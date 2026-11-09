Chứng khoán

Khối ngoại bán ròng 823 tỷ đồng, tập trung ở cổ phiếu Hòa Phát (HPG)

Tùng Linh

Tùng Linh

16:42 | 09/11/2026
(TBTCO) - Phiên giao dịch ngày 9/11, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 823 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Hoạt động giao dịch diễn ra thận trọng ở cả hai chiều mua và bán, trong đó HPG dẫn đầu danh sách bị bán ròng.
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Thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới trong trạng thái điều chỉnh. VN-Index giảm mạnh ngay từ đầu phiên, có thời điểm lùi về gần 1.700 điểm trước khi thu hẹp đà giảm vào cuối phiên. Kết thúc giao dịch, chỉ số giảm 11,04 điểm (-0,64%), xuống 1.714,32 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với giá trị khoảng 823 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Riêng trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 1.159,41 tỷ đồng và bán ra 1.957,36 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng gần 798 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quy mô giao dịch ở cả hai chiều đều khá thấp. Giá trị mua vào trên HOSE chỉ đạt hơn 1.100 tỷ đồng, trong khi chiều bán chưa đến 2.000 tỷ đồng, phần nào cho thấy tâm lý thận trọng của dòng vốn ngoại khi thị trường chưa xác lập được xu hướng phục hồi rõ ràng.

Áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại HPG với giá trị 130,13 tỷ đồng. Cổ phiếu Hòa Phát giảm 1,42%, xuống 20.900 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là mã chịu áp lực bán ròng lớn nhất trong phiên, sau khi từng thu hút dòng tiền mua ròng đáng kể của nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tháng 11.

Bên cạnh HPG, VIC bị bán ròng 90,33 tỷ đồng, thị giá giảm nhẹ 0,04%, xuống 234.400 đồng/cổ phiếu. Áp lực bán tiếp tục xuất hiện tại PNJ với giá trị 84,36 tỷ đồng. Cổ phiếu này giảm mạnh 5,65%, xuống 14.200 đồng/cổ phiếu.

FPT cũng nằm trong nhóm bị bán ròng nhiều nhất với giá trị 84,34 tỷ đồng, dù thị giá tăng nhẹ 0,39%. VHM bị bán ròng 65,60 tỷ đồng, đồng thời giảm 2,74%, xuống 60.400 đồng/cổ phiếu. Đây là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến VN-Index trong phiên, lấy đi gần 3 điểm của chỉ số.

Ngoài ra, MSN bị bán ròng 61,89 tỷ đồng, SSI bị bán ròng 52,3 tỷ đồng và HDB bị bán ròng 38,73 tỷ đồng. Các cổ phiếu này đều giảm giá, lần lượt 2,05%, 2,45% và 1,33%.

Khối ngoại bán ròng 823 tỷ đồng, tập trung ở cổ phiếu Hòa Phát (HPG)
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 9/11. Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại tập trung vào nhóm ngân hàng. VPB dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị 84,86 tỷ đồng, đồng thời tăng 0,91%, lên 22.250 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu này cũng đóng góp tích cực nhất vào mức tăng của VN-Index.

MBB đứng thứ hai với giá trị mua ròng 61,47 tỷ đồng, tiếp đến là TCB với 32,75 tỷ đồng và CTG với 18,11 tỷ đồng. Tuy nhiên, diễn biến giá trong nhóm có sự phân hóa khi MBB tăng nhẹ 0,26%, trong khi TCB và CTG lần lượt giảm 0,23% và 0,63%.

Ngoài nhóm ngân hàng, POW được mua ròng 23,25 tỷ đồng, CTD 16,12 tỷ đồng và BVH 15,43 tỷ đồng. Trong đó, CTD tăng 3,22%, còn POW tăng 1,62%.

Phiên 9/11 tiếp tục phản ánh sự thận trọng của dòng vốn ngoại. Dù lực bán tập trung tại HPG và một số cổ phiếu vốn hóa lớn, hoạt động mua ròng vẫn hiện diện ở nhóm ngân hàng. Tuy nhiên, quy mô giải ngân còn hạn chế, trong khi áp lực bán ròng tiếp tục chiếm ưu thế trên toàn thị trường./.

Tùng Linh
Từ khóa:
hpg khối ngoại vnindex

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