Tại Thông tư số 166/2026/TT-BTC, Bộ Tài chính bãi bỏ toàn bộ 32 thông tư liên tịch liên quan đến lĩnh vực tài chính trên nhiều lĩnh vực như: bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nông nghiệp, giao thông...

Bộ Tài chính bãi bỏ 32 thông tư liên tịch trong lĩnh vực tài chính. Ảnh minh họa.

Trong lĩnh vực bảo hiểm, danh sách bãi bỏ có Thông tư liên tịch số 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN ngày 2/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Cùng với đó, bãi bỏ Thông tư liên tịch số 35/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 25/2/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Ngoài lĩnh vực bảo hiểm, nhiều văn bản liên quan đến các lĩnh vực khác cũng nằm trong danh sách bãi bỏ. Trong đó có Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Thông tư liên tịch số 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 7/2/2005 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh.

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 ban hành hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư liên tịch số 112/2011/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 - 2015 cũng thuộc diện bãi bỏ.

Bên cạnh đó, bãi bỏ Thông tư liên tịch số 59/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 09/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về thu, nộp và sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn nhà nước...