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Ngày 5/11: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

09:18 | 05/11/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (5/11) giá bạc ghi nhận tín hiệu phục hồi sau nhịp giảm mạnh cuối tuần trước. Trong nước, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 1.734.000 đồng/kg chiều mua vào và 1.787.000 đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay cũng tăng mạnh 2,18% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
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Ngày 5/11: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay giá bạc ghi nhận tín hiệu phục hồi. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h55 ngày 5/11, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.616.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.666.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 65.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 67.000 đồng/lượng chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.616.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.666.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.616.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.901.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 43.093.226 đồng/kg (mua vào) và 44.426.556 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h55 ngày 5/11/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 5/11: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 53,36 USD/ounce, tăng 2,18% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Một trong những động lực góp phần cải thiện diễn biến của giá bạc đến từ đà lao dốc của thị trường dầu mỏ.

Giá năng lượng đi xuống có thể góp phần làm dịu những lo ngại về lạm phát, nhất là áp lực tăng giá từ nhiên liệu và chi phí vận tải. Khi nguy cơ lạm phát do năng lượng giảm bớt, các ngân hàng trung ương có thêm dư địa để cân nhắc điều chỉnh chính sách tiền tệ, thay vì phải duy trì lập trường thắt chặt trong thời gian dài. Đây cũng là yếu tố có lợi đối với các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

Trong bối cảnh đó, kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt có thể thúc đẩy dòng vốn tìm đến các kim loại quý nhằm bảo toàn giá trị tài sản. Dù vậy, giá dầu giảm không hoàn toàn mang lại tác động tích cực cho bạc. Nếu nguyên nhân xuất phát từ sự suy yếu của nhu cầu tiêu dùng và hoạt động sản xuất, triển vọng tiêu thụ bạc trong các lĩnh vực công nghiệp cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Ngày 5/11: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngoài yếu tố năng lượng, diễn biến dòng vốn đầu tư cũng đang đem lại một số tín hiệu đáng chú ý. Dữ liệu từ quỹ iShares Silver Trust (SLV) cho thấy lượng bạc nắm giữ của quỹ đã tăng đáng kể trong một số phiên gần đây. Động thái này phần nào phản ánh sự cải thiện trong nhu cầu đầu tư đối với kim loại quý, qua đó tạo thêm lực đỡ cho thị trường.

Triển vọng lãi suất Mỹ có ảnh hưởng đáng kể đến sức hấp dẫn của bạc trên thị trường quốc tế. Khi lãi suất duy trì ở mức cao hoặc có nguy cơ tăng trở lại, chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý không sinh lãi sẽ lớn hơn, khiến một bộ phận nhà đầu tư cân nhắc chuyển sang các tài sản có lợi suất. Đồng thời, nếu kỳ vọng thắt chặt tiền tệ thúc đẩy đồng USD tăng giá, bạc sẽ trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, qua đó có thể kìm hãm nhu cầu đầu tư.

Trong ngắn hạn, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và giá dầu sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối thị trường bạc./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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