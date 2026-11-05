Xuất cấp kịp thời, phát huy hiệu quả nguồn lực dự trữ quốc gia

Xuất cấp nhanh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Thực hiện các quyết định của cấp có thẩm quyền, thời gian qua, Cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) cùng các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia đã tổ chức xuất cấp kịp thời lương thực, vật tư, thiết bị hỗ trợ các đối tượng thụ hưởng. Nguồn lực dự trữ quốc gia không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà còn giúp các địa phương chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Cục Dự trữ Nhà nước, lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/10/2026, ngành Dự trữ Nhà nước đã xuất cấp tổng số 134.107 tấn gạo dự trữ quốc gia. Trong đó, hỗ trợ Tết Nguyên đán và giáp hạt là 17.277 tấn gạo; hỗ trợ trồng rừng là 1.146 tấn gạo; hỗ trợ học sinh là 112.535 tấn gạo; xuất viện trợ quốc tế là 2.000 tấn.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI tổ chức xuất cấp hàng dự trữ quốc gia . Ảnh: Đức Minh

Không chỉ xuất cấp số lượng lớn lương thực, các chi cục dự trữ nhà nước khu vực đã kịp thời xuất cấp, bàn giao 7 bộ xuồng cao tốc, 45 bộ nhà bạt cứu sinh, 13 bộ máy phát điện, 15 bộ máy bơm nước chữa cháy, 10 bộ máy khoan phá bê tông, 4 bộ thiết bị khoan cắt, 7 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ, 7.500 phao áo cứu sinh, 16.518 phao tròn cứu sinh và 60 bè nhẹ cứu sinh cho Bộ Y tế và các tỉnh: Lào Cai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa để phục vụ phòng, chống, khắc phục thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đối với hàng dự trữ quốc gia do bộ, ngành khác quản lý, lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/10/2026, các bộ, ngành đã thực hiện xuất cấp hàng dự trữ quốc gia với tổng giá trị khoảng 134,076 tỷ đồng.

Trong đó, Bộ Công an xuất cấp nguồn hàng trị giá khoảng 104,586 tỷ đồng (gồm 12 danh mục hàng hóa trang bị cho lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc và 4 danh mục hàng hóa đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xuất cấp lượng hàng trị giá khoảng 29,49 tỷ đồng (gồm 29 tấn hạt giống cây trồng, 58.400 liều vắc xin, 35.000 lít hóa chất sát trùng gia súc và 25 tấn hóa chất sát trùng thủy sản), nhằm hỗ trợ các địa phương khôi phục sản xuất nông nghiệp và phòng, chống dịch bệnh.

Hàng dự trữ quốc gia không chỉ được xuất cấp đúng đối tượng, đúng mục đích mà còn được khẩn trương vận chuyển, bàn giao kịp thời, góp phần giúp các địa phương chủ động xây dựng phương án ứng phó với thiên tai, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Chủ động từng khâu, đáp ứng yêu cầu về tiến độ

Theo Cục Dự trữ Nhà nước, để bảo đảm hàng dự trữ quốc gia đến đúng địa chỉ, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng, các chi cục dự trữ nhà nước khu vực đã chủ động xây dựng phương án triển khai ngay sau khi có quyết định xuất cấp.

Theo đó, thực hiện các quyết định xuất cấp của Cục Dự trữ Nhà nước và các quyết định tiếp nhận của địa phương, lãnh đạo các chi cục đã quán triệt nhiệm vụ đến toàn thể cán bộ, công chức, đồng thời xây dựng phương án xuất cấp phù hợp với từng nhóm mặt hàng và từng điểm giao nhận.

Sẵn sàng nguồn lực để ứng phó trong các tình huống cấp bách Song song với việc thực hiện công tác xuất cấp hàng dự trữ quốc gia, Cục Dự trữ Nhà nước cũng khẩn trưởng triển khai mua nhập hàng dự trữ quốc gia, sẵn sàng nguồn lực để ứng phó trong các tình huống cấp bách. Công tác triển khai kế hoạch nhập vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia năm 2026 được thực hiện chủ động, bám sát kế hoạch được giao. Các nhiệm vụ thuộc kế hoạch chuyển tiếp đã được triển khai đúng tiến độ; đồng thời, các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức đấu thầu, mua sắm các mặt hàng thuộc kế hoạch năm 2026 đã được khẩn trương hoàn thiện, tạo cơ sở để hoàn thành các chỉ tiêu nhập vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia trong năm 2026.

Các chi cục chủ động trao đổi với các địa phương tiếp nhận để thống nhất kế hoạch, địa điểm, thời gian và thủ tục giao nhận. Việc phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị dự trữ, địa phương và các bên liên quan giúp quá trình vận chuyển, bàn giao vật tư, thiết bị diễn ra an toàn, thuận lợi.

Trong từng khâu thực hiện, công tác bảo đảm an toàn hàng hóa được đặc biệt chú trọng. Các chi cục dự trữ phối hợp với nhà thầu vận chuyển, bốc xếp sắp xếp hàng hóa khoa học, bảo đảm hàng hóa được bảo quản tốt từ khi xuất kho đến khi bàn giao. Công tác vận chuyển cũng được tính toán hợp lý, có phương án dự phòng trước những tình huống phát sinh.

Ngoài ra, hồ sơ, tài liệu phục vụ giao nhận được chuẩn bị đầy đủ dưới cả hình thức bản giấy và bản điện tử, giúp quá trình cấp phát nhanh chóng, thuận tiện và bảo đảm lưu trữ lâu dài. Để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, công chức, người lao động tại các điểm kho dự trữ luôn trong trạng thái sẵn sàng, không quản ngại làm ngoài giờ, trực tiếp tham gia bốc xếp và áp tải hàng hóa theo các đoàn xe đến địa điểm bàn giao.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao, nhiều chi cục được giao nhiệm vụ hoàn thành việc vận chuyển, bàn giao hàng trước thời hạn quy định. Theo Quyết định số 409/QĐ-CDT ngày 22/9/2026 của Cục Dự trữ Nhà nước, thời hạn hoàn thành xuất cấp vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia là trước ngày 21/10/2026. Tuy nhiên, nhiều đơn vị đã chủ động đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn kế hoạch như: Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII đã hoàn thành xuất cấp vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trước thời hạn 15 ngày; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI cũng đã hoàn thành việc xuất cấp vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II hoàn thành vượt tiến độ nhiệm vụ xuất cấp vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia cho tỉnh Lâm Đồng...

Việc hoàn thành xuất cấp trước thời hạn không chỉ thể hiện năng lực tổ chức thực hiện và tinh thần trách nhiệm của các đơn vị mà còn khẳng định tính sẵn sàng của nguồn lực dự trữ quốc gia khi địa phương có yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp. Mỗi chuyến hàng đến đúng nơi, đúng thời điểm góp phần củng cố niềm tin, tạo điểm tựa cho chính quyền và người dân trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, yêu cầu đặt ra đối với ngành Dự trữ Nhà nước là tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, bảo quản và sẵn sàng xuất cấp hàng hóa. Qua đó, phát huy tốt hơn vai trò của dự trữ quốc gia như một nguồn lực chiến lược, chủ động đáp ứng các tình huống đột xuất, cấp bách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân.