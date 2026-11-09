VAMC và DATC tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển thị trường mua bán nợ

Buổi làm việc có sự tham dự của các thành viên Hội đồng thành viên, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát cùng lãnh đạo các đơn vị chuyên môn của hai doanh nghiệp VAMC và DATC.

Diễn đàn các Công ty Quản lý tài sản công quốc tế (IPAF) được thành lập năm 2013 với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), là mạng lưới hợp tác quốc tế quy tụ các tổ chức quản lý tài sản, xử lý nợ xấu và bảo hiểm tiền gửi trong khu vực châu Á, hiện có khoảng 20 tổ chức thành viên.

DATC là một trong những thành viên sáng lập IPAF, trong khi VAMC chính thức trở thành thành viên của Diễn đàn từ năm 2018.

Ông Trần Trung Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VAMC.

Việc VAMC và DATC dự kiến phối hợp đảm nhiệm vai trò đồng Chủ tịch IPAF giai đoạn 2027 - 2028 không chỉ thể hiện sự chủ động hội nhập quốc tế của hai doanh nghiệp, mà còn mở ra cơ hội nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới các tổ chức xử lý nợ khu vực.

Một trong những nội dung trọng tâm của buổi làm việc là trao đổi về kế hoạch phối hợp tổ chức các sự kiện của Diễn đàn IPAF giai đoạn 2027 - 2028 tại Việt Nam.

Trên cơ sở kinh nghiệm tham gia và tổ chức các hoạt động IPAF, DATC đã chia sẻ kết quả trao đổi với ADB, đồng thời thảo luận với VAMC về định hướng phối hợp tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh và Hội nghị quốc tế IPAF năm 2027, Hội thảo Đào tạo IPAF năm 2028.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Trung Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC nhấn mạnh, VAMC và DATC có những chức năng, thế mạnh và kinh nghiệm riêng nhưng cùng hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả xử lý nợ tồn đọng, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp và nền kinh tế và nhiệm vụ đã được nêu trong Nghị quyết 79-NQ/TW ngày 06/01/2026.

Vì vậy, việc tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và phát huy lợi thế bổ trợ giữa hai đơn vị có ý nghĩa thiết thực, nhất là trong bối cảnh yêu cầu xử lý nợ xấu và phát triển thị trường mua bán nợ ngày càng cấp thiết.

VAMC chia sẻ những định hướng phát triển trong giai đoạn mới, trọng tâm là phát triển thị trường mua bán nợ và các giải pháp cụ thể như: xây dựng cơ sở dữ liệu nợ xấu, phát triển Sàn giao dịch nợ, và tăng cường kết nối giữa các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các chủ thể tham gia thị trường.

Ông Nguyễn Duy Thịnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên DATC trao đổi về định hướng hợp tác giữa hai doanh nghiệp. Ảnh: VAMC.

Về phía DATC, lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm trong tìm kiếm, phát triển nguồn nợ; lựa chọn, thẩm định, định giá khoản nợ; xây dựng phương án xử lý và triển khai các thương vụ mua bán nợ thực tế, đặc biệt là kinh nghiệm gắn xử lý nợ với tái cơ cấu, phục hồi hoạt động doanh nghiệp.

Những nội dung trao đổi đã góp phần làm rõ tiềm năng hợp tác giữa hai doanh nghiệp trong chia sẻ thông tin, kết nối nguồn cung - cầu, phát triển mạng lưới nhà đầu tư, nâng cao năng lực mua bán, xử lý nợ và khai thác hiệu quả các nguồn lực trên thị trường.

Trên tinh thần đó, VAMC và DATC cùng nhận định việc tăng cường hợp tác không chỉ dừng lại ở trao đổi kinh nghiệm, mà cần hướng tới những hoạt động cụ thể, phát huy thế mạnh của mỗi doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn trong mua bán, xử lý nợ, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư và thúc đẩy sự phát triển của thị trường.

Nhận định hoạt động xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng là rất quan trọng, là điều kiện cho việc giảm lãi suất huy động bền vững và hướng tới giảm lãi suất cho vay với khách hàng.

Thông qua việc phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị, mở rộng hợp tác quốc tế và tăng cường kết nối các chủ thể tham gia thị trường, VAMC và DATC hướng tới mục tiêu chung là góp phần xây dựng thị trường mua bán nợ Việt Nam minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả; thúc đẩy xử lý nợ xấu, khơi thông nguồn lực và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế./.