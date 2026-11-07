Giá bạc biến động theo tâm lý và xu hướng đầu tư trên thị trường tài chính

Ba yếu tố ảnh hưởng lớn đến diễn biến giá bạc

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), từ đầu tháng 9 đến nay, thị trường bạc thế giới trải qua một trong những đợt điều chỉnh mạnh nhất trong năm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10, giá bạc COMEX giảm khoảng 27% so với vùng đỉnh giữa tháng 9, có thời điểm xuyên thủng ngưỡng 50 USD/ounce và xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025.

Diễn biến này cho thấy, giá bạc không chỉ chịu tác động từ các yếu tố cung - cầu vật chất mà còn chịu sức ép đáng kể từ những biến động trên thị trường tài chính thế giới. Đáng chú ý, ba yếu tố có ảnh hưởng lớn đến diễn biến giá bạc trong thời gian qua là triển vọng lạm phát, định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và hoạt động điều chỉnh danh mục đầu tư của các nhà đầu tư.

Giá bán bạc miếng Phú Quý còn khoảng 1,66 triệu đồng/lượng vào cuối tháng 10. Ảnh: Đức Thanh

Trong đó, căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz khiến giá dầu Brent vượt mốc 110 USD/thùng, mức cao nhất kể từ cuối tháng 4, đã làm gia tăng lo ngại về triển vọng lạm phát tại Mỹ. Đây cũng là yếu tố có thể tác động đến lộ trình điều hành lãi suất của Fed, đồng thời ảnh hưởng đến quyết định phân bổ tài sản của nhà đầu tư.

Tại thị trường trong nước, mức giảm của giá bạc còn sâu hơn so với giá thế giới. Cụ thể, giá bán bạc miếng Phú Quý giảm từ khoảng 2,25 triệu đồng/lượng vào đầu tháng 9 xuống còn khoảng 1,66 triệu đồng/lượng vào cuối tháng 10, tương đương mức giảm khoảng 26%. Riêng trong tháng 10, giá bạc Phú Quý giảm khoảng 25%.

Ngoài tác động từ đà giảm của giá bạc thế giới, mức giảm sâu hơn tại thị trường trong nước còn đến từ việc chênh lệch giữa giá bạc nội địa và giá thế giới quy đổi thu hẹp. Nếu trong tháng 9, giá bán bạc Phú Quý cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 5,7 - 6,3 triệu đồng/kg, thì đến cuối tháng 10, mức chênh lệch này chỉ còn khoảng 3,1 triệu đồng/kg. Như vậy, người nắm giữ bạc trong nước chịu tác động đồng thời từ hai yếu tố: giá bạc quốc tế đi xuống và phần chênh lệch giá nội địa bị thu hẹp.

Lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ cao, tạo sức ép với thị trường bạc

Theo ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Tổng Giám đốc MXV, trong bối cảnh nợ công toàn cầu liên tục gia tăng, xu hướng suy giảm nhu cầu đối với trái phiếu Chính phủ, kết hợp với nhu cầu vay vốn ngày càng lớn của các Chính phủ, đang tạo thêm áp lực lên lợi suất trái phiếu trên phạm vi toàn cầu. Tại Mỹ, lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm có thời điểm tăng vọt lên 5,37% trước khi hạ nhiệt và lùi về quanh mức 4,9% trong thời gian gần đây.

Một khía cạnh khác tác động đến giá bạc là làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Quy mô vốn rất lớn dành cho hạ tầng và trung tâm dữ liệu của các tập đoàn công nghệ đang đặt ra bài toán về khả năng thu hồi vốn và hiệu quả sinh lời. Trong bối cảnh chi phí vốn còn cao, nếu hiệu quả đầu tư không đạt kỳ vọng, các doanh nghiệp có thể phải điều chỉnh kế hoạch mở rộng hạ tầng, qua đó ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu bạc trong lĩnh vực công nghiệp.

Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng mặt bằng lợi suất trái phiếu Mỹ sẽ khó giảm sâu trong thời gian tới. Nguyên nhân là thâm hụt ngân sách liên bang đã duy trì ở mức trên 6% GDP trong năm thứ 4 liên tiếp. Khi nguồn cung trái phiếu tiếp tục gia tăng trong khi áp lực lạm phát và bất ổn địa chính trị vẫn hiện hữu, lợi suất nhiều khả năng sẽ tiếp tục được duy trì ở mức cao. Trong ngắn hạn, môi trường lãi suất và lợi suất trái phiếu cao sẽ tạo ra sức ép đáng kể đối với thị trường bạc. Do bạc là tài sản không sinh lãi, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc sẽ gia tăng khi các tài sản có thu nhập cố định trở nên hấp dẫn hơn.

Xét trong trung và dài hạn, vấn đề đáng quan tâm là sức chống chịu của hệ thống tài chính toàn cầu trước tình trạng chi phí vốn duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Áp lực trả nợ đang bộc lộ rõ hơn trên một số phân khúc tín dụng, từ bất động sản thương mại, hoạt động của doanh nghiệp đến tín dụng tiêu dùng.

Đối với thị trường bạc, những yếu tố này tạo ra tác động theo hai chiều. Một mặt, nếu tăng trưởng kinh tế chậm lại và hoạt động đầu tư công nghệ thu hẹp, nhu cầu bạc phục vụ các ngành công nghiệp như bán dẫn, điện tử và năng lượng mặt trời có thể chịu sức ép. Mặt khác, nếu rủi ro tín dụng và bất ổn tài chính gia tăng, nhu cầu nắm giữ các kim loại quý với mục đích bảo toàn giá trị có thể được hỗ trợ.