảng 2 tháng nhập khẩu.

Cán cân thanh toán là nguyên nhân đầu tiên khiến điều kiện tiền tệ tiếp tục bị siết chặt, dù tăng trưởng GDP duy trì ở mức cao. Với việc cán cân thanh toán tổng thể tiệm cận mức cân bằng trong quý II/2026 (tăng 0,08 tỷ USD) và rơi vào thâm hụt trong nửa đầu năm 2026 khoảng 1 tỷ USD), Ngân hàng Nhà nước gần như không có dư địa để tích lũy dự trữ ngoại hối, qua đó, hạn chế nguồn thanh khoản đồng VND vốn thường được bơm vào hệ thống ngân hàng thông qua các hoạt động mua ngoại tệ.

Trong bối cảnh đó, việc Ngân hàng Nhà nước mua USD giao ngay không chỉ mở ra cơ hội củng cố dự trữ ngoại hối, mà còn tạo thêm một kênh hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, qua đó, góp phần giảm sức ép lên mặt bằng lãi suất.

Dù vậy, xu hướng tỷ giá vẫn tiềm ẩn những biến số khó lường, đặc biệt là khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 12 và nguy cơ căng thẳng địa chính trị toàn cầu leo thang sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Những yếu tố này có thể khiến tỷ giá đảo chiều tăng trở lại.

Vì vậy, ACB khuyến nghị các doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán USD trong quý II/2027 có thể tận dụng vùng giá tốt hiện tại, để phòng vệ rủi ro tỷ giá có thể bật tăng mạnh trong giai đoạn này./.