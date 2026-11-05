Thuế TP. Hải Phòng trao đổi vướng mắc về chính sách thuế với doanh nghiệp Hàn Quốc và Trung Quốc

Đây là hoạt động nhằm tăng cường kết nối, đối thoại, lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp FDI, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật thuế, góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch.

Phát biểu khai mạc 2 hội nghị, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng ghi nhận và đánh giá cao vai trò, những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc và Trung Quốc đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, nguồn thu ngân sách nhà nước mà còn góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Hải Phòng trong thu hút đầu tư nước ngoài.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng chủ trì hội nghị. Ảnh: CTV.

Ông Trường nhấn mạnh, ngành Thuế nói chung và Thuế TP. Hải Phòng nói riêng luôn xác định phương châm “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ” là quan điểm xuyên suốt trong mọi hoạt động quản lý và thực thi công vụ. Việc chủ động lắng nghe, tiếp nhận ý kiến phản hồi, đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật thuế là trách nhiệm của cơ quan Thuế, góp phần bảo đảm các chính sách được thực thi thống nhất, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại Hội nghị gặp gỡ, trao đổi các vướng mắc về chính sách thuế đối với doanh nghiệp Hàn Quốc, ông Seog Myeong Gug - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng đã phát biểu, trao đổi và đề xuất các nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách thuế. Đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng trực tiếp phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ông Seog Myeong Gug - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, lãnh đạo và công chức các phòng chuyên môn thuộc Thuế thành phố đã trao đổi, giải đáp trực tiếp các nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

Cũng trong chiều cùng ngày, Thuế TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi các vướng mắc về chính sách thuế đối với doanh nghiệp Trung Quốc trên địa bàn thành phố. Tại Hội nghị, ông Zhao Jiang Lai - Phó Hội trưởng và ông Kevin Wang - Ủy viên Ban Chấp hành Hội đại diện các doanh nghiệp Trung Quốc tại Hải Phòng đã cùng đại diện các doanh nghiệp trao đổi, đề xuất những nội dung cần được hướng dẫn, giải đáp trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật thuế.

Hội nghị gặp gỡ, trao đổi các vướng mắc về chính sách thuế đối với doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: CTV.

Các ý kiến, kiến nghị được lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn thuộc Thuế thành phố tiếp nhận, trao đổi và giải đáp trực tiếp.

Tại 2 hội nghị, bà Nguyễn Thị Bích Dung - Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cũng có ý kiến phát biểu, trao đổi, góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong hỗ trợ doanh nghiệp.

Ông Zhao Jiang Lai - Phó Hội trưởng Hội đại diện các doanh nghiệp Trung Quốc tại Hải Phòng phát biểu. Ảnh: CTV.

Phát biểu bế mạc tại 2 hội nghị, Trưởng Thuế TP. Hải Phòng khẳng định, đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, Thuế thành phố sẽ xem xét, xử lý kịp thời; đối với những nội dung vượt thẩm quyền hoặc thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước khác, đơn vị sẽ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, Cục Thuế và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng thời, các ý kiến trao đổi tại hội nghị sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để Thuế thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ và chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Bà Nguyễn Thị Bích Dung - Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trao đổi tại hội nghị. Ảnh: CTV.

Việc tổ chức liên tiếp 2 hội nghị thể hiện tinh thần chủ động, cầu thị và trách nhiệm của Thuế thành phố trong đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp FDI. Đây không chỉ là dịp để cơ quan Thuế trực tiếp lắng nghe tiếng nói từ doanh nghiệp mà còn góp phần tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật thuế.