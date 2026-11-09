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Ngày 9/11: Giá heo hơi đang dần tiến sát mốc 50.000 đồng/kg

06:33 | 09/11/2026
Sau nhiều ngày trượt dốc, giá heo hơi cả nước tuần qua đã trở lại đà tăng, với giá giao dịch đang dần tiến sát mốc 50.000 đồng/kg. Hiện tại, heo hơi trên cả nước đang được mua bán với giá trong khoảng 44.000 - 49.000 đồng/kg.
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Ngày 9/11: Giá heo hơi đang dần tiến sát mốc 50.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay dao động từ 44.000 - 49.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi tuần qua, đã ghi nhận đợt bứt phá mạnh khi đồng loạt tăng từ 1.000 - 5.000 đồng/kg tại cả 15 địa phương. Trong đó, ấn tượng nhất là Ninh Bình khi vọt tăng tới 5.000 đồng/kg, thoát khỏi mức đáy 43.000 đồng/kg của cuối tuần trước, lên mốc 48.000 đồng/kg. Theo sau là Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên cùng tăng 4.000 đồng/kg, thiết lập đỉnh trần khu vực ở mốc 49.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ cũng đồng loạt tăng 3.000 - 4.000 đồng/kg để lập mặt bằng mới 48.000 đồng/kg; nhóm tỉnh vùng cao gồm Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La ghi nhận tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg, đẩy giá sàn của khu vực miền Bắc lên mốc 46.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi tuần qua cũng đón nhận tín hiệu khởi sắc, đưa mặt bằng giá toàn khu vực lên các mức 46.000 đồng/kg và 47.000 đồng/kg.

Đà tăng tập trung mạnh nhất tại dải tỉnh thành Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai khi đồng loạt bứt phá thêm 3.000 đồng/kg. Tiếp đó là Khánh Hòa và Đắk Lắk cùng ghi nhận giá heo tăng 2.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng chỉ tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, duy trì ổn định ở mốc 46.000 đồng/kg. Sau biến động, Đắk Lắk hiện là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tại miền Nam, giá heo hơi tuần qua tương đối ổn định. So với cuối tuần trước, khu vực này chỉ ghi nhận đièu chỉnh tại Đồng Tháp và Vĩnh Long, lần lượt đạt 47.000 đồng/kg và 45.000 đồng/kg.

Hiện tại, các thương lái phía Nam đang thu mua heo hơi với giá trong khoảng 44.000 - 47.000 đồng/kg. Trong đó, mức 46.000 đồng/kg duy trì ổn định tại bộ ba Đông Nam Bộ gồm Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh; mức giá sàn 44.000 đồng/kg tiếp tục xuất hiện tại An Giang và Cần Thơ./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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